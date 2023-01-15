Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230115/hirvatistanda-bugun-itibariyla-sadece-euro-kullanilmaya-baslandi-1065768847.html
Hırvatistan'da bugün itibarıyla sadece euro kullanılmaya başlandı
Hırvatistan'da bugün itibarıyla sadece euro kullanılmaya başlandı
Avrupa Birliği'nin (AB) en genç üyelerinden Hırvatistan, bugün itibarıyla tam anlamıyla euroya geçti. 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T17:20+0300
2023-01-15T17:28+0300
euro
hırvatistan
ab
dünya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0f/1065769090_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e61442aa5fc1d9e500d1417ea8e8fd03.jpg
Hırvatistan 1 Ocak itibarıyla hem Şengen hem de Euro Bölgesi'ne dahil olurken, resmi para birimi kunadan euroya geçiş süreci bugün tamamlandı.Hırvatistan'da resmi para birimi euro olurken, kunaların 2023 sonuna kadar postanelerde, 2024'te ise Hırvatistan Ulusal Bankası'nda euro ile değiştirilebileceği kaydedildi.Hırvatistan, 2013'te AB üyesi olduAB'ye 2013'te üye olan Hırvatistan, 1 Ocak'ta Şengen bölgesinin 27'nci üyesi haline gelirken, aynı zamanda resmi para birimini de kunadan euroya çevirdi.Hırvatistan, AB'ye katıldığı 2013'ten bu yana Şengen kurallarını parça parça uygulamaya koydu. Hırvatistan, Şengen'e dahil olmanın mal ve hizmetlerin serbest, hızlı ve daha ucuz dolaşımı sayesinde ülke ekonomisine olumlu yansıyacağını, rekabet gücünü artıracağını düşünüyor. Ülke, ayrıca Şengen üyesi olarak turizm gelirlerinin de artacağını tahmin ediyor.Hırvatistan hükümeti, 1 Ocak'tan itibaren ülke sınırlarının kara, demir ve deniz yoluyla yapılan ulaşım ve taşımacılığın, Şengen kurallarına uygun hale getirileceğini açıklarken, havalimanlarının tam olarak hazır hale gelmesi için 26 Mart 2023 tarihini belirlemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230101/hirvatistan-schengene-dahil-oldu-1065270712.html
hırvatistan
ab
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0f/1065769090_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e0ff4a14dc3bc49fd5db29a1f8fa16d4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
euro, hırvatistan, ab
euro, hırvatistan, ab

Hırvatistan'da bugün itibarıyla sadece euro kullanılmaya başlandı

17:20 15.01.2023 (güncellendi: 17:28 15.01.2023)
© AP Photo / Armin DurgutHırvatistan euro
Hırvatistan euro - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2023
© AP Photo / Armin Durgut
Abone olTelegram
Avrupa Birliği'nin (AB) en genç üyelerinden Hırvatistan, bugün itibarıyla tam anlamıyla euroya geçti.
Hırvatistan 1 Ocak itibarıyla hem Şengen hem de Euro Bölgesi'ne dahil olurken, resmi para birimi kunadan euroya geçiş süreci bugün tamamlandı.
Hırvatistan'da resmi para birimi euro olurken, kunaların 2023 sonuna kadar postanelerde, 2024'te ise Hırvatistan Ulusal Bankası'nda euro ile değiştirilebileceği kaydedildi.

Hırvatistan, 2013'te AB üyesi oldu

AB'ye 2013'te üye olan Hırvatistan, 1 Ocak'ta Şengen bölgesinin 27'nci üyesi haline gelirken, aynı zamanda resmi para birimini de kunadan euroya çevirdi.
Hırvatistan, AB'ye katıldığı 2013'ten bu yana Şengen kurallarını parça parça uygulamaya koydu. Hırvatistan, Şengen'e dahil olmanın mal ve hizmetlerin serbest, hızlı ve daha ucuz dolaşımı sayesinde ülke ekonomisine olumlu yansıyacağını, rekabet gücünü artıracağını düşünüyor. Ülke, ayrıca Şengen üyesi olarak turizm gelirlerinin de artacağını tahmin ediyor.
Hırvatistan hükümeti, 1 Ocak'tan itibaren ülke sınırlarının kara, demir ve deniz yoluyla yapılan ulaşım ve taşımacılığın, Şengen kurallarına uygun hale getirileceğini açıklarken, havalimanlarının tam olarak hazır hale gelmesi için 26 Mart 2023 tarihini belirlemişti.
HIRVATİSTAN, SCHENGEN VE EURO BÖLGESİNE DAHİL OLDU - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2023
DÜNYA
Hırvatistan, Schengen ve Euro bölgelerine dahil oldu
1 Ocak, 17:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала