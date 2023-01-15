https://sputniknews.com.tr/20230115/hirvatistanda-bugun-itibariyla-sadece-euro-kullanilmaya-baslandi-1065768847.html

Hırvatistan'da bugün itibarıyla sadece euro kullanılmaya başlandı

Hırvatistan'da bugün itibarıyla sadece euro kullanılmaya başlandı

Avrupa Birliği'nin (AB) en genç üyelerinden Hırvatistan, bugün itibarıyla tam anlamıyla euroya geçti. 15.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-15T17:20+0300

2023-01-15T17:20+0300

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Hırvatistan 1 Ocak itibarıyla hem Şengen hem de Euro Bölgesi'ne dahil olurken, resmi para birimi kunadan euroya geçiş süreci bugün tamamlandı.Hırvatistan'da resmi para birimi euro olurken, kunaların 2023 sonuna kadar postanelerde, 2024'te ise Hırvatistan Ulusal Bankası'nda euro ile değiştirilebileceği kaydedildi.Hırvatistan, 2013'te AB üyesi olduAB'ye 2013'te üye olan Hırvatistan, 1 Ocak'ta Şengen bölgesinin 27'nci üyesi haline gelirken, aynı zamanda resmi para birimini de kunadan euroya çevirdi.Hırvatistan, AB'ye katıldığı 2013'ten bu yana Şengen kurallarını parça parça uygulamaya koydu. Hırvatistan, Şengen'e dahil olmanın mal ve hizmetlerin serbest, hızlı ve daha ucuz dolaşımı sayesinde ülke ekonomisine olumlu yansıyacağını, rekabet gücünü artıracağını düşünüyor. Ülke, ayrıca Şengen üyesi olarak turizm gelirlerinin de artacağını tahmin ediyor.Hırvatistan hükümeti, 1 Ocak'tan itibaren ülke sınırlarının kara, demir ve deniz yoluyla yapılan ulaşım ve taşımacılığın, Şengen kurallarına uygun hale getirileceğini açıklarken, havalimanlarının tam olarak hazır hale gelmesi için 26 Mart 2023 tarihini belirlemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230101/hirvatistan-schengene-dahil-oldu-1065270712.html

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