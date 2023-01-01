https://sputniknews.com.tr/20230101/hirvatistan-schengene-dahil-oldu-1065270712.html

Hırvatistan Schengen'e dahil oldu

Hırvatistan Schengen'e dahil oldu

Hırvatistan yeni yıl ile birlikte, Avrupa Birliği içinde sınır kontrolü olmadan seyahat imkanı sağlayan Schengen Bölgesi'ne dahil oldu. Ülkede 28 yıldır... 01.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-01T17:38+0300

2023-01-01T17:38+0300

2023-01-01T17:39+0300

dünya

hırvatistan

avrupa birliği

schengen bölgesi

euro bölgesi

euro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103570/90/1035709061_0:159:3074:1888_1920x0_80_0_0_890ae27ef172ffb3976237305e005992.jpg

Avrupa Birliği'ne 2013'te giren en yeni üye Hırvatistan, Schengen Bölgesi'ne dahil oldu. 1 Ocak itibarıyla Hırvatistan'ın diğer Schengen ülkeleriyle kara ve deniz sınırlarındaki kontroller kaldırıldı. Havalimanlarındaki kontrollerin kaldırılması için de tarih 26 Mart.Hırvatistan'ın katılımı ile daha önce 4 ortak ile 22 Avrupa Birliği üyesinin bulunduğu Schengen Bölgesi’ndeki ülke sayısı 27’ye yükseldi. Yaklaşık 4 milyon nüfusa sahip ülkede, 28 yıldır kullanılan para birimi Kuna'nın yerini de euro aldı. Bu kapsamda, 500 milyondan fazla banknot ile 5 bin 200 ton madeni para imha edilecek.Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen Hırvatistan'a ziyarette bulundu.Sınır rampalarının kaldırıldığı Slovenya sınırındaki Bregana'ya giden Von Der Leyen, "Bugün tarihi bir gün" dedi. Leyen, euro'nun Hırvatistan'ı hem ticaret hem de yatırım anlamında daha güçlü kılacağına vurgu yaptı.

hırvatistan

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hırvatistan, avrupa birliği, schengen bölgesi, euro bölgesi, euro