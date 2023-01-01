https://sputniknews.com.tr/20230101/hirvatistan-schengene-dahil-oldu-1065270712.html
Hırvatistan Schengen'e dahil oldu
Hırvatistan Schengen'e dahil oldu
Hırvatistan yeni yıl ile birlikte, Avrupa Birliği içinde sınır kontrolü olmadan seyahat imkanı sağlayan Schengen Bölgesi'ne dahil oldu. Ülkede 28 yıldır... 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T17:38+0300
2023-01-01T17:38+0300
2023-01-01T17:39+0300
dünya
hırvatistan
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schengen bölgesi
euro bölgesi
euro
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Avrupa Birliği'ne 2013'te giren en yeni üye Hırvatistan, Schengen Bölgesi'ne dahil oldu. 1 Ocak itibarıyla Hırvatistan'ın diğer Schengen ülkeleriyle kara ve deniz sınırlarındaki kontroller kaldırıldı. Havalimanlarındaki kontrollerin kaldırılması için de tarih 26 Mart.Hırvatistan'ın katılımı ile daha önce 4 ortak ile 22 Avrupa Birliği üyesinin bulunduğu Schengen Bölgesi’ndeki ülke sayısı 27’ye yükseldi. Yaklaşık 4 milyon nüfusa sahip ülkede, 28 yıldır kullanılan para birimi Kuna'nın yerini de euro aldı. Bu kapsamda, 500 milyondan fazla banknot ile 5 bin 200 ton madeni para imha edilecek.Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen Hırvatistan'a ziyarette bulundu.Sınır rampalarının kaldırıldığı Slovenya sınırındaki Bregana'ya giden Von Der Leyen, "Bugün tarihi bir gün" dedi. Leyen, euro'nun Hırvatistan'ı hem ticaret hem de yatırım anlamında daha güçlü kılacağına vurgu yaptı.
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hırvatistan, avrupa birliği, schengen bölgesi, euro bölgesi, euro
hırvatistan, avrupa birliği, schengen bölgesi, euro bölgesi, euro
Hırvatistan Schengen'e dahil oldu
17:38 01.01.2023 (güncellendi: 17:39 01.01.2023) Abone ol
Hırvatistan yeni yıl ile birlikte, Avrupa Birliği içinde sınır kontrolü olmadan seyahat imkanı sağlayan Schengen Bölgesi'ne dahil oldu. Ülkede 28 yıldır kullanılan para birimi kuna'nın yerini de euro aldı.
Avrupa Birliği'ne 2013'te giren en yeni üye Hırvatistan, Schengen Bölgesi'ne dahil oldu. 1 Ocak itibarıyla Hırvatistan'ın diğer Schengen ülkeleriyle kara ve deniz sınırlarındaki kontroller kaldırıldı. Havalimanlarındaki kontrollerin kaldırılması için de tarih 26 Mart.
Hırvatistan'ın katılımı ile daha önce 4 ortak ile 22 Avrupa Birliği üyesinin bulunduğu Schengen Bölgesi’ndeki ülke sayısı 27’ye yükseldi. Yaklaşık 4 milyon nüfusa sahip ülkede, 28 yıldır kullanılan para birimi Kuna'nın yerini de euro aldı. Bu kapsamda, 500 milyondan fazla banknot ile 5 bin 200 ton madeni para imha edilecek.
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen Hırvatistan'a ziyarette bulundu.
Sınır rampalarının kaldırıldığı Slovenya sınırındaki Bregana'ya giden Von Der Leyen, "Bugün tarihi bir gün" dedi. Leyen, euro'nun Hırvatistan'ı hem ticaret hem de yatırım anlamında daha güçlü kılacağına vurgu yaptı.