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İngiltere son yılların en büyük greviyle karşı karşıya: 500 bin kamu çalışanı iş bıraktı
İngiltere son yılların en büyük greviyle karşı karşıya: 500 bin kamu çalışanı iş bıraktı
İngiltere'de kamu işçilerinin de aralarında bulunduğu yarım milyon kişi, iyileştirilmiş çalışma şartları için greve gitti. Grevde binlerce öğretmen ve... 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T16:24+0300
2023-02-01T16:44+0300
dünya
ingiltere
grev
kamu çalışanı
öğretmen
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İngiltere'de, 2011'den bu yana en büyük ve geniş katılımlı grev dalgası yaşanıyor.Greve öğretmenler, kamu personeli, üniversite ve demiryolu çalışanları da katıldı.Yüz binlerce çalışan, ücretlerine enflasyonun üzerinde artış yapılmasını talep ediyor.Sokaklar hareketliyken, itfaiye çalışanları da grev kararı aldı.200 bin öğretmen grevdeÖte yandan ülkedeki okullarda yaklaşık 200 bin öğretmenin greve dahil olması nedeniyle sınıfların yüzde 85'inde ders yapılamıyor.Ayrıca Üniversite ve Kolej Sendikası tarafından temsil edilen 150 üniversitede çalışan 70 binden fazla akademik personel ve üniversite çalışanı, on yılı aşkın bir süredir enflasyonun altında ücret almalarının yanı sıra bu yıl yüzde 3’lük bir zam dayatıldığını belirterek iş bırakıyor.Söz konusu eylem, ülkede son yılın en büyük grevi olarak ööne çıkıyor.Bakanlık personeli de katılıyorGreve katılanlar arasında Ulaştırma Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı çalışanları da bulunuyor.ASLEF ve RMT sendikalarına üye binlerce tren makinisti de uzun süredir devam eden ücret anlaşmazlığı nedeniyle uzun süredir verdikleri mücadeleyi bugün ve yarın 2 günlük grevle devam ettiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230123/ingilterede-ambulans-calisanlarindan-yeni-grev-dalgasi-1066090141.html
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ingiltere, grev, kamu çalışanı, öğretmen
ingiltere, grev, kamu çalışanı, öğretmen

İngiltere son yılların en büyük greviyle karşı karşıya: 500 bin kamu çalışanı iş bıraktı

16:24 01.02.2023 (güncellendi: 16:44 01.02.2023)
© İHA / YUNUS DALGIÇİngiltere genelinde hemşireler, enflasyon ve hayat pahalılığını protesto etmek için iş bıraktı.
İngiltere genelinde hemşireler, enflasyon ve hayat pahalılığını protesto etmek için iş bıraktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© İHA / YUNUS DALGIÇ
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İngiltere'de kamu işçilerinin de aralarında bulunduğu yarım milyon kişi, iyileştirilmiş çalışma şartları için greve gitti. Grevde binlerce öğretmen ve demiryolu çalışanları da yer aldı.
İngiltere'de, 2011'den bu yana en büyük ve geniş katılımlı grev dalgası yaşanıyor.
Greve öğretmenler, kamu personeli, üniversite ve demiryolu çalışanları da katıldı.
Yüz binlerce çalışan, ücretlerine enflasyonun üzerinde artış yapılmasını talep ediyor.
Sokaklar hareketliyken, itfaiye çalışanları da grev kararı aldı.

200 bin öğretmen grevde

Öte yandan ülkedeki okullarda yaklaşık 200 bin öğretmenin greve dahil olması nedeniyle sınıfların yüzde 85'inde ders yapılamıyor.
Ayrıca Üniversite ve Kolej Sendikası tarafından temsil edilen 150 üniversitede çalışan 70 binden fazla akademik personel ve üniversite çalışanı, on yılı aşkın bir süredir enflasyonun altında ücret almalarının yanı sıra bu yıl yüzde 3’lük bir zam dayatıldığını belirterek iş bırakıyor.
Söz konusu eylem, ülkede son yılın en büyük grevi olarak ööne çıkıyor.

Bakanlık personeli de katılıyor

Greve katılanlar arasında Ulaştırma Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı çalışanları da bulunuyor.
ASLEF ve RMT sendikalarına üye binlerce tren makinisti de uzun süredir devam eden ücret anlaşmazlığı nedeniyle uzun süredir verdikleri mücadeleyi bugün ve yarın 2 günlük grevle devam ettiriyor.
İngiltere’nin başkenti Londra’da GMB, Unison ve Unite sendikalarına bağlı ambulans çalışanları zam talebi ile greve giderek, ülkede yeni bir grev dalgası başlattı. Grevlerin Mart ayına kadar aralıklarla devam etmesi planlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
DÜNYA
İngiltere’de ambulans çalışanlarından yeni grev dalgası
23 Ocak, 22:29
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