https://sputniknews.com.tr/20231205/dusen-abd-askeri-ucaginin-murettebatindan-6-kisinin-cesedine-ulasildi-1078101756.html
Düşen ABD askeri uçağının mürettebatından 6 kişinin cesedine ulaşıldı
Düşen ABD askeri uçağının mürettebatından 6 kişinin cesedine ulaşıldı
Japonya Sahil Güvenliği, ülkenin güneyindeki Yakuşima Adası açıklarında geçen hafta düşen, içerisinde 8 kişinin bulunduğu ABD ordusuna ait askeri uçağa ilişkin... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T16:43+0300
2023-12-05T16:43+0300
2023-12-05T16:43+0300
dünya
japonya
abd
osprey
japonya öz savunma kuvvetleri
abd ordusu
uçak
uçak kazası
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Japonya'nın güney açıklarında geçen hafta düşen, ABD Hava Kuvvetlerine ait CV-22 Osprey tipi askeri nakliye uçağının mürettebatından 6 kişinin cesedine ulaşıldı.Açıklamada, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve yerel balıkçıların işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda şu ana kadar uçak mürettebatından 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 2 kişi için arama faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.Tokyo'nun batısındaki Yokota Hava Üssü'nde görev yapan ABD Hava Kuvvetlerine ait CV-22 Osprey nakliye uçağı, 29 Kasım'da yerel saatle 14.40 sularında ülkenin güneyindeki Yakuşima Adası açıklarında düşmüştü.Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, kaza sonrası açıklamasında, ABD’ye, bu hava araçlarının güvenliğini teyit etmesi çağrısında bulunmuştu.Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, CV-22 Osprey tipi nakliye uçaklarının, şimdilik yerde tutulacağı bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231129/abdye-ait-askeri-ucak-japonya-yakinlarinda-dustu-1077903053.html
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japonya, abd, osprey, japonya öz savunma kuvvetleri , abd ordusu, uçak, uçak kazası
japonya, abd, osprey, japonya öz savunma kuvvetleri , abd ordusu, uçak, uçak kazası
Düşen ABD askeri uçağının mürettebatından 6 kişinin cesedine ulaşıldı
Japonya Sahil Güvenliği, ülkenin güneyindeki Yakuşima Adası açıklarında geçen hafta düşen, içerisinde 8 kişinin bulunduğu ABD ordusuna ait askeri uçağa ilişkin açıklama yaptı.
Japonya'nın güney açıklarında geçen hafta düşen, ABD Hava Kuvvetlerine ait CV-22 Osprey tipi askeri nakliye uçağının mürettebatından 6 kişinin cesedine ulaşıldı.
Açıklamada, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve yerel balıkçıların işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda şu ana kadar uçak mürettebatından 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 2 kişi için arama faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.
Tokyo'nun batısındaki Yokota Hava Üssü'nde görev yapan ABD Hava Kuvvetlerine ait CV-22 Osprey nakliye uçağı, 29 Kasım'da yerel saatle 14.40 sularında ülkenin güneyindeki Yakuşima Adası açıklarında düşmüştü.
Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, kaza sonrası açıklamasında, ABD’ye, bu hava araçlarının güvenliğini teyit etmesi çağrısında bulunmuştu.
Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, CV-22 Osprey tipi nakliye uçaklarının, şimdilik yerde tutulacağı bildirilmişti.