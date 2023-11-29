https://sputniknews.com.tr/20231129/abdye-ait-askeri-ucak-japonya-yakinlarinda-dustu-1077903053.html
ABD'ye ait askeri uçak Japonya yakınlarında düştü
ABD'ye ait askeri uçak Japonya yakınlarında düştü
Japonya'nın güneyindeki Yakuşima Adası açıklarında ABD ordusuna ait içerisinde 8 kişinin bulunduğu bir askeri uçağın düştüğü bildirildi. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T12:00+0300
2023-11-29T12:00+0300
2023-11-29T12:00+0300
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Japonya Sahil Güvenlik Komutanlığı, ABD'ye ait 'Osprey' tipi askeri uçağın, Yakuşima Adası açıklarında düştüğü ihbarını aldıklarını açıkladı.Komutanlık Sözcüsü Kazuo Ogawa, içerisinde 8 kişi bulunduğu belirtilen uçağın düşme sebebi ve uçaktakilerin durumunun henüz bilinmediğini kaydetti.Kazuo, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bilgisini paylaştı.Sözcü Kazuo, düşen askeri uçağın, Iwakuni şehrinden Okinawa eyaletine uçtuğunun belirtildiğini söyledi.V-22 Osprey tipi savaş uçakları, ABD askeri savunmasının en özel üretim uçakları arasında yer alıyor.Helikopter ile uçak arasında bir geçiş formuna sahip olan ve hem dikey hem de yatay kalkış yeteneğine sahip olan bu uçaklar, radarda gözükmüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231129/irana-ait-ihanin-abdye-ait-ucak-gemisinin-yakininda-uctugu-bildirildi-1077898037.html
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abd, japonya, uçak, abd ordusu
abd, japonya, uçak, abd ordusu
ABD'ye ait askeri uçak Japonya yakınlarında düştü
Japonya'nın güneyindeki Yakuşima Adası açıklarında ABD ordusuna ait içerisinde 8 kişinin bulunduğu bir askeri uçağın düştüğü bildirildi.
Japonya Sahil Güvenlik Komutanlığı, ABD'ye ait 'Osprey' tipi askeri uçağın, Yakuşima Adası açıklarında düştüğü ihbarını aldıklarını açıkladı.
Komutanlık Sözcüsü Kazuo Ogawa, içerisinde 8 kişi bulunduğu belirtilen uçağın düşme sebebi ve uçaktakilerin durumunun henüz bilinmediğini kaydetti.
Kazuo, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bilgisini paylaştı.
Sözcü Kazuo, düşen askeri uçağın, Iwakuni şehrinden Okinawa eyaletine uçtuğunun belirtildiğini söyledi.
V-22 Osprey tipi savaş uçakları, ABD askeri savunmasının en özel üretim uçakları arasında yer alıyor.
Helikopter ile uçak arasında bir geçiş formuna sahip olan ve hem dikey hem de yatay kalkış yeteneğine sahip olan bu uçaklar, radarda gözükmüyor.