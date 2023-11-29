https://sputniknews.com.tr/20231129/irana-ait-ihanin-abdye-ait-ucak-gemisinin-yakininda-uctugu-bildirildi-1077898037.html

İran İHA’sının ABD’ye ait uçak gemisinin yakınında uçtuğu bildirildi

İran İHA’sının ABD’ye ait uçak gemisinin yakınında uçtuğu bildirildi

ABD’li yayın organı Fox News, İran'a ait bir insansız hava aracının (İHA) Basra Körfezi'ndeki ABD Donanması'na ait bir uçak gemisinin yakınında uçtuğunu... 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T09:23+0300

2023-11-29T09:23+0300

2023-11-29T09:23+0300

israil- filistin çatışması

hürmüz boğazı

abd

iran

insansız hava aracı (iha)

ortadoğu

umman

asya

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TV kanalı, haberinde adı açıklanmayan bir yetkiliye atıfta bulunarak, “İran'a ait bir insansız hava aracı, Basra Körfezi'ndeki USS Eisenhower uçak gemisinin yakınında uçtu” ifadelerine yer verdi.İddiaya göre İran’a ait İHA, uluslararası sulardayken geminin yanından geçerek İHA’nın kontrol operatörünün uçak gemisi tarafından gönderilen birçok uyarı mesajını dikkate almadığı kaydedildi.Açıklamada, “ABD ordusu, İran'ın bu olaydaki davranışının profesyonellikten uzak ve güvensiz olduğunu düşünüyor” denilirken, Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, ABD Savunma Bakanlığı'nın olayı değerlendirdiğini ve henüz yorum yapmaya hazır olmadıklarını bildirdi.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), pazartesi günü yaptığı açıklamada, USS Dwight Eisenhower uçak gemisi liderliğindeki bir ABD saldırı grubunun Umman’a yakın Hürmüz Boğazı'ndan Basra Körfezi sularına doğru yola çıktığını ve burada ‘önemli uluslararası hatlarda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması amacıyla’ devriye gezeceğini duyurmuştu.Grupta bir uçak gemisi, bir güdümlü füze kruvazörü, muhripler ve dokuz uçak filosu yer alırken, Amerikan gemilerine Fransız fırkateyni Languedoc da eşlik ediyor.Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol üreticisi ülkelerin Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve ötesine ikmal yaptığı kritik bir güzergâh olarak bilinirken, Ortadoğu’daki petrol sahalarını kontrol altına almak isteyen ABD nedeniyle de on yıllardır süregelen bölgesel gerilimlerin merkezi halini alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231127/abd-merkez-kuvvetler-komutanligi-ucak-gemisinin-basra-korfezine-girdigini-duyurdu-1077813916.html

hürmüz boğazı

abd

iran

umman

asya

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hürmüz boğazı, abd, iran, insansız hava aracı (iha), ortadoğu, umman, asya