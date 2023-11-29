İran İHA’sının ABD’ye ait uçak gemisinin yakınında uçtuğu bildirildi

Türkiye
Ticaret Bakanlığı ve MİT'ten ortak operasyon: 1.2 ton uyuşturucu ele geçirildi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'4,6 milyon yıl sonra erkekler de hamile kalabilecek'
07:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dr. Erkaya: Somatizasyon, sadece psikolojik bir hastalık değil
12:00
90 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Filistinli gazeteci bildiriyor: Gazze'de son durum
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Gazze’deki savaş meşru müdafaa konusunda Batı’nın uyguladığı çifte standardı ortaya koydu’
17:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Oğlu serbest bırakılan Filistinli anne: Yeniden tutuklamakla tehdit ettiler
18:19
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Putin: Batı, Rus bankalarını hafife aldı
19:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Alzheimer ile bağırsak hastalığı arasında bağlantı çıktı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kira krizine karşı 'ev arkadaşlığı'
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231129/irana-ait-ihanin-abdye-ait-ucak-gemisinin-yakininda-uctugu-bildirildi-1077898037.html
İran İHA’sının ABD’ye ait uçak gemisinin yakınında uçtuğu bildirildi
İran İHA’sının ABD’ye ait uçak gemisinin yakınında uçtuğu bildirildi
ABD’li yayın organı Fox News, İran'a ait bir insansız hava aracının (İHA) Basra Körfezi'ndeki ABD Donanması'na ait bir uçak gemisinin yakınında uçtuğunu... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T09:23+0300
2023-11-29T09:23+0300
israil- filistin çatışması
hürmüz boğazı
abd
iran
insansız hava aracı (iha)
ortadoğu
umman
asya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102328/32/1023283210_54:0:4445:2470_1920x0_80_0_0_98cde9cab0bc1907d8a2b7071999870b.jpg
TV kanalı, haberinde adı açıklanmayan bir yetkiliye atıfta bulunarak, “İran'a ait bir insansız hava aracı, Basra Körfezi'ndeki USS Eisenhower uçak gemisinin yakınında uçtu” ifadelerine yer verdi.İddiaya göre İran’a ait İHA, uluslararası sulardayken geminin yanından geçerek İHA’nın kontrol operatörünün uçak gemisi tarafından gönderilen birçok uyarı mesajını dikkate almadığı kaydedildi.Açıklamada, “ABD ordusu, İran'ın bu olaydaki davranışının profesyonellikten uzak ve güvensiz olduğunu düşünüyor” denilirken, Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, ABD Savunma Bakanlığı'nın olayı değerlendirdiğini ve henüz yorum yapmaya hazır olmadıklarını bildirdi.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), pazartesi günü yaptığı açıklamada, USS Dwight Eisenhower uçak gemisi liderliğindeki bir ABD saldırı grubunun Umman’a yakın Hürmüz Boğazı'ndan Basra Körfezi sularına doğru yola çıktığını ve burada ‘önemli uluslararası hatlarda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması amacıyla’ devriye gezeceğini duyurmuştu.Grupta bir uçak gemisi, bir güdümlü füze kruvazörü, muhripler ve dokuz uçak filosu yer alırken, Amerikan gemilerine Fransız fırkateyni Languedoc da eşlik ediyor.Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol üreticisi ülkelerin Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve ötesine ikmal yaptığı kritik bir güzergâh olarak bilinirken, Ortadoğu’daki petrol sahalarını kontrol altına almak isteyen ABD nedeniyle de on yıllardır süregelen bölgesel gerilimlerin merkezi halini alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231127/abd-merkez-kuvvetler-komutanligi-ucak-gemisinin-basra-korfezine-girdigini-duyurdu-1077813916.html
hürmüz boğazı
abd
iran
umman
asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102328/32/1023283210_603:0:3896:2470_1920x0_80_0_0_a61a698404ae2660ef9fd597b4d49f73.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hürmüz boğazı, abd, iran, insansız hava aracı (iha), ortadoğu, umman, asya
hürmüz boğazı, abd, iran, insansız hava aracı (iha), ortadoğu, umman, asya

İran İHA’sının ABD’ye ait uçak gemisinin yakınında uçtuğu bildirildi

09:23 29.11.2023
© AP Photo / Nicolas NanevUSS Dwight D. Eisenhower / ABD uçak gemisi
USS Dwight D. Eisenhower / ABD uçak gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Nicolas Nanev
Abone ol
ABD’li yayın organı Fox News, İran'a ait bir insansız hava aracının (İHA) Basra Körfezi'ndeki ABD Donanması'na ait bir uçak gemisinin yakınında uçtuğunu bildirdi.
TV kanalı, haberinde adı açıklanmayan bir yetkiliye atıfta bulunarak, “İran'a ait bir insansız hava aracı, Basra Körfezi'ndeki USS Eisenhower uçak gemisinin yakınında uçtu” ifadelerine yer verdi.
İddiaya göre İran’a ait İHA, uluslararası sulardayken geminin yanından geçerek İHA’nın kontrol operatörünün uçak gemisi tarafından gönderilen birçok uyarı mesajını dikkate almadığı kaydedildi.
Açıklamada, “ABD ordusu, İran'ın bu olaydaki davranışının profesyonellikten uzak ve güvensiz olduğunu düşünüyor” denilirken, Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, ABD Savunma Bakanlığı'nın olayı değerlendirdiğini ve henüz yorum yapmaya hazır olmadıklarını bildirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), pazartesi günü yaptığı açıklamada, USS Dwight Eisenhower uçak gemisi liderliğindeki bir ABD saldırı grubunun Umman’a yakın Hürmüz Boğazı'ndan Basra Körfezi sularına doğru yola çıktığını ve burada ‘önemli uluslararası hatlarda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması amacıyla’ devriye gezeceğini duyurmuştu.
Grupta bir uçak gemisi, bir güdümlü füze kruvazörü, muhripler ve dokuz uçak filosu yer alırken, Amerikan gemilerine Fransız fırkateyni Languedoc da eşlik ediyor.
Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol üreticisi ülkelerin Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve ötesine ikmal yaptığı kritik bir güzergâh olarak bilinirken, Ortadoğu’daki petrol sahalarını kontrol altına almak isteyen ABD nedeniyle de on yıllardır süregelen bölgesel gerilimlerin merkezi halini alıyor.
USS Dwight D. Eisenhower / ABD uçak gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2023
DÜNYA
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, uçak gemisinin Basra Körfezi'ne girdiğini duyurdu
27 Kasım, 09:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала