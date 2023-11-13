https://sputniknews.com.tr/20231113/abdden-suriyeye-hava-saldirisi-1077328340.html

ABD'den Suriye'ye hava saldırısı

ABD'den Suriye'ye hava saldırısı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de İran'a yakın gruplara hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T09:40+0300

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dünya

suriye

abd

saldırı

centcom

pentagon

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

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CENTCOM, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Erik Kurilla, hava saldırılarının İran Devrimi Muhafızları Ordusu (IRGC) ve ona yakın grupların kullandığı Suriye'nin Ebu Kemal ve Mayadin kentleri civarındaki tesislere yapıldığını kaydetti.Açıklamada, "ABD kendisini, personelini ve çıkarlarını savunmaya devam edecektir." ifadesi yer aldı.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da yaptığı yazılı açıklamada, Irak ve Suriye'de ABD personeline yönelik devam eden saldırılara karşı Suriye'nin doğusunda IRGC'ye ve ona yakın gruplarca kullanılan tesislere hava saldırıları düzenlendiğini teyit etti.Açıklamada, vurulan hedeflerden birinin eğitim tesisi, diğerinin de sığınak olduğu kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20231113/cumhurbaskanligindan-gazze-ile-ilgili-erdogan-putin-gorusmesi-sinyali-1077327236.html

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