https://sputniknews.com.tr/20231113/abdden-suriyeye-hava-saldirisi-1077328340.html
ABD'den Suriye'ye hava saldırısı
ABD'den Suriye'ye hava saldırısı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de İran'a yakın gruplara hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T09:40+0300
2023-11-13T09:40+0300
2023-11-13T09:41+0300
dünya
suriye
abd
saldırı
centcom
pentagon
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
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CENTCOM, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Erik Kurilla, hava saldırılarının İran Devrimi Muhafızları Ordusu (IRGC) ve ona yakın grupların kullandığı Suriye'nin Ebu Kemal ve Mayadin kentleri civarındaki tesislere yapıldığını kaydetti.Açıklamada, "ABD kendisini, personelini ve çıkarlarını savunmaya devam edecektir." ifadesi yer aldı.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da yaptığı yazılı açıklamada, Irak ve Suriye'de ABD personeline yönelik devam eden saldırılara karşı Suriye'nin doğusunda IRGC'ye ve ona yakın gruplarca kullanılan tesislere hava saldırıları düzenlendiğini teyit etti.Açıklamada, vurulan hedeflerden birinin eğitim tesisi, diğerinin de sığınak olduğu kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231113/cumhurbaskanligindan-gazze-ile-ilgili-erdogan-putin-gorusmesi-sinyali-1077327236.html
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suriye, abd, saldırı, centcom, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
suriye, abd, saldırı, centcom, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
ABD'den Suriye'ye hava saldırısı
09:40 13.11.2023 (güncellendi: 09:41 13.11.2023) Abone ol
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de İran'a yakın gruplara hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.
CENTCOM, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Erik Kurilla, hava saldırılarının İran Devrimi Muhafızları Ordusu (IRGC) ve ona yakın grupların kullandığı Suriye'nin Ebu Kemal ve Mayadin kentleri civarındaki tesislere yapıldığını kaydetti.
Açıklamada, "ABD kendisini, personelini ve çıkarlarını savunmaya devam edecektir." ifadesi yer aldı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da yaptığı yazılı açıklamada, Irak ve Suriye'de ABD personeline yönelik devam eden saldırılara karşı Suriye'nin doğusunda IRGC'ye ve ona yakın gruplarca kullanılan tesislere hava saldırıları düzenlendiğini teyit etti.
Açıklamada, vurulan hedeflerden birinin eğitim tesisi, diğerinin de sığınak olduğu kaydedildi.