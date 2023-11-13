https://sputniknews.com.tr/20231113/cumhurbaskanligindan-gazze-ile-ilgili-erdogan-putin-gorusmesi-sinyali-1077327236.html

Cumhurbaşkanlığından Gazze ile ilgili ‘Erdoğan-Putin görüşmesi’ sinyali

Cumhurbaşkanlığından Gazze ile ilgili ‘Erdoğan-Putin görüşmesi’ sinyali

Sputnik'e demeç veren Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün itibariyle Gazze’deki durumun çözümü için ‘telefon... 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T09:36+0300

2023-11-13T09:36+0300

2023-11-13T09:36+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

türkiye

rusya

arap birliği

suudi arabistan

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

gazze

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Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretini hatırlatan kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamanın devamında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvesinin ardından Gazze'deki durumun çözümü konusunda dünya liderleriyle geleneksel ‘telefon diplomasisi’ne devam edecek. Bölgedeki durumu Rus liderle (Vladimir Putin) görüşeceği muhtemel. Aynı zamanda ülkelerin birçok alanda aktif işbirliği göz önüne alındığında elbette mevcut ikili gündem de geçerli" dedi.Suudi Arabistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamada Filistin'in yanında duran 121 ülkenin kendileri için önemli olduğunu vurgulamış, 40 ülkenin ise çekimser oy verdiğini hatırlatmıştı.“Biz bu 121 ülkeye acaba 40 çekimser ülkeden ne kadar daha ilave edebiliriz meselesine odaklandık" diyen Erdoğan, bu ülkelerle telefon diplomasisinin veyahut da görüşmenin söz konusu olabileceğini belirtti.Endonezya ile görüştüklerini, zaten bu ülkeyle ilgili sıkıntı bulunmadığını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20231112/cumhurbaskani-erdogan-istanbulda-darulaceze-sosyal-hizmet-sehri-acilis-toreninde-konusuyor-1077312550.html

israil

rusya

suudi arabistan

gazze

gazze şeridi

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