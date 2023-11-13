https://sputniknews.com.tr/20231113/cumhurbaskanligindan-gazze-ile-ilgili-erdogan-putin-gorusmesi-sinyali-1077327236.html
Cumhurbaşkanlığından Gazze ile ilgili ‘Erdoğan-Putin görüşmesi’ sinyali
Cumhurbaşkanlığından Gazze ile ilgili ‘Erdoğan-Putin görüşmesi’ sinyali
Sputnik'e demeç veren Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün itibariyle Gazze’deki durumun çözümü için ‘telefon... 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T09:36+0300
2023-11-13T09:36+0300
2023-11-13T09:36+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
türkiye
rusya
arap birliği
suudi arabistan
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
gazze
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Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretini hatırlatan kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamanın devamında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvesinin ardından Gazze'deki durumun çözümü konusunda dünya liderleriyle geleneksel ‘telefon diplomasisi’ne devam edecek. Bölgedeki durumu Rus liderle (Vladimir Putin) görüşeceği muhtemel. Aynı zamanda ülkelerin birçok alanda aktif işbirliği göz önüne alındığında elbette mevcut ikili gündem de geçerli" dedi.Suudi Arabistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamada Filistin'in yanında duran 121 ülkenin kendileri için önemli olduğunu vurgulamış, 40 ülkenin ise çekimser oy verdiğini hatırlatmıştı.“Biz bu 121 ülkeye acaba 40 çekimser ülkeden ne kadar daha ilave edebiliriz meselesine odaklandık" diyen Erdoğan, bu ülkelerle telefon diplomasisinin veyahut da görüşmenin söz konusu olabileceğini belirtti.Endonezya ile görüştüklerini, zaten bu ülkeyle ilgili sıkıntı bulunmadığını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20231112/cumhurbaskani-erdogan-istanbulda-darulaceze-sosyal-hizmet-sehri-acilis-toreninde-konusuyor-1077312550.html
israil
rusya
suudi arabistan
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filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, türkiye, rusya
Cumhurbaşkanlığından Gazze ile ilgili ‘Erdoğan-Putin görüşmesi’ sinyali
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Sputnik'e demeç veren Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün itibariyle Gazze’deki durumun çözümü için ‘telefon diplomasisi’ne yoğun şekilde devam edeceğini vurgularken, Gazze ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme yapacağı sinyali verdi.
Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretini hatırlatan kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamanın devamında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvesinin ardından Gazze'deki durumun çözümü konusunda dünya liderleriyle geleneksel ‘telefon diplomasisi’ne devam edecek. Bölgedeki durumu Rus liderle (Vladimir Putin) görüşeceği muhtemel. Aynı zamanda ülkelerin birçok alanda aktif işbirliği göz önüne alındığında elbette mevcut ikili gündem de geçerli" dedi.
Suudi Arabistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan
, Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamada Filistin'in yanında duran 121 ülkenin kendileri için önemli olduğunu vurgulamış, 40 ülkenin ise çekimser oy verdiğini hatırlatmıştı.
“Biz bu 121 ülkeye acaba 40 çekimser ülkeden ne kadar daha ilave edebiliriz meselesine odaklandık" diyen Erdoğan, bu ülkelerle telefon diplomasisinin veyahut da görüşmenin söz konusu olabileceğini belirtti.
Endonezya ile görüştüklerini, zaten bu ülkeyle ilgili sıkıntı bulunmadığını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Örneğin çekimser ülkeler arasında Macaristan bulunuyor. Onlarla görüşsek, olumsuz davranmasına rağmen acaba yanımıza çekebilir miyiz? Ayrıca çekimser olanlardan yanımıza çekebilecek olduklarımız var mı, yok mu? Bunun arayışı içindeyiz, şöyle bir gözden geçirelim istiyorum. Bu telefon diplomasisine de Riyad zirvesinden sonra başlayalım istiyorum. Yoğun bir şekilde inşallah buna da başlayacağız. Ayın 28'inde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bize geliyor. Yani bunları sağlayabilirsek, bunlar da tabii çok daha farklı bir ses inşallah çıkaracaktır. Türk Devletleri'nde zaten fire yok, orada sıkıntı olmadı.”