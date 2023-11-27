https://sputniknews.com.tr/20231127/abd-merkez-kuvvetler-komutanligi-ucak-gemisinin-basra-korfezine-girdigini-duyurdu-1077813916.html

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, uçak gemisinin Basra Körfezi'ne girdiğini duyurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, uçak gemisinin Basra Körfezi'ne girdiğini duyurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Donanmasına bağlı 'USS Dwight D. Eisenhower' uçak gemisinin Hürmüz Boğazı üzerinden Basra Körfezi'ne girdiğini... 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T09:32+0300

2023-11-27T09:32+0300

2023-11-27T09:32+0300

dünya

abd

israil

israil-filistin

israil ordusu

israil ordusu (idf)

israil-filistin sorunu

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

centcom

hürmüz boğazı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102328/32/1023283210_54:0:4445:2470_1920x0_80_0_0_98cde9cab0bc1907d8a2b7071999870b.jpg

CENTCOM'un X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "USS Dwight D. Eisenhower, 26 Kasım'da CENTCOM görevlerine destek olmayı sürdürürken, Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Basra Körfezi'ne girişini tamamladı." ifadesi kullanıldı.Geminin seyrüsefer serbestisini sağlamak amacıyla devriye gezeceği belirtilen açıklamada, USS Dwight D. Eisenhower'a güdümlü füze kruvazörü USS Philippine Sea, güdümlü füze destroyeri USS Stethem ve Fransız Donanmasına ait Languedoc fırkateyninin eşlik ettiği kaydedildi.CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, 'M/V Central Park' isimli ticari geminin dün Aden Körfezi'ndeki korsanlıkla mücadelede görevli güçlerinden yardım istediği belirtilmişti.ABD Donanmasına bağlı 'USS Mason (DDG 87)' adlı destroyerin Central Park'ın yardım çağrısına yanıt verdiği kaydedilen açıklamada, bunun üzerine gemiye çıkmış silahlı 5 kişinin küçük bir tekneyle kaçmaya çalıştığı ifade edilmişti.Açıklamada, gemiyi ele geçirme girişiminde bulunan silahlı 5 kişinin yakalandığı duyurulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231127/abd-aden-korfezinde-bir-gemiyi-ele-gecirmeye-calisan-5-kisi-yakalandi-1077810658.html

israil

hürmüz boğazı

basra

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), centcom, hürmüz boğazı, basra