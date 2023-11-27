https://sputniknews.com.tr/20231127/abd-merkez-kuvvetler-komutanligi-ucak-gemisinin-basra-korfezine-girdigini-duyurdu-1077813916.html
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, uçak gemisinin Basra Körfezi'ne girdiğini duyurdu
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, uçak gemisinin Basra Körfezi'ne girdiğini duyurdu
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Donanmasına bağlı 'USS Dwight D. Eisenhower' uçak gemisinin Hürmüz Boğazı üzerinden Basra Körfezi'ne girdiğini... 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T09:32+0300
2023-11-27T09:32+0300
2023-11-27T09:32+0300
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israil-filistin sorunu
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
centcom
hürmüz boğazı
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CENTCOM'un X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "USS Dwight D. Eisenhower, 26 Kasım'da CENTCOM görevlerine destek olmayı sürdürürken, Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Basra Körfezi'ne girişini tamamladı." ifadesi kullanıldı.Geminin seyrüsefer serbestisini sağlamak amacıyla devriye gezeceği belirtilen açıklamada, USS Dwight D. Eisenhower'a güdümlü füze kruvazörü USS Philippine Sea, güdümlü füze destroyeri USS Stethem ve Fransız Donanmasına ait Languedoc fırkateyninin eşlik ettiği kaydedildi.CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, 'M/V Central Park' isimli ticari geminin dün Aden Körfezi'ndeki korsanlıkla mücadelede görevli güçlerinden yardım istediği belirtilmişti.ABD Donanmasına bağlı 'USS Mason (DDG 87)' adlı destroyerin Central Park'ın yardım çağrısına yanıt verdiği kaydedilen açıklamada, bunun üzerine gemiye çıkmış silahlı 5 kişinin küçük bir tekneyle kaçmaya çalıştığı ifade edilmişti.Açıklamada, gemiyi ele geçirme girişiminde bulunan silahlı 5 kişinin yakalandığı duyurulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231127/abd-aden-korfezinde-bir-gemiyi-ele-gecirmeye-calisan-5-kisi-yakalandi-1077810658.html
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abd, israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), centcom, hürmüz boğazı, basra
abd, israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), centcom, hürmüz boğazı, basra
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, uçak gemisinin Basra Körfezi'ne girdiğini duyurdu
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Donanmasına bağlı 'USS Dwight D. Eisenhower' uçak gemisinin Hürmüz Boğazı üzerinden Basra Körfezi'ne girdiğini açıkladı.
CENTCOM'un X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "USS Dwight D. Eisenhower, 26 Kasım'da CENTCOM görevlerine destek olmayı sürdürürken, Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Basra Körfezi'ne girişini tamamladı." ifadesi kullanıldı.
Geminin seyrüsefer serbestisini sağlamak amacıyla devriye gezeceği belirtilen açıklamada, USS Dwight D. Eisenhower'a güdümlü füze kruvazörü USS Philippine Sea, güdümlü füze destroyeri USS Stethem ve Fransız Donanmasına ait Languedoc fırkateyninin eşlik ettiği kaydedildi.
CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, 'M/V Central Park' isimli ticari geminin dün Aden Körfezi'ndeki korsanlıkla mücadelede görevli güçlerinden yardım istediği belirtilmişti.
ABD Donanmasına bağlı 'USS Mason (DDG 87)' adlı destroyerin Central Park'ın yardım çağrısına yanıt verdiği kaydedilen açıklamada, bunun üzerine gemiye çıkmış silahlı 5 kişinin küçük bir tekneyle kaçmaya çalıştığı ifade edilmişti.
Açıklamada, gemiyi ele geçirme girişiminde bulunan silahlı 5 kişinin yakalandığı duyurulmuştu.