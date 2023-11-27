https://sputniknews.com.tr/20231127/abd-aden-korfezinde-bir-gemiyi-ele-gecirmeye-calisan-5-kisi-yakalandi-1077810658.html
ABD: Aden Körfezi'nde bir gemiyi ele geçirmeye çalışan 5 kişi yakalandı
ABD: Aden Körfezi'nde bir gemiyi ele geçirmeye çalışan 5 kişi yakalandı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Aden Körfezi'nde ticari bir gemiyi ele geçirme girişiminde bulunan silahlı 5 kişinin yakalandığını duyurdu. 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T08:43+0300
2023-11-27T08:43+0300
2023-11-27T08:43+0300
israil- filistin çatışması
abd
israil
yemen
husi
husiler
gemi
centcom
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/14/1061417593_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_620195bdd1476e16b5c5a0ede15b1239.jpg
CENTCOM, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 'M/V Central Park' isimli ticari geminin dün Aden Körfezi'ndeki korsanlıkla mücadelede görevli güçlerinden yardım istediği belirtildi.ABD Donanmasına bağlı ‘USS Mason (DDG 87)’ adlı destroyerin Central Park'ın yardım çağrısına yanıt verdiği ve geminin serbest bırakılmasını istediği aktarılan açıklamada, bunun üzerine gemiye çıkmış silahlı 5 kişinin küçük bir tekneyle kaçmaya çalıştığı ifade edildi.Söz konusu silahlı kişilerin USS Mason destroyeri tarafından yakalandığı anlatılan açıklamada, Central Park gemisi ve mürettebatının güvende olduğuna işaret edildi.Yemen'deki Husilerin kontrolünde olan bölgelerden ise 01.41 civarında USS Mason ve Central Park gemilerinin olduğu yöne 2 balistik füzenin ateşlendiği duyurulan açıklamada, balistik füzelerin gemilerden 10 mil uzaklıkta Aden Körfezi'ne düştüğü bilgisi paylaşıldı.İstihbarat şirketi Ambrey, Zodiac şirketi tarafından işletilen İsrail bağlantılı ‘Central Park’ adlı tankerin, Aden açıklarında kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından kaçırıldığını açıklamıştı.Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrailli şirketlere ait gemileri hedef alma tehdidinde bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231126/denizcilik-genel-mudurlugu-aden-korfezinde-bir-geminin-kacirildigi-degerlendiriliyor-1077806147.html
israil
yemen
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/14/1061417593_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3e1b4e8f71a5251dcc37dfe9c993ff52.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, israil, yemen, husi, husiler, gemi, centcom, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
abd, israil, yemen, husi, husiler, gemi, centcom, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
ABD: Aden Körfezi'nde bir gemiyi ele geçirmeye çalışan 5 kişi yakalandı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Aden Körfezi'nde ticari bir gemiyi ele geçirme girişiminde bulunan silahlı 5 kişinin yakalandığını duyurdu.
CENTCOM, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 'M/V Central Park' isimli ticari geminin dün Aden Körfezi'ndeki korsanlıkla mücadelede görevli güçlerinden yardım istediği belirtildi.
ABD Donanmasına bağlı ‘USS Mason (DDG 87)’ adlı destroyerin Central Park'ın yardım çağrısına yanıt verdiği ve geminin serbest bırakılmasını istediği aktarılan açıklamada, bunun üzerine gemiye çıkmış silahlı 5 kişinin küçük bir tekneyle kaçmaya çalıştığı ifade edildi.
Söz konusu silahlı kişilerin USS Mason destroyeri tarafından yakalandığı anlatılan açıklamada, Central Park gemisi ve mürettebatının güvende olduğuna işaret edildi.
Yemen'deki Husilerin kontrolünde olan bölgelerden ise 01.41 civarında USS Mason ve Central Park gemilerinin olduğu yöne 2 balistik füzenin ateşlendiği duyurulan açıklamada, balistik füzelerin gemilerden 10 mil uzaklıkta Aden Körfezi'ne düştüğü bilgisi paylaşıldı.
İstihbarat şirketi Ambrey, Zodiac şirketi tarafından işletilen İsrail bağlantılı ‘Central Park’ adlı tankerin, Aden açıklarında kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından kaçırıldığını açıklamıştı.
Yemen'deki İran destekli Husiler,
İsrailli şirketlere ait gemileri hedef alma tehdidinde bulunmuştu.