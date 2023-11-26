https://sputniknews.com.tr/20231126/denizcilik-genel-mudurlugu-aden-korfezinde-bir-geminin-kacirildigi-degerlendiriliyor-1077806147.html
Denizcilik Genel Müdürlüğü: Aden Körfezi'nde bir geminin kaçırıldığı değerlendiriliyor
Denizcilik Genel Müdürlüğü: Aden Körfezi'nde bir geminin kaçırıldığı değerlendiriliyor
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Aden Körfezi'nde içerisinde Türk kaptanların da olduğu bir kimyasal tanker ile bağlantının kesildiğini, geminin kaçırıldığının... 26.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-26T22:58+0300
2023-11-26T22:58+0300
2023-11-26T22:58+0300
türkiye
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
denizcilik genel müdürlüğü
türkiye
denizci
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk denizcileri Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel’in görev yaptığı Central Park isimli kimyasal tankerden haber alınamadığını açıkladı.Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal paylaşım sitesi hesabından yapılan açıklamada, “Zodiac Maritime firmasına ait Central Park isimli kimyasal tanker, Aden Körfezi Yemen açıklarında seyir yapar iken bu sabah saatlerinden itibaren iletişim kesilmiş olup, geçen süre zarfında temas kurulamamıştır. Geminin kaçırıldığı değerlendirilmektedir. Gemide Türk denizcilerimiz Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel görev yapmakta olup, ilgili şirket başta olmak üzere tüm birimlerle sürekli iletişim sağlanmaktadır. Konu, Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığınca takip edilmektedir” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20231126/yemen-aciklarinda-israille-baglantili-bir-kargo-gemisine-daha-el-koyuldu--1077799212.html
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, denizcilik genel müdürlüğü , türkiye, denizci
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, denizcilik genel müdürlüğü , türkiye, denizci
Denizcilik Genel Müdürlüğü: Aden Körfezi'nde bir geminin kaçırıldığı değerlendiriliyor
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Aden Körfezi'nde içerisinde Türk kaptanların da olduğu bir kimyasal tanker ile bağlantının kesildiğini, geminin kaçırıldığının değerlendirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Konu, Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığınca takip edilmektedir" denildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk denizcileri Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel’in görev yaptığı Central Park isimli kimyasal tankerden haber alınamadığını açıkladı.
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal paylaşım sitesi hesabından yapılan açıklamada, “Zodiac Maritime firmasına ait Central Park isimli kimyasal tanker, Aden Körfezi Yemen açıklarında seyir yapar iken bu sabah saatlerinden itibaren iletişim kesilmiş olup, geçen süre zarfında temas kurulamamıştır. Geminin kaçırıldığı değerlendirilmektedir. Gemide Türk denizcilerimiz Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel görev yapmakta olup, ilgili şirket başta olmak üzere tüm birimlerle sürekli iletişim sağlanmaktadır. Konu, Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığınca takip edilmektedir” denildi.