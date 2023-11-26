https://sputniknews.com.tr/20231126/denizcilik-genel-mudurlugu-aden-korfezinde-bir-geminin-kacirildigi-degerlendiriliyor-1077806147.html

Denizcilik Genel Müdürlüğü: Aden Körfezi'nde bir geminin kaçırıldığı değerlendiriliyor

Denizcilik Genel Müdürlüğü: Aden Körfezi'nde bir geminin kaçırıldığı değerlendiriliyor

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Aden Körfezi'nde içerisinde Türk kaptanların da olduğu bir kimyasal tanker ile bağlantının kesildiğini, geminin kaçırıldığının... 26.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-26T22:58+0300

2023-11-26T22:58+0300

2023-11-26T22:58+0300

türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

denizcilik genel müdürlüğü

türkiye

denizci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/13/1077560685_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_ba3334291edb3e710561a2641f419088.jpg

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk denizcileri Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel’in görev yaptığı Central Park isimli kimyasal tankerden haber alınamadığını açıkladı.Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal paylaşım sitesi hesabından yapılan açıklamada, “Zodiac Maritime firmasına ait Central Park isimli kimyasal tanker, Aden Körfezi Yemen açıklarında seyir yapar iken bu sabah saatlerinden itibaren iletişim kesilmiş olup, geçen süre zarfında temas kurulamamıştır. Geminin kaçırıldığı değerlendirilmektedir. Gemide Türk denizcilerimiz Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel görev yapmakta olup, ilgili şirket başta olmak üzere tüm birimlerle sürekli iletişim sağlanmaktadır. Konu, Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığınca takip edilmektedir” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20231126/yemen-aciklarinda-israille-baglantili-bir-kargo-gemisine-daha-el-koyuldu--1077799212.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, denizcilik genel müdürlüğü , türkiye, denizci