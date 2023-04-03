https://sputniknews.com.tr/20230403/rusyada-69-buyuklugunde-deprem--1069095728.html
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem
Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T12:18+0300
2023-04-03T12:18+0300
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dünya
rusya
deprem
kamçatka
video
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Rusya'nın Büyük Okyanus kıyısındaki Kamçatka bölgesinde 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Şiddetli sarsıntının ardından Kamçatka yarımadasında büyük panik yaşandı. Bölge sakinleri depremle birlikte kendilerini sokaklara attı.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde hiçbir binanın yıkılmadığı fakat birçok yapıda derin çatlaklar oluştuğu tespit edildi.
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Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem
2023-04-03T12:18+0300
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rusya, deprem, kamçatka, video, видео
rusya, deprem, kamçatka, video, видео
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem
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Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Rusya'nın Büyük Okyanus kıyısındaki Kamçatka bölgesinde 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Şiddetli sarsıntının ardından Kamçatka yarımadasında büyük panik yaşandı. Bölge sakinleri depremle birlikte kendilerini sokaklara attı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde hiçbir binanın yıkılmadığı fakat birçok yapıda derin çatlaklar oluştuğu tespit edildi.