ALMANAK | 2023'te Türkiye'de neler oldu?
13:21 31.12.2023 (güncellendi: 14:36 31.12.2023)
© AP Photo / Khalil HamraTürkiye - Döviz - Dolar - Türk lirası - İstanbul
© AP Photo / Khalil Hamra
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© AA Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.
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2 Ocak
Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çekildi
Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla ilgili kararı hukuka uygun buldu. Alınan kararın ardından Türkiye, resmen sözleşmeden çekilmiş oldu.
3 Ocak
Sahte doktor Ayşe Özkiraz hakim karşısına çıktı
Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın yargılanmasına başlandı. 13 yıl hapsi istenen Özkiraz, sadece bir kez dikiş attığını, doktor kaşesini ise bir anlık heves ile yaptırdığını söyledi.
4 Ocak
Memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm memur ve emekli maaşlarına yapılan zammın yüzde 30'a yükseltildiğini duyurdu. Erdoğan "Enflasyon oranına göre, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 16.48 oranında maaş artışı alması gerekiyordu Bu oranlara razı olamadık, yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz" dedi.
Özel okul zammı yüzde 65 oldu
Milli Eğitim Bakanı Özer, özel okul zamlarına ilişkin ÜFE yerine TÜFE baz alacak şekilde belirleme kararı aldıklarını belirtti ve 2023 2024 özel okul zam oranının yüzde 65 olduğunu açıkladı.
9 Ocak
Ankara'da toplu taşımaya zam yapıldı
Ankara'da tam bilet fiyatı 6.5 liradan 9.5 liraya, öğrenci bileti 3.5 liradan 4.75 liraya, öğrenci abonmanı ise 90 liradan 140 liraya çıkacak.
11 Ocak
Borsada devre kesici uygulandı
BIST 100 endeksinde günlük düşüşün yüzde 5'e ulaşmasıyla devre kesici uygulandı.
12 Ocak
Sanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti
Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan 62 yaşında İstanbul'daki evinde yaşamını yitirdi.
20 Ocak
Avustralya Açık tarihinin en uzun 2. maçı 6 saat sürdü
Avustralya Açık tarihine geçen maçta sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın erkekler ikinci turunda Büyük Britanyalı Andy Murray, 2-0 geriye düştüğü maçta ev sahibi ülkeden Thanasi Kokkinakis'i 3-2 yenerek üçüncü tura çıktı.
24 Ocak
Başörtüsü teklifi TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi
Başörtüsü teklifi Anayasa Komisyonu'nda görüşüldü. Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişikliği teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.
24 Ocak
Uykusuz dergisi yayın hayatına son verdi
Mizah dergisi Uykusuz son sayılarının bayilerde olacağını 'Hoşçakalın' mesajıyla duyurdu. İlk sayısı Eylül 2007 yılında yayımlanan mizah dergisi Uykusuz, yayın hayatının son bulduğu bildirildi.
25 Ocak
Türkiye’de ilk kez Strep A kaynaklı ölüm gerçekleşti
Strep A bakterisi kaynaklı enfeksiyonlarda yaşanan can kaybı artışı, dünya çapında tedirginliğe yol açarken, Türkiye'de de 3 yaşındaki Aras Sönmez bu bakteri sebebiyle hayatını kaybetti.
26 Ocak
YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığına Ahmet Yener seçildi, YSK Başkanvekili ise Ekrem Özübek oldu.
30 Ocak
Altılı Masa’nın Ortak Mutabakat Metni açıklandı
Altılı Masa’nın hazırladığı ortak metinde 9 ana başlıkta 2 bin 300'den fazla somut hedef ve politika yer aldı. Altılı masayı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları, seçim beyannamesi niteliğindeki metni törenle imzaladı.
Şubat
1 Şubat
Şarkıcı 'Elvan Dalton' hayatını kaybetti
'Elvan Dalton' ismiyle bilinen Ankaralı şarkıcı Elvan Yılmaz kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
4 Şubat
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı
Türkiye'nin BM daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı, yerine Dışişleri Bakan yardımcısı Sedat Önal atandı.
4 Şubat
Tutuklanan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, "rüşvet almak" suçlamasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İyi Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'in görevinden tedbiren uzaklaştırıldığını bildirdi.
6 Şubat
Türkiye tarihi depremlerle sallandı: Bir günde biri 7.7, diğeri 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Depremlerde, onbinlerce kişi hayatını kaybetti. Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye arama kurtarma ekibi geldi.
6 Şubat
‘Asrın felaketi’ olarak adlandırılan depremin ardından Erdoğan 7 gün milli yas ilan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir" dedi. Erdoğan, 10 şehri kapsayan deprem bölgesinde de 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini açıkladı.
7 Şubat
Kahramanmaraş depreminin ikinci gününde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bine yaklaştı
Art arda gerçekleşen Kahramanmaraş depremlerinin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi. İkinci günde 5 bin 894 kişinin hayatını kaybettiği, 34 bin 810 kişinin de yaralandığı açıklandı.
7 Şubat
Haluk Levent deprem bölgesine yardım için harekete geçti
Haluk Levent, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından afetzedeler destek kampanyası başlattı.
8 Şubat
Kahramanmaraş depreminde bilanço ağırlaştı. 8 bini aşkın kişi hayatını kaybetti
Depremin 3. gününde arama kurtarma çalışmalarına hız verilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 574'e yükseldi.
Sanatçı Karsu Dönmez ailesinden birçok kişinin kayıp olduğunu duyurdu
Hollanda’da yaşayan, Hatay doğumlu sanatçı Karsu Dönmez, ailesinin birçok üyesine ulaşamadığını söyledi.
8 Şubat
Rusya’dan Türkiye’ye deprem yardımı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Türkiye’ye önce 100 kişinin yer aldığı İl-76 tipi iki uçak ve bir sahra hastanesi gönderdi. Bir gün sonra da 11 Rus doktor, depremlerde yaralananlara tıbbi yardım sağlamak için Türkiye’ye geldi.
Sinan Ateş cinayetinde tetikçi Eray Özyağcı tutuklandı
Sinan Ateş cinayeti soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan tetikçi Eray Özyağcı tutuklandı.
9 Şubat
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısı Gölcük depremini geçti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, depremde can kaybının 17 bin 674'e yükseldiğini bildirdi. Böylece Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı Gölcük depremindeki kayıpları aştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, depremde can kaybının 17 bin 674'e yükseldiğini bildirdi. Böylece Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı Gölcük depremindeki kayıpları aştı.
10 Şubat
Depremin 5. günü: Can kaybı 20 bini aştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 52 kişinin yaralandığını bildirdi.
Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat'ın müteahhidi, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
8 Şubat'ta Antalya'dan İstanbul'a gelen ve gözaltına alınan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un, bugün 19.50 uçağıyla Karadağ'ın başkentine kaçacağı öğrenildi.
11 Şubat
Depremin 6. günü: Hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 617 oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremlerde can kaybının 24 bin 617'ye yükseldiğini bildirdi.
Depremde tek bir binanın bile yıkılmadığı Erzin Belediye Başkanı'nın 'kaçak yapıya izin vermedim' sözleri gündem oldu
Türkiye tarihinin en büyük deprem felaketinde 42 bin nüfuslu, Osmaniye'ye 15-20 km, Hatay'a 110 km uzak Erzin'de hiçbir binanın yıkılmaması ve hiç can kaybının olmaması dikkat çekti. Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, "Ben herhangi bir şekilde kaçak yapıya müsaade etmedim" açıklamasında bulundu.
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti
Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal 84 yaşında hayatını kaybetti.
Marmara Denizi 25 metre çekildi
Marmara Denizi'nin Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında sular 25 metre çekildi. Denizin çekilmesi ile halk arasında Kral Yolu olarak bilinen kayalıklar ortaya çıktı. Doç. Dr. Özşahin, "Bu çekilmenin bölgedeki deprem aktivitesiyle alakası yoktur. Herhangi bir korkuya gerek yok" dedi.
12 Şubat
Kahramanmaraş’ta 2 yaşındaki çocuk 159 saat sonra sağ çıkarıldı
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 2 yaşındaki Yavuz Canbaz enkazdan 159 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Ekipleri sevince boğan bu gelişmeyi anlatan madenci Bekir Yılmaz, "Çocuğun durumu normal canlı, gülüyordu çocuk. Bulduğumuzda toz toprak içindeydi. Melekler yardım etmiş" dedi.
MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş tutuklandı
Sosyal medyada hesabından “Afgan biri enkazdan ceset çıkartıp, bileziğini almak için kolunu kesiyor” diye yayın yapan MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş tutuklandı.
13 Şubat
Depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Akay tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Gaziantep'teki sitenin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay tutuklandı.
14 Şubat
Depremin ardından 9. gün: 35 bin 418 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılan son duruma göre depremlerde 35 bin 418 kişi hayatını kaybetti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olası deprem senaryosunu yayınladı
İBB tarafından 39 ilçe için ayrı ayrı hazırlanan 'Olası deprem kayıp tahminleri' kitapçığı yeniden gündeme geldi. İstanbul'da 7.5 büyüklüğünde deprem olması halinde can kaybı ve bina hasar sayılarının senaryo tahminleri yayınlandı.
16 Şubat
'Türkiye Tek Yürek': Ortak yayında 115.1 milyar liralık bağış yapıldı, 9 milyon SMS gönderildi
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasında 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı, 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi.
17 Şubat
Danıştay saldırısını düzenleyen Alparslan Arslan cezaevinde intihar etti
Danıştay'a 2006'da saldırı düzenleyen Alparslan Arslan, hükümlü bulunduğu İstanbul Maltepe Cezaevi’nde intihar etti. Arslan, cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
18 Şubat
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 40 bini aştı
AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 bin 642 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Hataysporlu Christian Atsu'nun enkaz altındaki cenazesine ulaşıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu hayatını kaybetti. Atsu'nun menajeri Murat Uzunmehmet yaptığı açıklama, "Christian Atsu bulundu ve maalesef hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.
20 Şubat
Hatay’da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
6.4'lük deprem sonrası en büyüğü 5.8 olan 90 artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem sonucu kentteki bazı hasarlı binalar yıkıldı. Depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 18'i ağır 294 kişi yaralandı.
22 Şubat
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 783 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ölüm tescili yapılan kişi sayısının 50 bin 783 olduğunu bildirdi.
Yaşar Okuyan CHP'den ihraç edildi
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın CHP ile ilişiğinin kesildiği bildirildi.
23 Şubat
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kimliği tespit edilemeyen 106 çocuk olduğunu açıkladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1405 çocuğun, kimlik doğrulaması ile ailesine teslim edildiğini açıkladı. Bakanlık, 106 depremzede çocuğun ise kimliğinin tespit edilemediğini duyurdu.
Merkez Bankası politika faizini yüzde 8.5'e çekti
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8.5'e çekti.
26 Şubat
MHP lideri Devlet Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir "Sayın Genel Başkanımız, Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır" açıklamasında bulundu.
Beşiktaş - Antalyaspor maçının 04.17'inci dakikasında depremzede çocuklar için sahaya oyuncak yağdı
Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasında dakika 04.17'de depremzede çocuklar için tribünlerden sahaya oyuncaklar atıldı.
Dört il polisler için 'şark hizmeti' bölgesine dahil edildi
Emniyet personelinin, son depremlerden etkilenen illerden Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya'da yapacakları görevler, bugünden itibaren "şark hizmeti" olarak kabul edilecek.
28 Şubat
15 bin lira taşınma yardımı ödemeleri yapılmaya başlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zorluklar olsa da ilk günden bu yana yanınızda olduk" açıklamasında bulundu. Erdoğan, 15 bin lira taşınma yardımının da 28 Şubat itibariyle başladığını bildirdi.
Sanayide kullanılan doğalgaza indirim geldi
BOTAŞ, mart itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın toptan satış fiyatında yüzde 20, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 20,95 ila 26,12 arasında indirime gidildiğini açıkladı
Mart
1 Mart
Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
3 Mart
Meral Akşener Altılı Masa’dan kalktı
6'lı masada cumhurbaşkanı adayı krizi aşılamadı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masadan kalktı. Akşener 6'lı masanın 12'nci toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini açıkladı. Partisinin bir dayatmaya mecbur bırakıldığını söyleyen İYİ Parti lideri, ''Buna boyun eğmeyiz" dedi.
6 Mart
Altılı masa kararını verdi: İttifakın cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu altılı masanın, bugün gerçekleştirdiği 14. toplantısında Cumhurbaşkanı adayını belirledi. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlendi.
7 Mart
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı görevinden istifa etti
Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı görevinden istifa etti. Avcı, istifasını sosyal medyadan duyurdu.
8 Mart
Noterlik ücretlerine yüzde 100 zam
Resmi Gazete'de yayımlanan tarifeye göre, noterlik işlemlerinden alınan ücretler artırıldı.
11 Mart
Ümit Özdağ yeni cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Cumhurbaşkanı adaylarını ve yeni ittifakı duyurdu. Özdağ, yeni kurulan Ata İttifakı’nın adayının Sinan Oğan olduğunu açıkladı.
HÜDA PAR'dan Cumhur İttifakı'na destek
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldı.
13 Mart
Ocak ayında rekor cari açık
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödemeler dengesi istatistiklerine göre Ocak ayında 9,85 milyar dolarla rekor cari açık kaydedildi. 12 aylık cari açık da 51,7 milyar dolarla 2014 yılının Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
17 Mart
OECD, Türkiye’nin 2023 büyüme tahminini düşürdü
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye’nin bu yılki büyüme tahminini yüzde 3’den yüzde 2.8'e düşürdü. Türkiye’nin 2023 yılı için manşet enflasyon tahminini 44,6’da sabit tutan örgüt, bu yıl için çekirdek enflasyon tahminini ise yüzde 46.6’dan 43.8’e indirdi.
22 Mart
Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı
Kariyerini Medipol Başakşehir'de sürdüren Mesut Özil, futbolu bıraktığını açıkladı.
5 bin 500 TL olan emekli aylığı 2 bin TL artırıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacak" açıklamasında bulundu.
27 Mart
Oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi
Seslendirme sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu İsmail Köksal Engür, 77 yaşında hayatını kaybetti.
31 Mart
Oyuncu İlyas Salman, TKP İstanbul Milletvekili adayı oldu
Oyuncu ve tiyatro sanatçısı İlyas Salman, Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul milletvekili adayı olduğunu açıkladı.
Nisan
3 Nisan
6 şehir daha afet bölgesi ilan edildi
Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman'da yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edildi. Bu nedenle, bahsi geçen iller de Afet Bölgesi kabul edildi.
Gazeteci Tolga Akyıldız hayatını kaybetti
Beyin kanaması geçiren gazeteci Tolga Akyıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Akyıldız 50 yaşındaydı.
6 Nisan
Hüsnü Şenlendirici kansere yakalandı
Ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici bağırsak kanserine yakalandı.
Üzerine kaya devrilen araçtaki 4 öğretmen öldü
Üzerine kaya devrilen araçtaki 4 öğretmen öldü
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen yaşamını yitirdi.
13 Nisan
Voleybolcu Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma, kaldığı otelin 6. katından düşerek öldü
Üsküdar'da kaldığı otelin 6. katından düşen İtalyan voleybol takımı oyuncusu Julia Ituma hayatını kaybetti. Ituma aynı zamanda, milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un da takım arkadaşı.
14 Nisan
EYT’liler ilk aylıklarını aldı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında emekli olanlar da dahil olmak üzere, milyonlarca emeklinin maaş ve bayram ikramiyesi bugün ödenmeye başlıyor.
FETÖ’nün güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun Türkiye’ye getirildi
FETÖ’nün güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.
20 Nisan
Erdoğan: Hanelerde mutfak ve sıcak su tüketiminde kullanılan doğalgazı bir yıl ücretsiz vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz" dedi.
Oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti
'Aşk-ı Memnu' ve 'Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı karakterlerle tanınan Rana Cabbar, 78 yaşında hayata veda etti.
23 Nisan
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklandı
Arnavutluk Adalet Bakanlığı'nca Türkiye'ye iade edilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
29 Nisan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcusunu açıkladı
TEKNOFEST' e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun Alper Gezeravcı olduğunu açıkladı. Erdoğan, "Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor" dedi.
30 Nisan
Can Tanrıyar tutuklanarak cezaevine gönderildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'nitelikli yağmaya teşebbüs' suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan Can Tanrıyar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mayıs
1 Mayıs
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye'nin çok sayıda ilinde kutlandı
Türkiye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendikalarca farklı şehirlerde kutlanırken, İstanbul'da Maltepe miting alanında, Ankara'da ise Anadolu meydanına toplanmalar gerçekleşti.
3 Mayıs
Gülşen'e 10 ay hapis cezası
İmam Hatiplilere hakaret ettiği iddiasıyla hakkında üç yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı Gülşen'in yargılandığı davada karar çıktı. Gülşen'e, 10 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.
İmam Hatiplilere hakaret ettiği iddiasıyla hakkında üç yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı Gülşen'in yargılandığı davada karar çıktı. Gülşen'e, 10 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.
8 Mayıs
Kemal Derviş hayatını kaybetti
Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş, 74 yaşında hayatını kaybetti. Derviş, rahatsızlığı dolayısıyla uzun süredir ABD'de tedavi görüyordu.
Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş, 74 yaşında hayatını kaybetti. Derviş, rahatsızlığı dolayısıyla uzun süredir ABD'de tedavi görüyordu.
11 Mayıs
Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı
Türkiye'nin simge yapılarından Kız Kulesi, 20 ay süren restorasyonun ardından kapılarını yeniden ziyarete açtı.
Türkiye'nin simge yapılarından Kız Kulesi, 20 ay süren restorasyonun ardından kapılarını yeniden ziyarete açtı.
Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ndeki adaylığından çekildiğini açıkladı.
14 Mayıs
Türkiye, cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçmen oylarını kullandı. Seçim günü AK Parti Sözcüsü Çelik "Cumhurbaşkanımız açık ara önde gidiyor" açıklamasını yaparken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ve İBB Başkanı İmamoğlu yaptıkları ortak açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu savundu.
15 Mayıs
Seçim ikinci tura kaldı
YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığını açıkladı. Şener adayların oy dağılımlarına yönelik "Yurtiçi sandık sayısı yüzde 100 oranında açılmış olup, katılım oranı yüzde 88.92, yurt dışında ise 52.69 oranında gerçekleşmiştir" dedi.
20 Mayıs
Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti
Türk Halk Müziği sanatçısı ve oyuncu Nuri Sesigüzel, 86 yaşında hayatını kaybetti.
21 Mayıs
'Ankara Kuşu' adlı Twitter hesabının kullanıcısı tutuklandı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yapan 'Ankara Kuşu' adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar tutuklandı.
22 Mayıs
Sinan Oğan, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı
ATA İttifakı'nın birinci tur seçimlerindeki Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu.
'Ankara Kuşu' adlı Twitter hesabının kullanıcısı tutuklandı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yapan 'Ankara Kuşu' adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar tutuklandı.
22 Mayıs
Sinan Oğan, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı
ATA İttifakı'nın birinci tur seçimlerindeki Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu.
24 Mayıs
Caz sanatçısı İlham Gencer 100 yaşında hayatını kaybetti
Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden, caz sanatçısı Bozkurt İlhami Gencer, 100 yaşında yaşamını yitirdi.
Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden, caz sanatçısı Bozkurt İlhami Gencer, 100 yaşında yaşamını yitirdi.
26 Mayıs
Deniz Akkaya, Haluk Levent'in şikayeti üzerine ifade verdi
Eski manken Deniz Akkaya, sanatçı Haluk Levent'e iftira attığı ve hakaret ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde Savcılığa ifade verdi. Akkaya, ifadesinde "Amacım halkın parasına sahip çıkmadığı yönündeki iddialar konusunda halkı bilgilendirmekti" dedi.
Eski manken Deniz Akkaya, sanatçı Haluk Levent'e iftira attığı ve hakaret ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde Savcılığa ifade verdi. Akkaya, ifadesinde "Amacım halkın parasına sahip çıkmadığı yönündeki iddialar konusunda halkı bilgilendirmekti" dedi.
27 Mayıs
Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı
76. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Kuru Otlar Üstüne' filmindeki rolüyle Merve Dizdar 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldı.
76. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Kuru Otlar Üstüne' filmindeki rolüyle Merve Dizdar 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldı.
28 Mayıs
Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan oldu
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda 60 milyondan fazla seçmen oy kullandı. Gece saatlerinde geçici seçim sonuçlarını duyuran YSK Başkanı Ahmet Yener, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda 60 milyondan fazla seçmen oy kullandı. Gece saatlerinde geçici seçim sonuçlarını duyuran YSK Başkanı Ahmet Yener, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür" açıklamasını yaptı.
Erdoğan'dan ilk açıklama: Bugün kazanan sadece Türkiye'dir
Seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar Kısıklı'daki konutunun önünde kalabalığa seslendi. Erdoğan "Biz 'öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek' demiştik. Öyleyse bugün kazanan sadece Türkiye'dir" dedi.
31 Mayıs
Rifat Hisarcıklıoğlu, yeniden TOBB Başkanı oldu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanlığı'na, yeniden Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi.
Haziran
1 Haziran
Gazeteci Mehmet Barlas hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında yaşamını yitirdi.
Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında yaşamını yitirdi.
3 Haziran
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.
5 Haziran
Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti
Türkiye'nin ilk kadın kantocusu Nurhan Damcıoğlu İzmir'de kalp yetmezliği nedeniyle 82 yaşında hayata veda etti.
Türkiye'nin ilk kadın kantocusu Nurhan Damcıoğlu İzmir'de kalp yetmezliği nedeniyle 82 yaşında hayata veda etti.
İstanbul Valisi olarak Davut Gül atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi olarak Davut Gül’ü atadı.
MİT Başkanlığı'na İbrahim Kalın atandı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'na İbrahim Kalın atandı. Kalın, 2014 yılından 5 Haziran 2023'e kadar Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü olarak görev yaptı.
9 Haziran
Hafize Gaye Erkan, TCMB'nin ilk kadın başkanı oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) atanan Hafize Gaye Erkan, ilk kadın başkan oldu. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığı'na atandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) atanan Hafize Gaye Erkan, ilk kadın başkan oldu. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığı'na atandı.
10 Haziran
Johnny Depp'li Hollywood Vampires grubu İstanbul'da konser verdi
ABD'li oyuncu Johnny Depp ile rock müzik sanatçıları Alice Cooper ve Joe Perry'den oluşan Hollywood Vampires grubu İstanbullu hayranlarıyla buluştu.
ABD'li oyuncu Johnny Depp ile rock müzik sanatçıları Alice Cooper ve Joe Perry'den oluşan Hollywood Vampires grubu İstanbullu hayranlarıyla buluştu.
11 Haziran
Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin oldu
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.
Ünlü keman virtüözü Suna Kan hayatını kaybetti
Yeteneği küçük yaşta keşfedilen ve çevresi tarafından 'Harika çocuk' olarak anılan dünyaca ünlü keman virtüözü Suna Kan, 86 yaşında yaşamını yitirdi.
13 Haziran
Suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral tutuklandı
Kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen ve Belçika’da yakalanmasının ardından Türkiye'ye iade edilen suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral, İstanbul'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen ve Belçika’da yakalanmasının ardından Türkiye'ye iade edilen suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral, İstanbul'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
20 Haziran
Yeni asgari ücret 11 bin 402 TL oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdı. Yeni rakamın işverene aylık maliyeti ise 15 bin 762 lira 4 kuruşa ulaştı.
Temmuz
3 Temmuz
Tanju Özcan'ın Ankara'ya 'Değişim ve Adalet' yürüyüşüne başladı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlattı. Özcan, "Bu yürüyüşü Atatürkçü olduğu için hem partiden hem devletten dışlananlar için gerçekleştiriyorum" dedi.
7 Temmuz
Hablemitoğlu suikastı sanığı firar etti
Necip Hablemitoğlu suikastı davası sanıklarından, MİT operasyonuyla Ukrayna'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır firar etti. Bozkır, Şanlıurfa'da görülen silah kaçakçılığı davasında 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Necip Hablemitoğlu suikastı davası sanıklarından, MİT operasyonuyla Ukrayna'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır firar etti. Bozkır, Şanlıurfa'da görülen silah kaçakçılığı davasında 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
8 Temmuz
Özkan Uğur hayatını kaybetti
Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak tekrar kansere yakalanan sanatçı Özkan Uğur 69 yaşında hayata veda etti. MFÖ'nün unutulmaz ismi, şarkılarının yanı sıra Eşkıya, GORA serisi ile Arif V 216 filmlerindeki rolleri ile de adını sanat dünyasına altın harflerle yazdımıştı.
25 Temmuz
Sahte doktor Ayşe Özkiraz üniversiteyi kazanamadı
Kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtarak Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktorluk yapan Ayşe Özkiraz, tahliye olduktan sonra girdiği üniversite sınavını kazanamadı.
26 Temmuz
Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
CHP Yüksek Disiplin Kurul Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiden ihraç edilmesine karar verdi.
CHP Yüksek Disiplin Kurul Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiden ihraç edilmesine karar verdi.
Oyuncu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, aynı zamanda şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda 93 yaşında hayatını kaybetti.
29 Temmuz
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı son 9 yılın en düşük seviyesine geldi
Kentte hava sıcaklığının iyice yükseldiği temmuz ayında İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 37.77 oldu. Bu rakam son 9 yılın en düşük seviyesi olarak ölçüldü.
Kentte hava sıcaklığının iyice yükseldiği temmuz ayında İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 37.77 oldu. Bu rakam son 9 yılın en düşük seviyesi olarak ölçüldü.
Ağustos
3 Ağustos
Şahika Ercümen 100 metre rekoru kırdı
Milli sporcu ve serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'den Cumhuriyet’in 100. yılında 100 metre rekoru geldi. Ercümen, Türkiye Serbest Dalış tarihinde hem kadınlarda hem de erkeklerde sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcu oldu.
6 Ağustos
Mete Gazoz dünya şampiyonu
Türk okçu Mete Gazoz, Almanya'da düzenlen Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı.
7 Ağustos
Erkin Koray hayatını kaybetti
Türk rock müziğine iz bırakan ünlü müzisyen Erkin Koray, Kanada'nın Toronto kentinde kaldırıldığı hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.
Türk rock müziğine iz bırakan ünlü müzisyen Erkin Koray, Kanada'nın Toronto kentinde kaldırıldığı hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.
8 Ağustos
İstanbul'da toplu ulaşım ve taksiye zam geldi
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu taşıma ücretlerine zam kararı çıktı. Zam kararına göre, tam bilet 9.90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4.83'ten 7.32'ye, metrobüs ise 22.25 TL'ye yükseldi. Taksi açılış ücreti 19.17 TL oldu. Taksi indi bindi ise 70 TL oldu.
15 Ağustos
Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'de 15 Ağustos 2023'de sıcaklık rekorunun kırıldığını açıkladı. Bakan, en yüksek sıcaklığın 49.5 derece ile Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde ölçüldüğünü bildirdi.
İstanbul’da 6 barajın doluluk oranı yüzde 20’nin altına düştü
İstanbul barajlarında doluluk oranlarındaki düşüş yaz aylarında giderek arttı. Mega kente 15 Ağustos tarihinde su sağlayan 10 barajın 6’sında su seviyesi yüzde 20’nin altına düştü.
17 Ağustos
Ankara'da sıcak hava nedeniyle mesai saatleri yeniden düzenlendi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle çalışanlarının mesaisini yeniden düzenledi. Karara göre, arazide veya sahada görevli personel sabah 10.30 ile 15.30 saatleri arasında çalıştırılmadı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle çalışanlarının mesaisini yeniden düzenledi. Karara göre, arazide veya sahada görevli personel sabah 10.30 ile 15.30 saatleri arasında çalıştırılmadı.
18 Ağustos
Robbie Williams Türkiye'de ilk kez konser verdi
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams Bodrum’da konser verdi. Konser giriş ücreti 20 bin liradan 100 bin liraya kadar çıkmıştı.
24 Ağustos
Şarkıcı Hakan Peker yerel seçimlerde aday oldu
Peker, 2024 yerel seçimlerinde Safranbolu Belediye Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı.
25 Ağustos
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı deniz kazası geçirdi
Yunanistan'da deniz kazası geçiren ve ağır yaralanan çift, tedavi için ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi. Ali Sabancı bir süre entübe edildi.
26 Ağustos
e-reçetem sistemine 5 dil eklendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-reçetem sistemine 5 dilin eklendiğini duyurdu. Söz konusu diller İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-reçetem sistemine 5 dilin eklendiğini duyurdu. Söz konusu diller İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça oldu.
27 Ağustos
Oğuzhan Uğur, Robot Sophia'yı konuk etti
Dünyada şimdiye kadar üretilmiş insan formuna en yakın robot olan Sophia, Oğuzhan Uğur'un programında kendisine sorulan soruları yanıtladı.
Eylül
1 Eylül
Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun 'söz verdiği' iki bakanlığı açıkladı
Zafer Partisi lideri Özdağ, seçiminin ikinci turu öncesinde mutabakat imzaladıkları CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kendilerine Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanlıkları için de "söz" verdiğini söyledi.
Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi resmen başladı
Kira, kat mülkiyeti, komşu hakkı ve ortaklığın giderilmesinden kaynaklı uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk uygulaması bugün itibarıyla başladı.
3 Eylül
'Filenin Sultanları' tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu
2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı.
4 Eylül
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, "Tahıl koridoru girişiminin devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
5 Eylül
Eski bakanlardan Necmettin Cevheri hayatını kaybetti
Eski bakanlardan Necmettin Cevheri Ankara'da 93 yaşında yaşamını yitirdi.
İstanbul'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkili oldu. Arnavutköy’de bazı sokaklar ve caddeler göle döndü. Birçok ev ve iş yerini su bastı. İstanbul Valiliği, sel baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye yükseldiğini açıkladı.
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası’nda son 16 turuna yükseldi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 5. ve son maçında ev sahibi İsrail'i 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
7 Eylül
TFF Tahkim Kurulu, '1959 öncesi şampiyonluk komisyonu'yla ilgili Galatasaray'ın itirazını reddetti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 1959 öncesi şampiyonluklar için kurulan komisyonla ilgili Galatasaray'ın yaptığı itirazı reddetti.
9 Eylül
CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programındaki sözleri nedeniyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatıldı.
10 Eylül
Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.
11 Eylül
Bakan Şimşek, ikinci ve sonraki konutları krediyle desteklemeyeceklerini söyledi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Birinci konutta değişikliğe gitmeyeceğiz, destekliyoruz ancak ikinci üçüncü konut için vatandaşın imkanı varsa alır ama kredi ile biz bunu desteklemeyeceğiz" dedi.
Erdoğan, "Sisi ile görüşmemiz gayet olumlu geçti, davet konusu da gündeme geldi" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesini "Sisi ile görüşmemiz gayet olumlu geçti, davet konusu da gündeme geldi" diyerek değerlendirdi. Erdoğan karşılıklı davetler için tarihin henüz netleşmediğini açıkladı.
12 Eylül
Suç örgütü lideri Bora Kaplan tutuklandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ve 14 şahıs Ankara Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
13 Eylül
İYİ Parti 2024'te düzenlenecek olan yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girme kararı aldığını duyurdu
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde yaklaşık 3 saat süren Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından partisinin Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde kendi adaylarıyla seçime gireceğini açıkladı.
14 Eylül
Avrupa Parlamentosu'nda 2022 Türkiye Raporu kabul edildi Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türkiye hakkında hazırlanan 2022 yılı raporu kabul edildi.
KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
Kur Korumalı Mevduatların zorunlu karşılık oranı vadeye göre farklılaştırılırken, KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 10 puan artırılarak yüzde 25'e çıkarıldı. Piyasada oluşan TL likidite fazlasının, zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmeye devam edileceği belirtildi.
Türkiye, AP'nin 2022 Türkiye Raporu'na tepki gösterdi
Dışişleri Bakanlığı'nca AP'nin 2022 Türkiye Raporu'na tepki gösterilerek, "Türkiye karşıtı çevrelerin dezenformasyonuna dayalı haksız itham ve önyargılarla dolu bu rapor, AP’nin gerek ülkemizle ilişkiler gerek Avrupa Birliği’nin (AB) geleceğine ilişkin her zamanki sığ ve vizyonsuz yaklaşımının bir yansımasıdır" ifadesi kullanıldı.
Kılıçdaroğlu, ittifakın bittiğini söyledi
CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararını "Kurduğumuz ittifak zaten bitti" sözleriyle değerlendirdi.
15 Eylül
Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre oyuncu ve balet Bedri Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı.
Eris varyantı Türkiye'de görüldü
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Kovid-19'un Eris varyantının Türkiye'de görülmesine ilişkin toplumsal açıdan telaşlanmayı gerektirecek bir durumun olmadığını belirterek, "Kovid-19 salgını, ilk görüldüğü gibi hiçbir zaman olmayacak" dedi.
16 Eylül
Türkiye, ABD'nin İnsan Ticareti Raporu'na tepki gösterdi
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İnsan Ticareti Raporu'nda Türkiye'nin de adının geçmesine tepki gösterdi.
TMO, ’yasaklı üretici’ uygulamasına son verdi
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kamuoyunda dikkat çeken 'yasaklı üretici' uygulamasına son verildiğini duyurdu.
Erdoğan, 'AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz' açıklaması yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna çok sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Avrupa Birliği Türkiye'den kopma niyetindedir. Gerekirse AB ile yolları ayırabiliriz" ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan, Malcolm X'in kızı ile bir araya geldi
Emine Erdoğan, ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden olan 1965'te suikasta kurban giden Malcolm X'in kızı İlyasa Şahbaz ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.
17 Eylül
Yüksek hızlı tren bilet fiyatlarına zam geldi
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına zam yaptı.
18 Eylül
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü
Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Elon Musk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından ABD’nin New York kentinde bulunan Türkevi’nden ayrıldı.
Yeşilçam oyuncusu Oya Alasya hayatını kaybetti
Zeki Alasya'nın 'Köyden İndim Şehire' ve 'Salak Milyoner' filmlerinde birlikte rol aldığı ilk eşi, oyuncu Oya Alasya yaşamını yitirdi.
Merkez Bankası, TL için yeni kararlar aldı
TCMB, bankalara uygulama talimatı göndererek TL'yi cazip kılacak yeni kararlar aldı. Aylık TL mevduatın payında artış hedefi yüzde 2'den yüzde 2.5'e yükseltildi. Kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi.
19 Eylül
Oyuncu Merve Kayaalp intihar etti
Muğla’nın Dalaman ilçesinde yaşayan sinema ve dizi oyuncusu Merve Kayaalp, tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi.
MEB, liselerde 'devamsızlık ve sınıf tekrarı' risklerini komisyonlar aracılığıyla takip edeceğini açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liselerde sınıf tekrarı ve devamsızlıkla ilgili yeni mevzuatın ardından, bu riskleri taşıyan öğrencilere karşı tedbirler almak üzere 'önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonları'nın kurulacağı belirtildi.
20 Eylül
BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir kez daha diyoruz ki dünya beşten büyüktür' dedi.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenlik Konseyi, artık dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıkmış, 5 ülkenin siyasi stratejilerinin çarpışma alanı haline gelmiştir" açıklamasında bulundu. Erdoğan açıklamalarının devamında "Bir kez daha diyoruz ki dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile görüştü
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir araya geldi.
İnternet ve TV abonelikleri için "teyit" zorunluluğu getirildi
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenlemeyle, yeni abonelik işlemlerinde talebin kişinin bilgisi dahilinde olduğu teyit edilmeden abonelik başlatılamayacağı bildilirildi
Erdoğan, New York'ta Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi.
Akşener, İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayının Ümit Özlale olduğunu açıkladı
İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarının Ümit Özlale olduğunu duyuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Özlale, İzmir'e çok iyi gelecek. İzmir'i kokudan kurtaracak. İzmir'de sığınmacılara, belediyeler üzerinden ekstra yardım yapılmayacak" ifadesini kullandı.
22 Eylül
Hatay'da yıkılan Rönesans Sitesi'nin mühendislerinden biri tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 1000 dolayında kişinin hayatını kaybettiği Hatay’daki Rönesans Sitesi'nin mühendislerinden E.D. tutuklandı.
23 Eylül
Güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türk sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde İranlı rakibi Amin Mirzazadeh'e kaybederek, gümüş madalya elde etti.
24 Eylül
YSK Başkanı, seçim takviminin 1 Ocak’ta başlayacağını duyurdu
YSK Başkanı Ahmet Yener, 1 Ocak’tan itibaren yerel seçim takviminin başlayacağını açıkladı.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı 'Filenin Sultanları', 2023 Dünya Kupası'nı da kazandı
3 Eylül'de Avrupa Şampiyonu olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu yedinci ve son maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti ve elemeleri namağlup tamamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın spor yaptığı görüntüler paylaşıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol oynarken çekilen yeni görüntülerini paylaşan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank "Masada, sahada, sporda mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.
İlk yerli ve milli sürücüsüz metro aracı raylara indi
Kocaeli'nde 15,4 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edilen Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı için özel tasarlanan yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracı törenle raylara indirildi.
Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türk milli sporcu Ali Cengiz altın madalya kazandı
Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Ali Cengiz, grekoromen stil 87 kilo mücadelesinde Macar rakibi David Losonczi'yi yenerek altın madalya kazandı.
25 Eylül
MİT operasyonuyla yakalanan Küçükkaya, Mossad'a çalıştığını itiraf etti
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) geçen mayısta İstanbul'da düzenlediği operasyonda İsrail gizli servisi Mossad'a çalıştığı gerekçesiyle yakaladığı özel dedektif Selçuk Küçükkaya, suçunu itiraf etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu, Filenin Sultanları’nın 'erik dalı' kutlama yaptığı videoyu paylaştı
Türkiye Voleybol Federasyonu “Erik dalı olmadan turnuva sonu olmaz dedik!” notuyla bir video paylaştı. Federasyonun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filenin Sultanları’nın, Milli Takım’daki diğer ekip arkadaşlarıyla birlikte, soyunma odasında erik dalı oynarken görüntüleri yer aldı.
Selçuk Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti. Bu sadece sportif bir aktivite değil aynı zamanda bir anmaydı. Bayraktar, ileri yaşına rağmen boğazdan yüzmekten vazgeçmeyen babasını da andı.
İstiklal Caddesi saldırısı davasında 3 kişi tahliye edildi
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır'ın arasında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada, 27 tutuklu sanıktan 3'ü tahliye edildi.
TÜBİTAK Araştırma Enstitüsü’nde patlama meydana geldi
Ankara Valiliği, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Beşiktaş stadyumunun ismi Tüpraş olarak değişti
Beşiktaş, stadyum isim ve reklam hakları için Tüpraş ile 3 yıllığına anlaşıldığını açıkladı.
26 Eylül
Ayasofya’nın bir kapısı daha kırıldı
Ayasofya’nın bir kapısının daha kırıldığı ortaya çıktı. Sabaha karşı saat 05.29’da kapıyı kırarak içeri giren Atif Kasar, “Sadece ittirdim” dedi.
27 Eylül
Çocuklar Duymasın dizisi oyuncularından Seda Fettahoğlu, İstanbul'da bir parkta ölü bulundu
İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu, kamuoyunun başta "Sihirli Annem" olmak üzere birçok dizide aldığı rolden tanıdığı Seda Fettahoğlu hayatını kaybetti.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı görevden alındı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım'ın görevden alındığı bildirildi.
28 Eylül
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi
Bakanlık, "Sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür" ifadeleriyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini açıkladı.
Gezi Parkı davasında Kavala ve Atalay'a verilen cezalar onandı
Gezi Parkı davasında Osman Kavala ve Can Atalay'ın da olduğu 5 kişi hakkında 5 sanığın cezası onandı.
29 Eylül
Altın Portakal'da 'Kanun Hükmü' krizi: Festival Tartışmaya neden olan belgeseli 2. defa festival seçkisinden kaldırıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini duyurması sonrası Altın Portakal yönetimi, tartışmaya neden olan belgeseli 2. defa festival seçkisinden çıkardı.
Türk-İş, yoksulluk sınırının 43 bini aştığını duyurdu
TÜRK-İŞ, eylül ayında 4 kişilik aile için açlık sınırını 13 bin 334 lira, yoksulluk sınırını 43 bin 433 lira olarak hesapladı.
Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü
İstanbul Beşiktaş'ta, eski kocasını boğazından bıçaklayarak öldüren sanat yazarı Funda Demir tutuklandı.
Pendik metrosunu su bastı
Pendik'te sabah saatlerinde etkili olan yağış sonrası Fevzi Çakmak -Hastene Metro durağını su bastı.
Demet Akbağ, Altın Portakal Film Festivali jüri başkanlığından istifa etme sebebini açıkladı
Oyuncu ve tiyatrocu Demet Akbağ, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığından istifa etti. Akbağ, istifasını "İsmimin dâhil olmadığım olaylar içerisinde geçmesinden duyduğum rahatsızlık sebebiyle festivalde yer almayacağım" ifadeleri ile duyurdu.
Tarihi Kapalıçarşı’yı su bastı
Fatih’te etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı. Fatih’te bulunan çevre sokakları da su basarken, esnaf zor anlar yaşadı.
Ekim
1 Ekim
Ankara'da bombalı saldırı düzenlendi
İçişleri Bakanı Yerlikaya Ankara'da sabah saatlerinde duyulan patlama sesinin bakanlığa yönelik bir terör saldırısı olduğu açıkladı. İlerleyen saatlerde yeni bir açıklama yapan Bakan Yerlikaya saldırı girişiminde yaralanan polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.
2 Ekim
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun oldu
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Yücel Coşkun atandı.
4 Ekim
Akşener 'İttifak siyasetini reddediyoruz' dedi
İYİ Parti lideri Akşener, "Milletten değil, pazarlıktan medet uman, ittifak siyasetini reddediyoruz" dedi.
5 Ekim
Enerji Bakanı Bayraktar, Akkuyu NGS'nin ilk reaktörünün 29 Ekim 2024'te devreye alınacağını söyledi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kasım ayında İsrail'i ziyaret edeceğini açıkladı. Bayraktar ayrıca Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki son duruma ilişkin de "İlk reaktör için hedef tarihimiz 29 Ekim 2024" dedi.
TFF Başkanı Büyükekşi, Beşiktaş Stadyumu’nu terk etti
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Lugano ile oynadığı müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile beraber takip eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, kendisine yönelik yapılan tezahüratlar sonrası ilk yarı bitmeden stattan ayrıldı.
6 Ekim
Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de bir SİHA'nın 'kaybedildiğini' açıkladı
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'de bir silahlı insansız hava aracı (SİHA) kaybedilmesiyle ilgili, "Söz konusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir" açıklamasını yaptı.
7 Ekim
Bakan Şimşek, 'Dijital vergi dairesi' döneminin başlayacağını açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dijital Vergi Dairesi'ni devreye alacaklarını belirterek, "Gelir İdaresi, ilerleyen süreçte, mükelleflerin yaptığı başvurular üzerine vergi dairesince yapılan işlemleri, robotik süreçler ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapacak" dedi.
Erdoğan, yeniden AK Parti genel başkanı seçildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 1399 geçerli oyun tamamını alarak yeniden AK Parti genel başkanı seçildi. Teşekkür konuşması yapan Erdoğan, "14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz kritik başarıyı, 31 Mart’ta tekrarlayarak, yerel yönetimlerde de yeni bir dönemi başlatacağız" dedi.
8 Ekim
Erdoğan 'Başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi ertelenemez bir ihtiyaçtır' dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün bölgemizdeki sorunların tamamının kökeninde Filistin meselesi bulunuyor. Bu mesele hakkaniyete uygun bir şekilde çözülmedikçe bölgemiz barışa hasret yaşamaya devam edecektir. Başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır" dedi.
Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi törenle açıldı
Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.
9 Ekim
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Özgür Çelik seçildi
İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. İl başkanlığı için Özgür Çelik ile Cemal Canpolat yarıştı. Değişimci çizginin adayı Özgür Çelik, 342 oy alarak CHP İstanbul İl Başkanı oldu. Cemal Canpolat ise 310 oy aldı.
Tanju Özcan'ın CHP'den ihraç kararı kesinleşti
CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) partiden ihraç kararı verdiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açtığı karşı dava, Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce reddedildi.
Sanatçı Haluk Akakçe hayatını kaybetti
Çağdaş sanat dünyasının önemli isimlerinden biri olan Haluk Akakçe hayatını kaybetti.
10 Ekim
IMF Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerinde ise bu yıl ve gelecek yıl için yukarı yönlü revizyona gitti.
11 Ekim
MASAK Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında inceleme başlattı
Sosyal medyada yayınladığı videolarla tanınan Dilan Polat ve eşi hakkında MASAK inceleme başlattı. Haklarında birçok iddia bulunan Polat çiftiyle ilgili MASAK rapor hazırladı.
İSPARK ücretlerine zam geldi
İBB meclis toplantısında İstanbul’da İSPARK ücretlerine yüzde 55 ile yüzde 57 arasında zam yapılmasına karar verildi.
13 Ekim
Türkiye, Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderdi
Türkiye'nin Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderdiği ve kargonun Mısır'a ulaştığı belirtildi.
14 Ekim
Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Dilan ve Engin Polat çifti ile ikinci derece yakınları hakkında mal varlıklarına el koyma kararı verildi. Ayrıca Polat çifti hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
İstanbul'da 'Büyük Filistin Yürüyüşü' düzenlendi
Milli İrade Platformu'nca, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki göstermek amacıyla İstanbul'da 'Büyük Filistin Yürüyüşü' düzenlendi.
15 Ekim
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi
Ayhan Bora Kaplan'ın lideri olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütten, tanıklara silahlı saldırı düzenleyen 2 şahıs tutuklandı.
Yeşil Sol Parti'nin adı HEDEP olarak değiştirildi
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin ismi, kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirildi.
17 Ekim
Türkiye, İsrail-Filistin konusunda garantörlük formülü önerisinde bulundu
Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail-Filistin meselesinde kalıcı barış için tarafların garantörlerinin olacağı bir sistem fikrini ortaya koyduklarını açıkladı.
Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılı için yeni bir rekor kırdı
Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılına özel 105 metre rekorunu kırmayı başardı.
TBMM'deki siyasi partiler İsrail’e karşı ortak bildiri yayımladı
TBMM'de İsrail'in Gazze'de hastaneleri hedef alan saldırılarına ilişkin yayımlanan ortak bildiride, "İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz" denildi.
18 Ekim
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde deplasman yasağı kaldırıldı
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde konuk takımın taraftarlarının tribünde yer alacağı açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir" ifadeleriyle duyurdu.
19 Ekim
Ayhan Bora Kaplan bağlantılı 31 şirkete el kondu
'Suç örgütü lideri' suçlamasıyla yakalanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. TMSF, Kaplan bağlantılı 31 şirkete el koydu. Ankara'da, çoğu yeni açılan hamburgerci ve gece kulüplerinin de, el koyulan şirketlere bağlı olduğu ortaya çıktı.
20 Ekim
Fenerbahçe Erden Timur'un açıklamalarıyla ilgili soruşturma talep etti
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un yaptığı açıklamalarla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) soruşturma açılması için talepte bulunulduğunu duyurdu.
Halk otobüsleri bazı serbest kart sahiplerine yönelik ücretli taşıma uygulamasını başlattı
Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Kooperatifine (TÖHOB) bağlı otobüsler, Ankara'da şehit ile gazi aileleri, emniyet ve basın mensupları dışındaki serbest kart sahiplerine yönelik ücretli taşıma uygulamasını başlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefon görüşmesinde, Gazze'deki sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlalleri ele alındı.
21 Ekim
Fazıl Say'ın İsviçre konserleri iptal edildi
Piyanist ve besteci Fazıl Say, İsviçre'deki konserleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını desteklediği gerekçesiyle iptal edildiğini belirterek, "Ben Avrupa'da ifade özgürlüğüne güven duyulur, karanlık ve anlayışsızlık yaşanmaz diye bilirdim. Bu rahatsız edici olay babında güvenim oldukça sarsıldı" ifadelerini kullandı.
24 Ekim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı sürecin seyrini ve bölgede yaşanan insani krizi ele aldı.
25 Ekim
Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın bireysel başvurusunda ihlal kararı verdi
Anayasa Mahkemesi (AYM), Can Atalay'ın tahliye ve hakkındaki yargılamanın durması isteminin reddedilmesi üzerine yapılan bireysel başvuruda ihlal kararı verdi.
Erdoğan, 'Hamas bir terör örgütü değil' dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamas bir terör örgütü değil, vatandaşlarını koruma mücadelesi veren mücahitler grubudur" dedi.
Şarkıcı Atilla Taş'a hapis cezası verildi
FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada verilen hükmün Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılanan sanık şarkıcı Atilla Taş, "kamu görevlisine hakaret" ve "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlarından 2 yıl 2 ay 25 gün hapse çarptırıldı.
5 bin TL ikramiye verilmesini öngören madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Konutların turizm amaçlı kiralanması ile emeklilere ikramiyeye ilişkin kanun teklifi yasalaştı
Çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye ve günlük kiralanan konutlarla ilgili teklif TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.
26 Ekim
Aydın’da asansör düşmesi sonucu bir öğrenci hayatını kaybetti
Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arızalanan asansör düştü, olayda 1 öğrenci hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden öğrencinin Adnan Menderes Üniversitesi’nde son sınıf öğrencisi Zeren Ertaş (22) olduğu tespit edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt müdürünün açığa alındığı belirtildi.
Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov birbirlerine köpek hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov birbirlerine köpek hediye etti.
26 Ekim
Tarkan, Norm Ender ve Kıraç 100. yıl marşlarını duyurdu
Cumhuriyet'in 100. yılı şerefine birçok sanatçı marşlar besteledi. Tarkan'ın 100. Yıl Marşı'nı duyurmasının ardından Rap sanatçısı Norm ender de, katıldığı bir programda 100. Yıl Marşı olan 'Parla'yı duyurdu.
29 Ekim
Cumhuriyetin 100. yılı Türkiye'nin dört yanında kutlandı.
Türk donanmasının en büyük geçit töreni: 100. yılda 100 gemi, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk donanması tarihinin en büyük resmi geçidini İstanbul Boğaz'ında yaptı.
30 Ekim
Cumhuriyet’in 100. yılında Anıtkabir’de rekor sayıda ziyaretçi kaydedildi
Cumhuriyet’in 100. yılı kutlanırken, Anıtkabir’de yeni bir rekora imza atıldı. Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’in 1 milyon 182 bin 425 kişi tarafından ziyaret edildiğini açıkladı.
Can Atalay hakkındaki ihlal kararı Yargıtay'a gönderildi
Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen ihlal kararını değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, bunun yerel mahkemece verilen karara ilişkin olmadığı gerekçesiyle dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi.
31 Ekim
Bahçeli, Müge Anlı'ya destek verdi
MHP lideri Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Müge Anlı'ya destek mesajı yayımladı ve "Müge Anlı ve Dostları Sanat Okulu Projesi”ni gönülden destekliyorum" dedi.
Kasım
1 Kasım
Cumhurbaşkanlığı, Hrant Dink davasına müdahil oldu
Yargıtay'ın bozma kararı verdiği Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin dava yeniden görülmeye başlandı. Bozma ilamına uyulmasına karar veren mahkeme, müşteki Cumhurbaşkanlığının "Anayasayı ihlal" suçu yönünden zarar görme ihtimali olduğu gerekçesiyle davaya katılma talebini kabul etti.
2 Kasım
Merkez Bankası, KKM’de zorunlu karşılık oranını yükseltti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası mevduatın bankacılık sistemindeki payını artırma odaklı adımlarına kararlılıkla devam ediyor. 6 aya kadar vadeli KKM'de zorunlu karşılık oranı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildi.
Rekabet Kurulu Başkanlığı'na Birol Küle atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Rekabet Kurulu Başkanlığı'na Birol Küle atandı.
4 Kasım
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 2 yılın en düşük seviyesini gördü
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 367,52 baz puana inerek 2 yılın en düşük seviyesini gördü.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Astana Bildirisi yayımlandı
Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10’uncu Zirvesi’nin bildirisinde, İsrail-Filistin ihtilafına barışçıl bir çözümün ancak “iki devletli” çözüm temelinde barışçıl yollarla sağlanabileceği yinelendi.
Polat çifti, aylık gelirlerinin 150 ila 200 bin arasında olduğunu söyledi
Dilan Polat ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 18 kişi adliyeye sevk edildi. Dilan Polat’ın savcılıktaki ifade işlemlerine başlandı. Öte yandan Dilan Polat ile Engin Polat’ın Emniyet'te verdiği ifadeleri ortaya çıktı. Dilan Polat'ın ağlayarak ifade verdiği öğrenilirken çift, aylık gelirlerinin 150 bin 200 bin arasında olduğunu söyledi.
Türkiye, Tel Aviv Büyükelçisini Ankara'ya çağırdı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesi üzerine, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın Ankara'ya çağrıldığını bildirdi.
5 Kasım
CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkan seçildi.
Dilan ve Engin Polat tutuklandı
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
6 Kasım
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye ziyareti protesto edildi
Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, Dışişleri Bakanlığı binası yakınında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye ziyaretini protesto etti.
7 Kasım
İYİ Parti'den istifa eden milletvekili Hatipoğlu AK Parti'ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı. Hatipoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetini taktı.
8 Kasım
Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi
Şovmen Mehmet Ali Erbil, Yeniköy'deki evine giderken trafik kazası geçirdi. Aracı hurdaya dönen Erbil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay kararı ile anayasayı ihlal ettiğini öne sürerek yüksek mahkemenin üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Yargıtay, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi işlemlerinin başlaması için kararın bir örneğinin TBMM’ye gönderilmesine de karar verdi.
Özgür Özel, görevi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devraldı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel, görevi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devraldı.
9 Kasım
Bakan Yerlikaya kaç Suriyelinin vatandaşlık aldığını açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada "2023 Kasım itibariyle Türk vatandaşlığını kazanan Suriyeli sayısı 237 bin 995, 18 yaşını dolduran Suriyeli sayısı ise 156 bin 987’dir" dedi.
Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında soruşturma başlatıldı
Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında "kara para aklama" ve "yasa dışı bahis" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.
10 Kasım
PFDK, Fenerbahçe'ye tribün ve para cezası verdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 112 bin lira para cezası ve tribün kapatma cezası verdi.
Durmuş Yılmaz İYİ Parti'den istifa etti
Durmuş Yılmaz, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.
Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi resmen başladı
Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi başladı. Beşiktaş, yeni teknik direktörün Çalımbay olduğunu açıkladı.
11 Kasım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad’da Gazze gündemiyle gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi temasları kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.
13 Kasım
İstiklal'deki bombalı saldırı davasında 6 tutuklu sanık tahliye edildi
Beyoğlu'nda geçen yıl İstiklal Caddesi'ne bırakılan bombanın patlamasıyla 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin 24'ü tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 6 sanığın tahliyesine karar verildi.
Yıllardır hastalıkla mücadele eden Ayşenur Parlak hayatını kaybetti
12 yaşından bu yana kanserle mücadele eden sosyal medya fenomeni Ayşenur Parlak hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk annesi olan Parlak, en son kolon kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Parlak'ın vefat haberini eşi Savaş, sosyal medya hesabından duyurdu.
14 Kasım
Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı
Bahar Candan ve Nihal Candan, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Dilan Polat ve Engin Polat bir suçtan daha tutuklandı
Dilan Polat, Engin Polat çifti ve Sezgin Polat silahlı saldırıyı azmettirme suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
15 Kasım
Hrant Dink’in katili Ogün Samast tahliye edildi
Hrant Dink cinayetinin faili Ogün Samast, Şubat ayında geldiği Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nden iyi hali göz önünde bulundurularak şartlı tahliye edildi.
16 Kasım
MTV gecikme zammı arttı
Türkiye genelinde trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve gelir vergisi gibi kamu alacaklarına ödenmeyen borçların, Resmi Gazete'de yayımlanan bir tebliğle birlikte daha yüksek bir maliyetle karşılaşacağı belirtildi.
Şarkıcı Murda uyuşturucu davasında beraat etti
Murda lakaplı Mehmet Önder Doğan’ın, bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla aldığı 4 yıl 2 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi’nce kaldırıldı. Mahkeme, şarkının duygusunun dinleyiciye geçirilmeye çalışıldığı kanaatine varıldığını belirterek Doğan’ın beraatına hükmetti.
Bahar ve Nihal Candan tutuklanarak cezaevine gönderildi
Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ve şüpheli Hacı İsrafil S., sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
17 Kasım
Metin Uca hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden yazar ve sunucu Metin Uca hayatını kaybetti.
İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı istifa etti
İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Aylin Anıl Arslan İYİ Parti'den istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Dizi-film hizmeti sunan dijital platformlara 166 milyon lira para cezası kesildi
Ticaret Bakanlığı dijital abonelik platformları hakkındaki şikayetler ile ilgili olarak inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda ilgili kuruluşlara 166 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrail-Filistin meselesinde tek çözümün iki devletli yapı olduğu konusunda görüş birliğine vardı.
18 Kasım
Hırvatistan uyruklu uluslararası uyuşturucu karteli Petrak yakalandı
İçişleri Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan uyuşturucu karteli Nenad Petrak'ın yakalandığını açıkladı.
19 Kasım
Türkiye'nin Rus tahılını işleyerek Afrika'ya göndereceği açıklandı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin Rus tahılını işleyerek un haline getireceğini ve çeşitli mekanizmalar aracılığıyla ihtiyaç sahibi Afrika ülkelerine göndereceğini söyledi.
20 Kasım
Zonguldak'ta Kafkametler isimli kuru yük gemisi battı
Zonguldak'ta aşırı yağış ve fırtınadan etkilenen Kafkametler adlı kuru yük gemisi ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ereğli'de mendireğe çarpan yük gemisinin battığını ve 12 Türk mürettebat ile irtibat kurulamadığını bildirdi.
Batman'da selde 3 çocuk yaşamını yitirdi
Batman’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur sonrası meydana gelen selde bir kadın hayatını kaybetti, sel sularına kapılan 3 çocuğu ise arama kurtarma çalışmaları sonucu cansız bedenlerine ulaşıldı.
21 Kasım
Futbol dünyasında birçok ismi dolandıran Seçil Erzan, 'Terim’den para aldım' dedi
Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan hakim karşısına çıktı. Erzan duruşma esnasında ilk kez Fatih Terim’den para aldığını açıkladı ve konu günlerce tüm detaylarıyla masaya yatırılmaya başlandı.
'Yolyemezler' organize suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul merkezli Diyarbakır ve Balıkesir’de eş zamanlı düzenlenen 'Kafes-14 Operasyonları' kapsamında, 'Yolyemezler' grubu olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında soruşturma başlatıldı
İçişleri Bakanlığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında Osmanlı Devleti’ne ve padişah Vahdettin’e hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.
22 Kasım
İstanbul'da suya zam geldi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde alınan kararla, suya yüzde 15 zam yapıldı.
İYİ Parti, Ümit Dikbayır hakkında soruşturma başlattı
İYİ Parti'nin, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında soruşturma başlatılmasına, savunmasının istenilmesine ve tedbir talebinin kabulüne oy birliğiyle karar verdiği bildirildi.
Eski AK Parti Milletvekili Külünk, İBB için aday adayı oldu
Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlığı için aday adayı olduğunu duyurdu. Külünk, "Neden adaylık yoluna çıktım? Çünkü ben bir İstanbulluyum. Yola çıkmakla emrolundum" ifadelerini kullandı
Güzellik merkezi sahibi Banu Parlak gözaltına alındı
Güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, evinde ruhsatsız silah ele geçirilmesi üzerine gözaltına alındı.
23 Kasım
İYİ Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı istifa etti
İYİ Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Güner Çiçekli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Yargıtay HEDEP ismini kabul etmedi
Yargıtay, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (Yeşil Sol Parti) isminin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirmesini kabul etmedi.
FETÖ'nün üst düzey yöneticisi Mehmet Kamış tutuklandı
FETÖ üst düzey yöneticileri arasında yer alan ve dün MİT ile emniyetin düzenlediği operasyonda İzmir’de yakalanarak İstanbul'a getirilen Mehmet Kamış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
24 Kasım
Fatih Terim, Seçil Erzan’a fon için para vermediğini söyledi
Bankacı Seçil Erzan davasında Fatih Terim’in ifadesinde “Bu fonla alakalı Seçil Erzan’a hiç para vermedim. Bahsedilen fon ile yakından uzaktan ilgim yok” dediği öne sürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20231124/1077735672.html
25 Kasım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışan emeklilerin de 5 bin TL ikramiyeyi alacağını duyurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağkur'lu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız" dedi.
Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ tutuklandı
Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan kesinleşmiş hapis cezasının bulunması nedeniyle tutuklandı.
Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Hamas'ın yaptığını Türkiye'de de yapmak gerektiğini’ söyleyen Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma başlattı.
26 Kasım
AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 6 aday adayı başvurdu
İstanbul'daki aday adaylığı başvurularına ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Sekreteri Şahin "İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 255 ilçe belediye başkan aday adayımız ve büyükşehrimiz için de 6 aday adayımız müracaatlarını gerçekleştirdiler" dedi.
27 Kasım
Futbolcuların dolandırıldığı davada, dekont almadan milyonlarca doların verildiği ortaya çıktı
Fatih Terim Fonu vurgununda futbolcuların milyonlarca doları verip ne dekont ne de belge almadığı ortaya çıktı. Selçuk İnan, 10 milyon dolar yazan antetli bile olmayan kağıdı savcılığa sundu.
Türk denizcilerin bulunduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk denizcileri Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel’in görev yaptığı Central Park isimli kimyasal tankerin 15 saat sonra kurtarıldığını açıkladı.
Zerrin Özer, Darülaceze’de tedavi altına alındı
Bir dönem psikolojik sorunlarla mücadele eden Zerrin Özer, tedavi görmek amacıyla Darülaceze’de bulunan fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezine yattı.
Tanju Özcan dahil 13 kişinin yeniden CHP'ye dönmesine karar verildi
Partisinin MYK toplantısına ilişkin açıklama yapan CHP Sözcüsü Yücel "Sayın Tanju Özcan'ın da dahil olduğu 13 kişinin af talepleri görüşüldü ve 13 arkadaşımızın Parti Meclisimizin kararıyla affedilmesine ve yeniden üyeliklerine karar verildi" dedi. Kararın ardından Özcan da gazetecilere açıklamada bulundu.
28 Kasım
Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftine soruşturma başlatıldı
Dilan Polat ve Engin Polat çitini kara para aklama iddiasıyla tutuklanmasının ardından sosyal medya fenomenleri mercek altında. Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftine soruşturma başlatıldı.
Dilan Polat’ın 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki isimler soruşturmaya dahil edildi
Dilan Polat’ın 'Şampiyonlar Ligi' adıyla paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yurtdışı çıkış yasağı talep etti.
29 Kasım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi kabul etti.
Merkez Bankası Başkanı 'TL'ye geçiş zamanı geldi' dedi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, TL'ye geçiş zamanının geldiğini belirterek, TL tasarruf araçlarına ve vadeli mevduata talebin arttığını kaydetti. Erkan, başta otomobil ve beyaz eşya olmak üzere fiyatlama davranışlarında bazı olumlu gelişmeler yaşandığına dikkat çekti.
Özlem ve Tayyar Öz’e yurtdışına çıkış yasağı getirildi
Dilan Polat’ın Şampiyonlar Ligi fotoğrafında bulunan 15 kişi hakkında yurtdışına çıkış yasağı kapsamında Özlem ve Tayyar Öz’e de yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Seçil Erzan’ın odasına gelen isimlerin görüntüleri ortaya çıktı
Aralarında tanınmış futbolcuların da bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın banka şubesindeki odasına gelen isimlerin banka içindeki fotoğraflarına ulaşıldı.
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye Meclis komisyonunda kabul edildi
Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
30 Kasım
Çocuklara ilaç vererek ailelere 'cinsel istismar' tuzağı kuran doktor hakkında iddianame hazırlandı
İstanbul’da bir klinikte, çocuklara ilaç vererek ailelere ‘cinsel istismar’ tuzağı kuran doktor Süleyman Salih Zoroğlu, doktorun eşi ve beraberindeki 4 şahıs hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Zoroğlu’nun 972 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı.
Türkiye'de AIDS'in son 6 yılda 4 kat arttığı açıklandı
Türk Dermatoloji Derneği, 1 Aralık Dünya AIDS Günü'ne dair basın bildirisini yayınladı. Türkiye'de AIDS'e yakalanma oranının son 6 yılda 4 kat arttığı açıklandı.
Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi mahkeme kararıyla görevden alındı
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davada karar açıklandı. TTB Merkez Konseyi, mahkeme kararıyla görevden alındı.
Aralık
1 Aralık
Seçil Erzan davasında yeni mesaj kayıtlarına ulaşıldı, Arda Turan ile mesajlaşmalar dosyaya girdi
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında sanık Seçil Erzan'ın müşteki Arda Turan ile yaptığı mesajlaşmalar dava dosyasına girdi. Tutuklu sanık Seçil Erzan'ın müşteki Arda Turan ile yaptığı WhatsApp yazışmalarında, parasını almak isteyen Turan'ın yaşadığı sorunlar, sanık Erzan'ın kendisini oyalamaya çalışması yer aldı.
14 sosyal medya fenomeninin mal varlıklarına el konuldu
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen ve Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında 12 ve soruşturması ayrı dosyada devam eden 2 sosyal medya fenomeninin mal varlığı değerlerine el konuldu.
2 Aralık
Mansur Yavaş tekrardan Ankara Belediye Başkanı adayı oldu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday olmak için adaylık başvurusunda bulundu.
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldı
MASAK'ın 'kara para' incelemesi başlattığı sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra hakkında İstanbul Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
3 Aralık
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi kurşunlandı
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi kurşunlandı. Ronay'ın eski eşine ait araçların sergilendiği iddia edilen oto galeri de silahlı saldırıya uğradı.
4 Aralık
Dilan ve Engin Polat soruşturmasına dahil edilen kişilerle ilgili 12 şirkete kayyum atandı
Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında dava dosyasına sonradan eklenen kişilerle ilgili 12 şirkete kayyum atandı.
İYİ Parti, seçime tek başına gireceğini açıkladı
İYİ Parti, Genel İdare Kurulu'nda oy çokluğuyla yerel seçimlere tek başına gitme kararı aldı. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu söz konusu karara ilişkin "Genel İdare Kurulumuz yerel seçimlere hür ve müstakil girme kararı almıştır" dedi.
5 Aralık
Nazlı Ilıcak yeniden cezaevine girdi
Yazdığı bir yazı nedeniyle 'iftira' suçundan aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezası onanan Nazlı Ilıcak, cezasının infazı için Sakarya 1 No'lu Kapalı Cezaevi'ne giderek teslim oldu.
Ümit Dikbayır İYİ Parti'den ihraç edildi
Hakkındaki iddiaları inceleyen İYİ Parti Disiplin Kurulu, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın partiden ihracına karar verdi.
6 Aralık
Interpol kırmızı bülteniyle aranan Monaghan İstanbul'da yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda KAFES-16 isimli kritik operasyona dair bilgiler paylaştı. Yerlikaya, "Interpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan Silahlı Organize Suç Örgütünün Elebaşı olan Monaghan İstanbul’da yapılan operasyonla yakalandı" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı, sınıf annesi uygulamasını yasakladı
Öğretmen ile veliler arasındaki iletişimi kurmak için gönüllü olarak görev yapan ancak zaman zaman tartışmalara neden olan ‘sınıf annesi’ uygulaması Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yasaklandı.
7 Aralık
Erdoğan ve Miçotakis arasında imzalanan 'Türk-Yunan Dostluk Bildirgesi' metni yayımlandı
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe günü öğleden sonra Atina'da düzenlenen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 5. toplantısında iyi ve dostane komşuluk ilişkilerini sürdürme taahhüdünde bulunan ortak bir bildiri imzaladılar.
11 Aralık
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e saldırdı
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçının hemen sonrasında hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı. Adalet Bakanı Tunç yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
12 Aralık
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı
Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı. Koca, Savcılıkta verdiği ifadede, “Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez” dedi.
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti
Hakem Halil Umut Meler'e attığı yumruk atan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca "Hakem Meler’den ve tüm hakem camiasından özür diliyorum. Ankaragücü Başkanlığı'ndan istifa ettiğimi kamuoyuna duyururum" açıklamasında bulundu.
14 Aralık
Bakan Bayraktar kış saati uygulamasına geçilmeyeceğini söyledi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, 2016'dan beri devam eden uygulamanın süreceğini ve kış saati uygulamasına geçilmeyeceğini açıkladı.
TBMM kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12 Aralık'ta TBMM'deki konuşması sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti. Bitmez iki gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu.
İYİ Parti'de Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı.
15 Aralık
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay gözaltına alındı. Ronay’ın eski eşinin işyerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.
Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesi talep edildi
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında savcılık, teknik direktör Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesini talep etti.
16 Aralık
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili istifa etti
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç partisinden istifa etti.
CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi’ne geçti
CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi’ne geçti. Dilekçe TBMM Genel Sekreterliği’ne verildi. Saadet Partisi’nin vekil sayısı yeniden 20 oldu.
17 Aralık
Sağlık ve İçişleri bakanlıklarının 2024 bütçeleri kabul edildi
Sağlık ve İçişleri bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
18 Aralık
Mabel Matiz Altın Kelebek ödülünü satışa çıkardı
Mabel Matiz, 2019'da Altın Kelebek yarışmasında verilen ödülü internet üzerinden satışa çıkardı ve "Sadece bir kere ele alındı, çizik bile yok" yazdı.
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay adli kontrolle serbest kaldı
Eski eşinin iş yerlerine yönelik kurşunlamaya azmettirmek iddiasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
19 Aralık
Yeşilçam oyuncularından Cevdet Arıkan hayatını kaybetti
Yeşilçam oyuncularından Cevdet Arıkan, 75 yaşında Mersin'in Tarsus ilçesinde hayatını kaybetti.
IŞİD'in Şam idari ve mali sorumlusu MİT'in operasyonuyla yakalandı
MİT, IŞİD'in Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de düzenlenen operasyonla yakaladı.
20 Aralık
YSK'nin seçim kararlarına göre 32 ilde oy kullanma saatleri değişti
YSK'nin seçim kararlarına göre 32 ilde oy kullanma saatleri değişti. Buna göre, güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılık dikkate alınarak yerel seçimlerde 32 ilde oy verme saatleri 07.00- 16.00 olarak belirlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail'in Filistin'e saldırıları ve Gazze'ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı.
Bakan Şimşek, kur korumalı mevduattan çıkışın başladığını söyledi
Meclis'teki bütçe görüşmelerinde söz alan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "KKM'den çıkış başladı, 3.4 trilyon liradan 2.7 trilyon liraya düştü. Biz inanıyoruz ki önümüzdeki sene bu çıkış tamamlanacak" dedi.
21 Aralık
İstifa dalgasının sürdüğü İYİ Parti’de milletvekili sayısı 44'ten 38'e düştü
İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti. Böylece İYİ Parti'de milletvekili sayısı 44'ten 38'e düşmüş oldu.
AYM'den, Atalay'ın ikinci başvurusuna da 'ihlal' kararı çıktı
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yapılan ikinci başvuruda, "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma", "kişi hürriyeti ve güvenliği" ile "bireysel başvuruda bulunma" haklarının ihlal edildiğine karar verdi.
Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42.5'e çıkardı
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artırarak yüzde 42.5'e çıkardı.
Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolarla rekor kırdı
Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 44,1 milyar dolar artarak 142,5 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
26 ARALIK
Eski bakan Okuyan hayatını kaybetti
Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
DEM kısaltması kabul edildi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin kısa ismi olan DEM Parti’yi kabul etti.
27 ARALIK
2024 yılı için asgari ücret belirlendi
Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi.