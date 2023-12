https://sputniknews.com.tr/20231231/2023te-turkiyede-neler-oldu-1078736641.html

ALMANAK | 2023'te Türkiye'de neler oldu?

ALMANAK | 2023'te Türkiye'de neler oldu?

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çekildi 31.12.2023, Sputnik Türkiye

2023'te neler oldu?

2 OcakTürkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çekildiDanıştay, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla ilgili kararı hukuka uygun buldu. Alınan kararın ardından Türkiye, resmen sözleşmeden çekilmiş oldu.3 OcakSahte doktor Ayşe Özkiraz hakim karşısına çıktıTekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın yargılanmasına başlandı. 13 yıl hapsi istenen Özkiraz, sadece bir kez dikiş attığını, doktor kaşesini ise bir anlık heves ile yaptırdığını söyledi.4 OcakMemur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, tüm memur ve emekli maaşlarına yapılan zammın yüzde 30'a yükseltildiğini duyurdu. Erdoğan "Enflasyon oranına göre, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 16.48 oranında maaş artışı alması gerekiyordu Bu oranlara razı olamadık, yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz" dedi.Özel okul zammı yüzde 65 olduMilli Eğitim Bakanı Özer, özel okul zamlarına ilişkin ÜFE yerine TÜFE baz alacak şekilde belirleme kararı aldıklarını belirtti ve 2023 2024 özel okul zam oranının yüzde 65 olduğunu açıkladı.9 OcakAnkara'da toplu taşımaya zam yapıldıAnkara'da tam bilet fiyatı 6.5 liradan 9.5 liraya, öğrenci bileti 3.5 liradan 4.75 liraya, öğrenci abonmanı ise 90 liradan 140 liraya çıkacak.11 OcakBorsada devre kesici uygulandıBIST 100 endeksinde günlük düşüşün yüzde 5'e ulaşmasıyla devre kesici uygulandı.12 OcakSanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybettiTürk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan 62 yaşında İstanbul'daki evinde yaşamını yitirdi.20 OcakAvustralya Açık tarihinin en uzun 2. maçı 6 saat sürdüAvustralya Açık tarihine geçen maçta sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın erkekler ikinci turunda Büyük Britanyalı Andy Murray, 2-0 geriye düştüğü maçta ev sahibi ülkeden Thanasi Kokkinakis'i 3-2 yenerek üçüncü tura çıktı.24 OcakBaşörtüsü teklifi TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edildiBaşörtüsü teklifi Anayasa Komisyonu'nda görüşüldü. Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişikliği teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.24 OcakUykusuz dergisi yayın hayatına son verdiMizah dergisi Uykusuz son sayılarının bayilerde olacağını 'Hoşçakalın' mesajıyla duyurdu. İlk sayısı Eylül 2007 yılında yayımlanan mizah dergisi Uykusuz, yayın hayatının son bulduğu bildirildi.25 OcakTürkiye’de ilk kez Strep A kaynaklı ölüm gerçekleştiStrep A bakterisi kaynaklı enfeksiyonlarda yaşanan can kaybı artışı, dünya çapında tedirginliğe yol açarken, Türkiye'de de 3 yaşındaki Aras Sönmez bu bakteri sebebiyle hayatını kaybetti.26 OcakYSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener olduYüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığına Ahmet Yener seçildi, YSK Başkanvekili ise Ekrem Özübek oldu.30 OcakAltılı Masa’nın Ortak Mutabakat Metni açıklandıAltılı Masa’nın hazırladığı ortak metinde 9 ana başlıkta 2 bin 300'den fazla somut hedef ve politika yer aldı. Altılı masayı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları, seçim beyannamesi niteliğindeki metni törenle imzaladı.1 ŞubatŞarkıcı 'Elvan Dalton' hayatını kaybetti'Elvan Dalton' ismiyle bilinen Ankaralı şarkıcı Elvan Yılmaz kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.4 ŞubatTürkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındıTürkiye'nin BM daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı, yerine Dışişleri Bakan yardımcısı Sedat Önal atandı.4 ŞubatTutuklanan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, görevden uzaklaştırıldıİçişleri Bakanlığı, "rüşvet almak" suçlamasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İyi Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'in görevinden tedbiren uzaklaştırıldığını bildirdi.6 ŞubatTürkiye tarihi depremlerle sallandı: Bir günde biri 7.7, diğeri 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Depremlerde, onbinlerce kişi hayatını kaybetti. Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye arama kurtarma ekibi geldi. 6 Şubat‘Asrın felaketi’ olarak adlandırılan depremin ardından Erdoğan 7 gün milli yas ilan ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir" dedi. Erdoğan, 10 şehri kapsayan deprem bölgesinde de 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini açıkladı.7 ŞubatKahramanmaraş depreminin ikinci gününde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bine yaklaştıArt arda gerçekleşen Kahramanmaraş depremlerinin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi. İkinci günde 5 bin 894 kişinin hayatını kaybettiği, 34 bin 810 kişinin de yaralandığı açıklandı.7 ŞubatHaluk Levent deprem bölgesine yardım için harekete geçtiHaluk Levent, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından afetzedeler destek kampanyası başlattı.8 ŞubatKahramanmaraş depreminde bilanço ağırlaştı. 8 bini aşkın kişi hayatını kaybettiDepremin 3. gününde arama kurtarma çalışmalarına hız verilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 574'e yükseldi.Sanatçı Karsu Dönmez ailesinden birçok kişinin kayıp olduğunu duyurduHollanda’da yaşayan, Hatay doğumlu sanatçı Karsu Dönmez, ailesinin birçok üyesine ulaşamadığını söyledi.8 ŞubatRusya’dan Türkiye’ye deprem yardımıRusya Acil Durumlar Bakanlığı Türkiye’ye önce 100 kişinin yer aldığı İl-76 tipi iki uçak ve bir sahra hastanesi gönderdi. Bir gün sonra da 11 Rus doktor, depremlerde yaralananlara tıbbi yardım sağlamak için Türkiye’ye geldi.Sinan Ateş cinayetinde tetikçi Eray Özyağcı tutuklandıSinan Ateş cinayeti soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan tetikçi Eray Özyağcı tutuklandı.9 ŞubatKahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısı Gölcük depremini geçtiCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, depremde can kaybının 17 bin 674'e yükseldiğini bildirdi. Böylece Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı Gölcük depremindeki kayıpları aştı.10 ŞubatDepremin 5. günü: Can kaybı 20 bini aştıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 52 kişinin yaralandığını bildirdi.Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat'ın müteahhidi, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı8 Şubat'ta Antalya'dan İstanbul'a gelen ve gözaltına alınan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un, bugün 19.50 uçağıyla Karadağ'ın başkentine kaçacağı öğrenildi.11 ŞubatDepremin 6. günü: Hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 617 olduCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremlerde can kaybının 24 bin 617'ye yükseldiğini bildirdi.Depremde tek bir binanın bile yıkılmadığı Erzin Belediye Başkanı'nın 'kaçak yapıya izin vermedim' sözleri gündem olduTürkiye tarihinin en büyük deprem felaketinde 42 bin nüfuslu, Osmaniye'ye 15-20 km, Hatay'a 110 km uzak Erzin'de hiçbir binanın yıkılmaması ve hiç can kaybının olmaması dikkat çekti. Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, "Ben herhangi bir şekilde kaçak yapıya müsaade etmedim" açıklamasında bulundu.Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybettiEski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal 84 yaşında hayatını kaybetti.Marmara Denizi 25 metre çekildiMarmara Denizi'nin Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında sular 25 metre çekildi. Denizin çekilmesi ile halk arasında Kral Yolu olarak bilinen kayalıklar ortaya çıktı. Doç. Dr. Özşahin, "Bu çekilmenin bölgedeki deprem aktivitesiyle alakası yoktur. Herhangi bir korkuya gerek yok" dedi.12 ŞubatKahramanmaraş’ta 2 yaşındaki çocuk 159 saat sonra sağ çıkarıldıKahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 2 yaşındaki Yavuz Canbaz enkazdan 159 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Ekipleri sevince boğan bu gelişmeyi anlatan madenci Bekir Yılmaz, "Çocuğun durumu normal canlı, gülüyordu çocuk. Bulduğumuzda toz toprak içindeydi. Melekler yardım etmiş" dedi.MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş tutuklandıSosyal medyada hesabından “Afgan biri enkazdan ceset çıkartıp, bileziğini almak için kolunu kesiyor” diye yayın yapan MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş tutuklandı.13 ŞubatDepremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Akay tutuklandıKahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Gaziantep'teki sitenin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay tutuklandı.14 ŞubatDepremin ardından 9. gün: 35 bin 418 kişi hayatını kaybettiCumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılan son duruma göre depremlerde 35 bin 418 kişi hayatını kaybetti.İstanbul Büyükşehir Belediyesi olası deprem senaryosunu yayınladıİBB tarafından 39 ilçe için ayrı ayrı hazırlanan 'Olası deprem kayıp tahminleri' kitapçığı yeniden gündeme geldi. İstanbul'da 7.5 büyüklüğünde deprem olması halinde can kaybı ve bina hasar sayılarının senaryo tahminleri yayınlandı.16 Şubat'Türkiye Tek Yürek': Ortak yayında 115.1 milyar liralık bağış yapıldı, 9 milyon SMS gönderildiKahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasında 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı, 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi.17 ŞubatDanıştay saldırısını düzenleyen Alparslan Arslan cezaevinde intihar ettiDanıştay'a 2006'da saldırı düzenleyen Alparslan Arslan, hükümlü bulunduğu İstanbul Maltepe Cezaevi’nde intihar etti. Arslan, cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.18 ŞubatKahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 40 bini aştıAFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 bin 642 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.Hataysporlu Christian Atsu'nun enkaz altındaki cenazesine ulaşıldıKahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu hayatını kaybetti. Atsu'nun menajeri Murat Uzunmehmet yaptığı açıklama, "Christian Atsu bulundu ve maalesef hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.20 ŞubatHatay’da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi6.4'lük deprem sonrası en büyüğü 5.8 olan 90 artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem sonucu kentteki bazı hasarlı binalar yıkıldı. Depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 18'i ağır 294 kişi yaralandı.22 ŞubatKahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 783 kişi hayatını kaybettiİçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ölüm tescili yapılan kişi sayısının 50 bin 783 olduğunu bildirdi.Yaşar Okuyan CHP'den ihraç edildiEski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın CHP ile ilişiğinin kesildiği bildirildi.23 ŞubatAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kimliği tespit edilemeyen 106 çocuk olduğunu açıkladıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1405 çocuğun, kimlik doğrulaması ile ailesine teslim edildiğini açıkladı. Bakanlık, 106 depremzede çocuğun ise kimliğinin tespit edilemediğini duyurdu.Merkez Bankası politika faizini yüzde 8.5'e çektiMerkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8.5'e çekti.26 ŞubatMHP lideri Devlet Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden ayrıldıMHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir "Sayın Genel Başkanımız, Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır" açıklamasında bulundu.Beşiktaş - Antalyaspor maçının 04.17'inci dakikasında depremzede çocuklar için sahaya oyuncak yağdıBeşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasında dakika 04.17'de depremzede çocuklar için tribünlerden sahaya oyuncaklar atıldı.Dört il polisler için 'şark hizmeti' bölgesine dahil edildiEmniyet personelinin, son depremlerden etkilenen illerden Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya'da yapacakları görevler, bugünden itibaren "şark hizmeti" olarak kabul edilecek.28 Şubat15 bin lira taşınma yardımı ödemeleri yapılmaya başlandıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zorluklar olsa da ilk günden bu yana yanınızda olduk" açıklamasında bulundu. Erdoğan, 15 bin lira taşınma yardımının da 28 Şubat itibariyle başladığını bildirdi.Sanayide kullanılan doğalgaza indirim geldiBOTAŞ, mart itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın toptan satış fiyatında yüzde 20, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 20,95 ila 26,12 arasında indirime gidildiğini açıkladı1 MartEmeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiEmeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.3 MartMeral Akşener Altılı Masa’dan kalktı6'lı masada cumhurbaşkanı adayı krizi aşılamadı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masadan kalktı. Akşener 6'lı masanın 12'nci toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini açıkladı. Partisinin bir dayatmaya mecbur bırakıldığını söyleyen İYİ Parti lideri, ''Buna boyun eğmeyiz" dedi.6 MartAltılı masa kararını verdi: İttifakın cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluCHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu altılı masanın, bugün gerçekleştirdiği 14. toplantısında Cumhurbaşkanı adayını belirledi. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlendi.7 MartTrabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı görevinden istifa ettiTrabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı görevinden istifa etti. Avcı, istifasını sosyal medyadan duyurdu.8 MartNoterlik ücretlerine yüzde 100 zamResmi Gazete'de yayımlanan tarifeye göre, noterlik işlemlerinden alınan ücretler artırıldı.11 MartÜmit Özdağ yeni cumhurbaşkanı adayını açıkladıZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Cumhurbaşkanı adaylarını ve yeni ittifakı duyurdu. Özdağ, yeni kurulan Ata İttifakı’nın adayının Sinan Oğan olduğunu açıkladı.HÜDA PAR'dan Cumhur İttifakı'na destekHÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldı.13 MartOcak ayında rekor cari açıkTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödemeler dengesi istatistiklerine göre Ocak ayında 9,85 milyar dolarla rekor cari açık kaydedildi. 12 aylık cari açık da 51,7 milyar dolarla 2014 yılının Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.17 MartOECD, Türkiye’nin 2023 büyüme tahminini düşürdüEkonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye’nin bu yılki büyüme tahminini yüzde 3’den yüzde 2.8'e düşürdü. Türkiye’nin 2023 yılı için manşet enflasyon tahminini 44,6’da sabit tutan örgüt, bu yıl için çekirdek enflasyon tahminini ise yüzde 46.6’dan 43.8’e indirdi.22 MartMesut Özil futbolu bıraktığını açıkladıKariyerini Medipol Başakşehir'de sürdüren Mesut Özil, futbolu bıraktığını açıkladı.5 bin 500 TL olan emekli aylığı 2 bin TL artırıldıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacak" açıklamasında bulundu.27 MartOyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdiSeslendirme sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu İsmail Köksal Engür, 77 yaşında hayatını kaybetti.31 MartOyuncu İlyas Salman, TKP İstanbul Milletvekili adayı olduOyuncu ve tiyatro sanatçısı İlyas Salman, Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul milletvekili adayı olduğunu açıkladı. 3 Nisan6 şehir daha afet bölgesi ilan edildiBingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman'da yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edildi. Bu nedenle, bahsi geçen iller de Afet Bölgesi kabul edildi.Gazeteci Tolga Akyıldız hayatını kaybettiBeyin kanaması geçiren gazeteci Tolga Akyıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Akyıldız 50 yaşındaydı.6 NisanHüsnü Şenlendirici kansere yakalandıÜnlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici bağırsak kanserine yakalandı.Üzerine kaya devrilen araçtaki 4 öğretmen öldüAdana'nın Saimbeyli ilçesinde, heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen yaşamını yitirdi.13 NisanVoleybolcu Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma, kaldığı otelin 6. katından düşerek öldüÜsküdar'da kaldığı otelin 6. katından düşen İtalyan voleybol takımı oyuncusu Julia Ituma hayatını kaybetti. Ituma aynı zamanda, milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un da takım arkadaşı.14 NisanEYT’liler ilk aylıklarını aldıEmeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında emekli olanlar da dahil olmak üzere, milyonlarca emeklinin maaş ve bayram ikramiyesi bugün ödenmeye başlıyor.FETÖ’nün güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun Türkiye’ye getirildiFETÖ’nün güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.20 NisanErdoğan: Hanelerde mutfak ve sıcak su tüketiminde kullanılan doğalgazı bir yıl ücretsiz vereceğizCumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz" dedi.Oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti'Aşk-ı Memnu' ve 'Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı karakterlerle tanınan Rana Cabbar, 78 yaşında hayata veda etti.23 NisanThodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklandıArnavutluk Adalet Bakanlığı'nca Türkiye'ye iade edilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.29 NisanCumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcusunu açıkladıTEKNOFEST' e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun Alper Gezeravcı olduğunu açıkladı. Erdoğan, "Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor" dedi.30 NisanCan Tanrıyar tutuklanarak cezaevine gönderildiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'nitelikli yağmaya teşebbüs' suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan Can Tanrıyar tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 Mayıs1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye'nin çok sayıda ilinde kutlandıTürkiye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendikalarca farklı şehirlerde kutlanırken, İstanbul'da Maltepe miting alanında, Ankara'da ise Anadolu meydanına toplanmalar gerçekleşti.3 MayısGülşen'e 10 ay hapis cezasıİmam Hatiplilere hakaret ettiği iddiasıyla hakkında üç yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı Gülşen'in yargılandığı davada karar çıktı. Gülşen'e, 10 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.8 MayısKemal Derviş hayatını kaybettiEski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş, 74 yaşında hayatını kaybetti. Derviş, rahatsızlığı dolayısıyla uzun süredir ABD'de tedavi görüyordu. 11 MayısKız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldıTürkiye'nin simge yapılarından Kız Kulesi, 20 ay süren restorasyonun ardından kapılarını yeniden ziyarete açtı.Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ndeki adaylığından çekildiğini açıkladı.14 MayısTürkiye, cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gittiCumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçmen oylarını kullandı. Seçim günü AK Parti Sözcüsü Çelik "Cumhurbaşkanımız açık ara önde gidiyor" açıklamasını yaparken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ve İBB Başkanı İmamoğlu yaptıkları ortak açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu savundu.15 MayısSeçim ikinci tura kaldıYSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığını açıkladı. Şener adayların oy dağılımlarına yönelik "Yurtiçi sandık sayısı yüzde 100 oranında açılmış olup, katılım oranı yüzde 88.92, yurt dışında ise 52.69 oranında gerçekleşmiştir" dedi.20 MayısNuri Sesigüzel hayatını kaybettiTürk Halk Müziği sanatçısı ve oyuncu Nuri Sesigüzel, 86 yaşında hayatını kaybetti.21 Mayıs'Ankara Kuşu' adlı Twitter hesabının kullanıcısı tutuklandıMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yapan 'Ankara Kuşu' adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar tutuklandı.22 MayısSinan Oğan, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladıATA İttifakı'nın birinci tur seçimlerindeki Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu.24 MayısCaz sanatçısı İlham Gencer 100 yaşında hayatını kaybettiTürkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden, caz sanatçısı Bozkurt İlhami Gencer, 100 yaşında yaşamını yitirdi.26 MayısDeniz Akkaya, Haluk Levent'in şikayeti üzerine ifade verdiEski manken Deniz Akkaya, sanatçı Haluk Levent'e iftira attığı ve hakaret ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde Savcılığa ifade verdi. Akkaya, ifadesinde "Amacım halkın parasına sahip çıkmadığı yönündeki iddialar konusunda halkı bilgilendirmekti" dedi.27 MayısMerve Dizdar Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı76. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Kuru Otlar Üstüne' filmindeki rolüyle Merve Dizdar 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldı. 28 MayısTürkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan olduCumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda 60 milyondan fazla seçmen oy kullandı. Gece saatlerinde geçici seçim sonuçlarını duyuran YSK Başkanı Ahmet Yener, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür" açıklamasını yaptı.Erdoğan'dan ilk açıklama: Bugün kazanan sadece Türkiye'dirSeçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar Kısıklı'daki konutunun önünde kalabalığa seslendi. Erdoğan "Biz 'öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek' demiştik. Öyleyse bugün kazanan sadece Türkiye'dir" dedi.31 MayısRifat Hisarcıklıoğlu, yeniden TOBB Başkanı olduTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanlığı'na, yeniden Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi.1 HaziranGazeteci Mehmet Barlas hayatını kaybettiSabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında yaşamını yitirdi.3 HaziranCumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.5 HaziranNurhan Damcıoğlu hayatını kaybettiTürkiye'nin ilk kadın kantocusu Nurhan Damcıoğlu İzmir'de kalp yetmezliği nedeniyle 82 yaşında hayata veda etti.İstanbul Valisi olarak Davut Gül atandıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi olarak Davut Gül’ü atadı.MİT Başkanlığı'na İbrahim Kalın atandıMilli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'na İbrahim Kalın atandı. Kalın, 2014 yılından 5 Haziran 2023'e kadar Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü olarak görev yaptı. 9 HaziranHafize Gaye Erkan, TCMB'nin ilk kadın başkanı olduTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) atanan Hafize Gaye Erkan, ilk kadın başkan oldu. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığı'na atandı. 10 HaziranJohnny Depp'li Hollywood Vampires grubu İstanbul'da konser verdiABD'li oyuncu Johnny Depp ile rock müzik sanatçıları Alice Cooper ve Joe Perry'den oluşan Hollywood Vampires grubu İstanbullu hayranlarıyla buluştu.11 HaziranTürkiye Kupası Fenerbahçe'nin olduZiraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu. Ünlü keman virtüözü Suna Kan hayatını kaybettiYeteneği küçük yaşta keşfedilen ve çevresi tarafından 'Harika çocuk' olarak anılan dünyaca ünlü keman virtüözü Suna Kan, 86 yaşında yaşamını yitirdi. 13 HaziranSuç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral tutuklandıKamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen ve Belçika’da yakalanmasının ardından Türkiye'ye iade edilen suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral, İstanbul'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.20 HaziranYeni asgari ücret 11 bin 402 TL olduAsgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdı. Yeni rakamın işverene aylık maliyeti ise 15 bin 762 lira 4 kuruşa ulaştı. 3 TemmuzTanju Özcan'ın Ankara'ya 'Değişim ve Adalet' yürüyüşüne başladıBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlattı. Özcan, "Bu yürüyüşü Atatürkçü olduğu için hem partiden hem devletten dışlananlar için gerçekleştiriyorum" dedi.7 TemmuzHablemitoğlu suikastı sanığı firar ettiNecip Hablemitoğlu suikastı davası sanıklarından, MİT operasyonuyla Ukrayna'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır firar etti. Bozkır, Şanlıurfa'da görülen silah kaçakçılığı davasında 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.8 TemmuzÖzkan Uğur hayatını kaybettiDaha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak tekrar kansere yakalanan sanatçı Özkan Uğur 69 yaşında hayata veda etti. MFÖ'nün unutulmaz ismi, şarkılarının yanı sıra Eşkıya, GORA serisi ile Arif V 216 filmlerindeki rolleri ile de adını sanat dünyasına altın harflerle yazdımıştı.25 TemmuzSahte doktor Ayşe Özkiraz üniversiteyi kazanamadıKendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtarak Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktorluk yapan Ayşe Özkiraz, tahliye olduktan sonra girdiği üniversite sınavını kazanamadı.26 TemmuzTanju Özcan CHP'den ihraç edildiCHP Yüksek Disiplin Kurul Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiden ihraç edilmesine karar verdi.Oyuncu Yılmaz Gruda hayatını kaybettiTiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, aynı zamanda şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda 93 yaşında hayatını kaybetti.29 Temmuzİstanbul'da barajlardaki doluluk oranı son 9 yılın en düşük seviyesine geldiKentte hava sıcaklığının iyice yükseldiği temmuz ayında İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 37.77 oldu. Bu rakam son 9 yılın en düşük seviyesi olarak ölçüldü.3 AğustosŞahika Ercümen 100 metre rekoru kırdıMilli sporcu ve serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'den Cumhuriyet’in 100. yılında 100 metre rekoru geldi. Ercümen, Türkiye Serbest Dalış tarihinde hem kadınlarda hem de erkeklerde sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcu oldu. 6 AğustosMete Gazoz dünya şampiyonuTürk okçu Mete Gazoz, Almanya'da düzenlen Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı.7 AğustosErkin Koray hayatını kaybettiTürk rock müziğine iz bırakan ünlü müzisyen Erkin Koray, Kanada'nın Toronto kentinde kaldırıldığı hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.8 Ağustosİstanbul'da toplu ulaşım ve taksiye zam geldiİBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu taşıma ücretlerine zam kararı çıktı. Zam kararına göre, tam bilet 9.90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4.83'ten 7.32'ye, metrobüs ise 22.25 TL'ye yükseldi. Taksi açılış ücreti 19.17 TL oldu. Taksi indi bindi ise 70 TL oldu.15 AğustosTürkiye'de sıcaklık rekoru kırıldıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'de 15 Ağustos 2023'de sıcaklık rekorunun kırıldığını açıkladı. Bakan, en yüksek sıcaklığın 49.5 derece ile Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde ölçüldüğünü bildirdi.İstanbul’da 6 barajın doluluk oranı yüzde 20’nin altına düştüİstanbul barajlarında doluluk oranlarındaki düşüş yaz aylarında giderek arttı. Mega kente 15 Ağustos tarihinde su sağlayan 10 barajın 6’sında su seviyesi yüzde 20’nin altına düştü.17 AğustosAnkara'da sıcak hava nedeniyle mesai saatleri yeniden düzenlendiAnkara Büyükşehir Belediyesi, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle çalışanlarının mesaisini yeniden düzenledi. Karara göre, arazide veya sahada görevli personel sabah 10.30 ile 15.30 saatleri arasında çalıştırılmadı. 18 AğustosRobbie Williams Türkiye'de ilk kez konser verdiDünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams Bodrum’da konser verdi. Konser giriş ücreti 20 bin liradan 100 bin liraya kadar çıkmıştı.24 AğustosŞarkıcı Hakan Peker yerel seçimlerde aday olduPeker, 2024 yerel seçimlerinde Safranbolu Belediye Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı.25 AğustosAli Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı deniz kazası geçirdiYunanistan'da deniz kazası geçiren ve ağır yaralanan çift, tedavi için ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi. Ali Sabancı bir süre entübe edildi.26 Ağustose-reçetem sistemine 5 dil eklendiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-reçetem sistemine 5 dilin eklendiğini duyurdu. Söz konusu diller İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça oldu.27 AğustosOğuzhan Uğur, Robot Sophia'yı konuk ettiDünyada şimdiye kadar üretilmiş insan formuna en yakın robot olan Sophia, Oğuzhan Uğur'un programında kendisine sorulan soruları yanıtladı.1 EylülÜmit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun 'söz verdiği' iki bakanlığı açıkladıZafer Partisi lideri Özdağ, seçiminin ikinci turu öncesinde mutabakat imzaladıkları CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kendilerine Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanlıkları için de "söz" verdiğini söyledi.Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi resmen başladı Kira, kat mülkiyeti, komşu hakkı ve ortaklığın giderilmesinden kaynaklı uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk uygulaması bugün itibarıyla başladı.3 Eylül'Filenin Sultanları' tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı. 4 EylülCumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, "Tahıl koridoru girişiminin devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.5 EylülEski bakanlardan Necmettin Cevheri hayatını kaybettiEski bakanlardan Necmettin Cevheri Ankara'da 93 yaşında yaşamını yitirdi.İstanbul'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkili oldu. Arnavutköy’de bazı sokaklar ve caddeler göle döndü. Birçok ev ve iş yerini su bastı. İstanbul Valiliği, sel baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye yükseldiğini açıkladı. Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası’nda son 16 turuna yükseldiA Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 5. ve son maçında ev sahibi İsrail'i 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. 7 EylülTFF Tahkim Kurulu, '1959 öncesi şampiyonluk komisyonu'yla ilgili Galatasaray'ın itirazını reddettiTürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 1959 öncesi şampiyonluklar için kurulan komisyonla ilgili Galatasaray'ın yaptığı itirazı reddetti. 9 EylülCHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programındaki sözleri nedeniyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatıldı. 10 EylülErdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. 11 EylülBakan Şimşek, ikinci ve sonraki konutları krediyle desteklemeyeceklerini söylediHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Birinci konutta değişikliğe gitmeyeceğiz, destekliyoruz ancak ikinci üçüncü konut için vatandaşın imkanı varsa alır ama kredi ile biz bunu desteklemeyeceğiz" dedi. Erdoğan, "Sisi ile görüşmemiz gayet olumlu geçti, davet konusu da gündeme geldi" dediCumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesini "Sisi ile görüşmemiz gayet olumlu geçti, davet konusu da gündeme geldi" diyerek değerlendirdi. Erdoğan karşılıklı davetler için tarihin henüz netleşmediğini açıkladı.12 EylülSuç örgütü lideri Bora Kaplan tutuklandıAnkara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ve 14 şahıs Ankara Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. 13 EylülİYİ Parti 2024'te düzenlenecek olan yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girme kararı aldığını duyurduİYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde yaklaşık 3 saat süren Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından partisinin Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde kendi adaylarıyla seçime gireceğini açıkladı. 14 EylülAvrupa Parlamentosu'nda 2022 Türkiye Raporu kabul edildi Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türkiye hakkında hazırlanan 2022 yılı raporu kabul edildi. KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildiKur Korumalı Mevduatların zorunlu karşılık oranı vadeye göre farklılaştırılırken, KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 10 puan artırılarak yüzde 25'e çıkarıldı. Piyasada oluşan TL likidite fazlasının, zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmeye devam edileceği belirtildi.Türkiye, AP'nin 2022 Türkiye Raporu'na tepki gösterdiDışişleri Bakanlığı'nca AP'nin 2022 Türkiye Raporu'na tepki gösterilerek, "Türkiye karşıtı çevrelerin dezenformasyonuna dayalı haksız itham ve önyargılarla dolu bu rapor, AP’nin gerek ülkemizle ilişkiler gerek Avrupa Birliği’nin (AB) geleceğine ilişkin her zamanki sığ ve vizyonsuz yaklaşımının bir yansımasıdır" ifadesi kullanıldı.Kılıçdaroğlu, ittifakın bittiğini söylediCHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararını "Kurduğumuz ittifak zaten bitti" sözleriyle değerlendirdi. 15 EylülTan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre oyuncu ve balet Bedri Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı.Eris varyantı Türkiye'de görüldüAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Kovid-19'un Eris varyantının Türkiye'de görülmesine ilişkin toplumsal açıdan telaşlanmayı gerektirecek bir durumun olmadığını belirterek, "Kovid-19 salgını, ilk görüldüğü gibi hiçbir zaman olmayacak" dedi.16 EylülTürkiye, ABD'nin İnsan Ticareti Raporu'na tepki gösterdiDışişleri Bakanlığı, ABD'nin İnsan Ticareti Raporu'nda Türkiye'nin de adının geçmesine tepki gösterdi. TMO, ’yasaklı üretici’ uygulamasına son verdiToprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kamuoyunda dikkat çeken 'yasaklı üretici' uygulamasına son verildiğini duyurdu. Erdoğan, 'AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz' açıklaması yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna çok sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Avrupa Birliği Türkiye'den kopma niyetindedir. Gerekirse AB ile yolları ayırabiliriz" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan, Malcolm X'in kızı ile bir araya geldi Emine Erdoğan, ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden olan 1965'te suikasta kurban giden Malcolm X'in kızı İlyasa Şahbaz ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.17 EylülYüksek hızlı tren bilet fiyatlarına zam geldiTürkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına zam yaptı. 18 EylülCumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Elon Musk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından ABD’nin New York kentinde bulunan Türkevi’nden ayrıldı. Yeşilçam oyuncusu Oya Alasya hayatını kaybettiZeki Alasya'nın 'Köyden İndim Şehire' ve 'Salak Milyoner' filmlerinde birlikte rol aldığı ilk eşi, oyuncu Oya Alasya yaşamını yitirdi. Merkez Bankası, TL için yeni kararlar aldıTCMB, bankalara uygulama talimatı göndererek TL'yi cazip kılacak yeni kararlar aldı. Aylık TL mevduatın payında artış hedefi yüzde 2'den yüzde 2.5'e yükseltildi. Kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi.19 EylülOyuncu Merve Kayaalp intihar ettiMuğla’nın Dalaman ilçesinde yaşayan sinema ve dizi oyuncusu Merve Kayaalp, tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi.MEB, liselerde 'devamsızlık ve sınıf tekrarı' risklerini komisyonlar aracılığıyla takip edeceğini açıkladıMilli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liselerde sınıf tekrarı ve devamsızlıkla ilgili yeni mevzuatın ardından, bu riskleri taşıyan öğrencilere karşı tedbirler almak üzere 'önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonları'nın kurulacağı belirtildi.20 EylülBM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir kez daha diyoruz ki dünya beşten büyüktür' dedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenlik Konseyi, artık dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıkmış, 5 ülkenin siyasi stratejilerinin çarpışma alanı haline gelmiştir" açıklamasında bulundu. Erdoğan açıklamalarının devamında "Bir kez daha diyoruz ki dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile görüştüTürkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir araya geldi.İnternet ve TV abonelikleri için "teyit" zorunluluğu getirildiBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenlemeyle, yeni abonelik işlemlerinde talebin kişinin bilgisi dahilinde olduğu teyit edilmeden abonelik başlatılamayacağı bildilirildiErdoğan, New York'ta Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi.Akşener, İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayının Ümit Özlale olduğunu açıkladıİYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarının Ümit Özlale olduğunu duyuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Özlale, İzmir'e çok iyi gelecek. İzmir'i kokudan kurtaracak. İzmir'de sığınmacılara, belediyeler üzerinden ekstra yardım yapılmayacak" ifadesini kullandı. 22 EylülHatay'da yıkılan Rönesans Sitesi'nin mühendislerinden biri tutuklandıKahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 1000 dolayında kişinin hayatını kaybettiği Hatay’daki Rönesans Sitesi'nin mühendislerinden E.D. tutuklandı. 23 EylülGüreşçi Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türk sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde İranlı rakibi Amin Mirzazadeh'e kaybederek, gümüş madalya elde etti. 24 EylülYSK Başkanı, seçim takviminin 1 Ocak’ta başlayacağını duyurdu YSK Başkanı Ahmet Yener, 1 Ocak’tan itibaren yerel seçim takviminin başlayacağını açıkladı. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı 'Filenin Sultanları', 2023 Dünya Kupası'nı da kazandı 3 Eylül'de Avrupa Şampiyonu olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu yedinci ve son maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti ve elemeleri namağlup tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın spor yaptığı görüntüler paylaşıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol oynarken çekilen yeni görüntülerini paylaşan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank "Masada, sahada, sporda mücadeleye devam" ifadelerini kullandı. İlk yerli ve milli sürücüsüz metro aracı raylara indiKocaeli'nde 15,4 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edilen Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı için özel tasarlanan yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracı törenle raylara indirildi. Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türk milli sporcu Ali Cengiz altın madalya kazandıSırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Ali Cengiz, grekoromen stil 87 kilo mücadelesinde Macar rakibi David Losonczi'yi yenerek altın madalya kazandı. 25 EylülMİT operasyonuyla yakalanan Küçükkaya, Mossad'a çalıştığını itiraf ettiMilli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) geçen mayısta İstanbul'da düzenlediği operasyonda İsrail gizli servisi Mossad'a çalıştığı gerekçesiyle yakaladığı özel dedektif Selçuk Küçükkaya, suçunu itiraf etti. Türkiye Voleybol Federasyonu, Filenin Sultanları’nın 'erik dalı' kutlama yaptığı videoyu paylaştıTürkiye Voleybol Federasyonu “Erik dalı olmadan turnuva sonu olmaz dedik!” notuyla bir video paylaştı. Federasyonun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filenin Sultanları’nın, Milli Takım’daki diğer ekip arkadaşlarıyla birlikte, soyunma odasında erik dalı oynarken görüntüleri yer aldı. Selçuk Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçtiBaykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti. Bu sadece sportif bir aktivite değil aynı zamanda bir anmaydı. Bayraktar, ileri yaşına rağmen boğazdan yüzmekten vazgeçmeyen babasını da andı. İstiklal Caddesi saldırısı davasında 3 kişi tahliye edildiBeyoğlu İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır'ın arasında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada, 27 tutuklu sanıktan 3'ü tahliye edildi.TÜBİTAK Araştırma Enstitüsü’nde patlama meydana geldi Ankara Valiliği, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Beşiktaş stadyumunun ismi Tüpraş olarak değiştiBeşiktaş, stadyum isim ve reklam hakları için Tüpraş ile 3 yıllığına anlaşıldığını açıkladı.26 EylülAyasofya’nın bir kapısı daha kırıldıAyasofya’nın bir kapısının daha kırıldığı ortaya çıktı. Sabaha karşı saat 05.29’da kapıyı kırarak içeri giren Atif Kasar, “Sadece ittirdim” dedi. 27 EylülÇocuklar Duymasın dizisi oyuncularından Seda Fettahoğlu, İstanbul'da bir parkta ölü bulundu İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu, kamuoyunun başta "Sihirli Annem" olmak üzere birçok dizide aldığı rolden tanıdığı Seda Fettahoğlu hayatını kaybetti. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı görevden alındıİYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım'ın görevden alındığı bildirildi. 28 EylülKültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiBakanlık, "Sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür" ifadeleriyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini açıkladı. Gezi Parkı davasında Kavala ve Atalay'a verilen cezalar onandı Gezi Parkı davasında Osman Kavala ve Can Atalay'ın da olduğu 5 kişi hakkında 5 sanığın cezası onandı. 29 EylülAltın Portakal'da 'Kanun Hükmü' krizi: Festival Tartışmaya neden olan belgeseli 2. defa festival seçkisinden kaldırıldıKültür ve Turizm Bakanlığı'nın Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini duyurması sonrası Altın Portakal yönetimi, tartışmaya neden olan belgeseli 2. defa festival seçkisinden çıkardı. Türk-İş, yoksulluk sınırının 43 bini aştığını duyurduTÜRK-İŞ, eylül ayında 4 kişilik aile için açlık sınırını 13 bin 334 lira, yoksulluk sınırını 43 bin 433 lira olarak hesapladı. Yazar Funda Demir eski eşini öldürdüİstanbul Beşiktaş'ta, eski kocasını boğazından bıçaklayarak öldüren sanat yazarı Funda Demir tutuklandı. Pendik metrosunu su bastıPendik'te sabah saatlerinde etkili olan yağış sonrası Fevzi Çakmak -Hastene Metro durağını su bastı.Demet Akbağ, Altın Portakal Film Festivali jüri başkanlığından istifa etme sebebini açıkladıOyuncu ve tiyatrocu Demet Akbağ, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığından istifa etti. Akbağ, istifasını "İsmimin dâhil olmadığım olaylar içerisinde geçmesinden duyduğum rahatsızlık sebebiyle festivalde yer almayacağım" ifadeleri ile duyurdu.Tarihi Kapalıçarşı’yı su bastıFatih’te etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı. Fatih’te bulunan çevre sokakları da su basarken, esnaf zor anlar yaşadı.1 EkimAnkara'da bombalı saldırı düzenlendiİçişleri Bakanı Yerlikaya Ankara'da sabah saatlerinde duyulan patlama sesinin bakanlığa yönelik bir terör saldırısı olduğu açıkladı. İlerleyen saatlerde yeni bir açıklama yapan Bakan Yerlikaya saldırı girişiminde yaralanan polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.2 EkimİYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun olduİYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Yücel Coşkun atandı.4 EkimAkşener 'İttifak siyasetini reddediyoruz' dediİYİ Parti lideri Akşener, "Milletten değil, pazarlıktan medet uman, ittifak siyasetini reddediyoruz" dedi.5 EkimEnerji Bakanı Bayraktar, Akkuyu NGS'nin ilk reaktörünün 29 Ekim 2024'te devreye alınacağını söylediEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kasım ayında İsrail'i ziyaret edeceğini açıkladı. Bayraktar ayrıca Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki son duruma ilişkin de "İlk reaktör için hedef tarihimiz 29 Ekim 2024" dedi.TFF Başkanı Büyükekşi, Beşiktaş Stadyumu’nu terk ettiBeşiktaş’ın UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Lugano ile oynadığı müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile beraber takip eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, kendisine yönelik yapılan tezahüratlar sonrası ilk yarı bitmeden stattan ayrıldı.6 EkimDışişleri Bakanlığı, Suriye'de bir SİHA'nın 'kaybedildiğini' açıkladıDışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'de bir silahlı insansız hava aracı (SİHA) kaybedilmesiyle ilgili, "Söz konusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir" açıklamasını yaptı.7 EkimBakan Şimşek, 'Dijital vergi dairesi' döneminin başlayacağını açıkladıHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dijital Vergi Dairesi'ni devreye alacaklarını belirterek, "Gelir İdaresi, ilerleyen süreçte, mükelleflerin yaptığı başvurular üzerine vergi dairesince yapılan işlemleri, robotik süreçler ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapacak" dedi.Erdoğan, yeniden AK Parti genel başkanı seçildiCumhurbaşkanı Erdoğan 1399 geçerli oyun tamamını alarak yeniden AK Parti genel başkanı seçildi. Teşekkür konuşması yapan Erdoğan, "14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz kritik başarıyı, 31 Mart’ta tekrarlayarak, yerel yönetimlerde de yeni bir dönemi başlatacağız" dedi.8 EkimErdoğan 'Başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi ertelenemez bir ihtiyaçtır' dediCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün bölgemizdeki sorunların tamamının kökeninde Filistin meselesi bulunuyor. Bu mesele hakkaniyete uygun bir şekilde çözülmedikçe bölgemiz barışa hasret yaşamaya devam edecektir. Başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır" dedi. Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi törenle açıldıCumhuriyet tarihinin ilk kilisesi Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. 9 EkimCHP İstanbul İl Başkanlığı'na Özgür Çelik seçildiİstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. İl başkanlığı için Özgür Çelik ile Cemal Canpolat yarıştı. Değişimci çizginin adayı Özgür Çelik, 342 oy alarak CHP İstanbul İl Başkanı oldu. Cemal Canpolat ise 310 oy aldı.Tanju Özcan'ın CHP'den ihraç kararı kesinleştiCHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) partiden ihraç kararı verdiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açtığı karşı dava, Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce reddedildi.Sanatçı Haluk Akakçe hayatını kaybettiÇağdaş sanat dünyasının önemli isimlerinden biri olan Haluk Akakçe hayatını kaybetti.10 EkimIMF Türkiye için büyüme tahminini yükselttiIMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerinde ise bu yıl ve gelecek yıl için yukarı yönlü revizyona gitti.11 EkimMASAK Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında inceleme başlattıSosyal medyada yayınladığı videolarla tanınan Dilan Polat ve eşi hakkında MASAK inceleme başlattı. Haklarında birçok iddia bulunan Polat çiftiyle ilgili MASAK rapor hazırladı.İSPARK ücretlerine zam geldiİBB meclis toplantısında İstanbul’da İSPARK ücretlerine yüzde 55 ile yüzde 57 arasında zam yapılmasına karar verildi.13 EkimTürkiye, Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderdiTürkiye'nin Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderdiği ve kargonun Mısır'a ulaştığı belirtildi.14 EkimDilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulduİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Dilan ve Engin Polat çifti ile ikinci derece yakınları hakkında mal varlıklarına el koyma kararı verildi. Ayrıca Polat çifti hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.İstanbul'da 'Büyük Filistin Yürüyüşü' düzenlendiMilli İrade Platformu'nca, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki göstermek amacıyla İstanbul'da 'Büyük Filistin Yürüyüşü' düzenlendi.15 EkimAyhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiAyhan Bora Kaplan'ın lideri olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütten, tanıklara silahlı saldırı düzenleyen 2 şahıs tutuklandı.Yeşil Sol Parti'nin adı HEDEP olarak değiştirildiYeşiller ve Sol Gelecek Partisinin ismi, kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirildi.17 EkimTürkiye, İsrail-Filistin konusunda garantörlük formülü önerisinde bulunduDışişleri Bakanı Fidan, İsrail-Filistin meselesinde kalıcı barış için tarafların garantörlerinin olacağı bir sistem fikrini ortaya koyduklarını açıkladı.Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılı için yeni bir rekor kırdıŞahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılına özel 105 metre rekorunu kırmayı başardı.TBMM'deki siyasi partiler İsrail’e karşı ortak bildiri yayımladıTBMM'de İsrail'in Gazze'de hastaneleri hedef alan saldırılarına ilişkin yayımlanan ortak bildiride, "İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz" denildi.18 EkimGalatasaray - Beşiktaş derbisinde deplasman yasağı kaldırıldıSüper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde konuk takımın taraftarlarının tribünde yer alacağı açıklandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurduCumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir" ifadeleriyle duyurdu.19 EkimAyhan Bora Kaplan bağlantılı 31 şirkete el kondu'Suç örgütü lideri' suçlamasıyla yakalanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. TMSF, Kaplan bağlantılı 31 şirkete el koydu. Ankara'da, çoğu yeni açılan hamburgerci ve gece kulüplerinin de, el koyulan şirketlere bağlı olduğu ortaya çıktı. 20 EkimFenerbahçe Erden Timur'un açıklamalarıyla ilgili soruşturma talep ettiFenerbahçe Kulübü, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un yaptığı açıklamalarla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) soruşturma açılması için talepte bulunulduğunu duyurdu.Halk otobüsleri bazı serbest kart sahiplerine yönelik ücretli taşıma uygulamasını başlattıTüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Kooperatifine (TÖHOB) bağlı otobüsler, Ankara'da şehit ile gazi aileleri, emniyet ve basın mensupları dışındaki serbest kart sahiplerine yönelik ücretli taşıma uygulamasını başlattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefon görüşmesinde, Gazze'deki sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlalleri ele alındı.21 EkimFazıl Say'ın İsviçre konserleri iptal edildiPiyanist ve besteci Fazıl Say, İsviçre'deki konserleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını desteklediği gerekçesiyle iptal edildiğini belirterek, "Ben Avrupa'da ifade özgürlüğüne güven duyulur, karanlık ve anlayışsızlık yaşanmaz diye bilirdim. Bu rahatsız edici olay babında güvenim oldukça sarsıldı" ifadelerini kullandı.24 EkimCumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı sürecin seyrini ve bölgede yaşanan insani krizi ele aldı. 25 EkimAnayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın bireysel başvurusunda ihlal kararı verdiAnayasa Mahkemesi (AYM), Can Atalay'ın tahliye ve hakkındaki yargılamanın durması isteminin reddedilmesi üzerine yapılan bireysel başvuruda ihlal kararı verdi.Erdoğan, 'Hamas bir terör örgütü değil' dediCumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamas bir terör örgütü değil, vatandaşlarını koruma mücadelesi veren mücahitler grubudur" dedi.Şarkıcı Atilla Taş'a hapis cezası verildiFETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada verilen hükmün Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılanan sanık şarkıcı Atilla Taş, "kamu görevlisine hakaret" ve "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlarından 2 yıl 2 ay 25 gün hapse çarptırıldı.5 bin TL ikramiye verilmesini öngören madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiCumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.Konutların turizm amaçlı kiralanması ile emeklilere ikramiyeye ilişkin kanun teklifi yasalaştıÇalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye ve günlük kiralanan konutlarla ilgili teklif TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.26 EkimAydın’da asansör düşmesi sonucu bir öğrenci hayatını kaybettiAydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arızalanan asansör düştü, olayda 1 öğrenci hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden öğrencinin Adnan Menderes Üniversitesi’nde son sınıf öğrencisi Zeren Ertaş (22) olduğu tespit edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt müdürünün açığa alındığı belirtildi.Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov birbirlerine köpek hediye ettiCumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov birbirlerine köpek hediye etti.26 EkimTarkan, Norm Ender ve Kıraç 100. yıl marşlarını duyurduCumhuriyet'in 100. yılı şerefine birçok sanatçı marşlar besteledi. Tarkan'ın 100. Yıl Marşı'nı duyurmasının ardından Rap sanatçısı Norm ender de, katıldığı bir programda 100. Yıl Marşı olan 'Parla'yı duyurdu.29 EkimCumhuriyetin 100. yılı Türkiye'nin dört yanında kutlandı.Türk donanmasının en büyük geçit töreni: 100. yılda 100 gemi, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk donanması tarihinin en büyük resmi geçidini İstanbul Boğaz'ında yaptı. 30 EkimCumhuriyet’in 100. yılında Anıtkabir’de rekor sayıda ziyaretçi kaydedildiCumhuriyet’in 100. yılı kutlanırken, Anıtkabir’de yeni bir rekora imza atıldı. Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’in 1 milyon 182 bin 425 kişi tarafından ziyaret edildiğini açıkladı.Can Atalay hakkındaki ihlal kararı Yargıtay'a gönderildiTürkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen ihlal kararını değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, bunun yerel mahkemece verilen karara ilişkin olmadığı gerekçesiyle dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi.31 EkimBahçeli, Müge Anlı'ya destek verdiMHP lideri Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Müge Anlı'ya destek mesajı yayımladı ve "Müge Anlı ve Dostları Sanat Okulu Projesi”ni gönülden destekliyorum" dedi.1 KasımCumhurbaşkanlığı, Hrant Dink davasına müdahil olduYargıtay'ın bozma kararı verdiği Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin dava yeniden görülmeye başlandı. Bozma ilamına uyulmasına karar veren mahkeme, müşteki Cumhurbaşkanlığının "Anayasayı ihlal" suçu yönünden zarar görme ihtimali olduğu gerekçesiyle davaya katılma talebini kabul etti.2 KasımMerkez Bankası, KKM’de zorunlu karşılık oranını yükselttiTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası mevduatın bankacılık sistemindeki payını artırma odaklı adımlarına kararlılıkla devam ediyor. 6 aya kadar vadeli KKM'de zorunlu karşılık oranı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildi.Rekabet Kurulu Başkanlığı'na Birol Küle atandıResmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Rekabet Kurulu Başkanlığı'na Birol Küle atandı.4 KasımTürkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 2 yılın en düşük seviyesini gördüTürkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 367,52 baz puana inerek 2 yılın en düşük seviyesini gördü.Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Astana Bildirisi yayımlandıKazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10’uncu Zirvesi’nin bildirisinde, İsrail-Filistin ihtilafına barışçıl bir çözümün ancak “iki devletli” çözüm temelinde barışçıl yollarla sağlanabileceği yinelendi.Polat çifti, aylık gelirlerinin 150 ila 200 bin arasında olduğunu söylediDilan Polat ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 18 kişi adliyeye sevk edildi. Dilan Polat’ın savcılıktaki ifade işlemlerine başlandı. Öte yandan Dilan Polat ile Engin Polat’ın Emniyet'te verdiği ifadeleri ortaya çıktı. Dilan Polat'ın ağlayarak ifade verdiği öğrenilirken çift, aylık gelirlerinin 150 bin 200 bin arasında olduğunu söyledi.Türkiye, Tel Aviv Büyükelçisini Ankara'ya çağırdıDışişleri Bakanlığı, İsrail'in, ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesi üzerine, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın Ankara'ya çağrıldığını bildirdi. 5 KasımCHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel olduCHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkan seçildi.Dilan ve Engin Polat tutuklandıİstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.6 KasımABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye ziyareti protesto edildiTürkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, Dışişleri Bakanlığı binası yakınında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye ziyaretini protesto etti.7 KasımİYİ Parti'den istifa eden milletvekili Hatipoğlu AK Parti'ye katıldıİYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı. Hatipoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetini taktı.8 KasımMehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdiŞovmen Mehmet Ali Erbil, Yeniköy'deki evine giderken trafik kazası geçirdi. Aracı hurdaya dönen Erbil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Yargıtay, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduYargıtay, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay kararı ile anayasayı ihlal ettiğini öne sürerek yüksek mahkemenin üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Yargıtay, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi işlemlerinin başlaması için kararın bir örneğinin TBMM’ye gönderilmesine de karar verdi.Özgür Özel, görevi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devraldıCHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel, görevi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devraldı.9 KasımBakan Yerlikaya kaç Suriyelinin vatandaşlık aldığını açıkladıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada "2023 Kasım itibariyle Türk vatandaşlığını kazanan Suriyeli sayısı 237 bin 995, 18 yaşını dolduran Suriyeli sayısı ise 156 bin 987’dir" dedi.Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında soruşturma başlatıldıTuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında "kara para aklama" ve "yasa dışı bahis" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.10 KasımPFDK, Fenerbahçe'ye tribün ve para cezası verdiTürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 112 bin lira para cezası ve tribün kapatma cezası verdi.Durmuş Yılmaz İYİ Parti'den istifa ettiDurmuş Yılmaz, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi resmen başladıBurak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi başladı. Beşiktaş, yeni teknik direktörün Çalımbay olduğunu açıkladı.11 KasımCumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad’da Gazze gündemiyle gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi temasları kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.13 Kasımİstiklal'deki bombalı saldırı davasında 6 tutuklu sanık tahliye edildiBeyoğlu'nda geçen yıl İstiklal Caddesi'ne bırakılan bombanın patlamasıyla 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin 24'ü tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 6 sanığın tahliyesine karar verildi.Yıllardır hastalıkla mücadele eden Ayşenur Parlak hayatını kaybetti12 yaşından bu yana kanserle mücadele eden sosyal medya fenomeni Ayşenur Parlak hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk annesi olan Parlak, en son kolon kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Parlak'ın vefat haberini eşi Savaş, sosyal medya hesabından duyurdu. 14 KasımSosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındıBahar Candan ve Nihal Candan, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.Dilan Polat ve Engin Polat bir suçtan daha tutuklandıDilan Polat, Engin Polat çifti ve Sezgin Polat silahlı saldırıyı azmettirme suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.15 KasımHrant Dink’in katili Ogün Samast tahliye edildiHrant Dink cinayetinin faili Ogün Samast, Şubat ayında geldiği Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nden iyi hali göz önünde bulundurularak şartlı tahliye edildi.16 KasımMTV gecikme zammı arttıTürkiye genelinde trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve gelir vergisi gibi kamu alacaklarına ödenmeyen borçların, Resmi Gazete'de yayımlanan bir tebliğle birlikte daha yüksek bir maliyetle karşılaşacağı belirtildi.Şarkıcı Murda uyuşturucu davasında beraat ettiMurda lakaplı Mehmet Önder Doğan’ın, bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla aldığı 4 yıl 2 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi’nce kaldırıldı. Mahkeme, şarkının duygusunun dinleyiciye geçirilmeye çalışıldığı kanaatine varıldığını belirterek Doğan’ın beraatına hükmetti.Bahar ve Nihal Candan tutuklanarak cezaevine gönderildiSosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ve şüpheli Hacı İsrafil S., sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.17 KasımMetin Uca hayatını kaybettiKocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden yazar ve sunucu Metin Uca hayatını kaybetti.İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı istifa ettiİYİ Parti Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Aylin Anıl Arslan İYİ Parti'den istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.Dizi-film hizmeti sunan dijital platformlara 166 milyon lira para cezası kesildiTicaret Bakanlığı dijital abonelik platformları hakkındaki şikayetler ile ilgili olarak inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda ilgili kuruluşlara 166 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrail-Filistin meselesinde tek çözümün iki devletli yapı olduğu konusunda görüş birliğine vardı.18 KasımHırvatistan uyruklu uluslararası uyuşturucu karteli Petrak yakalandıİçişleri Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan uyuşturucu karteli Nenad Petrak'ın yakalandığını açıkladı.19 KasımTürkiye'nin Rus tahılını işleyerek Afrika'ya göndereceği açıklandıTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin Rus tahılını işleyerek un haline getireceğini ve çeşitli mekanizmalar aracılığıyla ihtiyaç sahibi Afrika ülkelerine göndereceğini söyledi.20 KasımZonguldak'ta Kafkametler isimli kuru yük gemisi battıZonguldak'ta aşırı yağış ve fırtınadan etkilenen Kafkametler adlı kuru yük gemisi ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ereğli'de mendireğe çarpan yük gemisinin battığını ve 12 Türk mürettebat ile irtibat kurulamadığını bildirdi.Batman'da selde 3 çocuk yaşamını yitirdiBatman’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur sonrası meydana gelen selde bir kadın hayatını kaybetti, sel sularına kapılan 3 çocuğu ise arama kurtarma çalışmaları sonucu cansız bedenlerine ulaşıldı.21 KasımFutbol dünyasında birçok ismi dolandıran Seçil Erzan, 'Terim’den para aldım' dediYüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan hakim karşısına çıktı. Erzan duruşma esnasında ilk kez Fatih Terim’den para aldığını açıkladı ve konu günlerce tüm detaylarıyla masaya yatırılmaya başlandı.'Yolyemezler' organize suç örgütü çökertildiİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul merkezli Diyarbakır ve Balıkesir’de eş zamanlı düzenlenen 'Kafes-14 Operasyonları' kapsamında, 'Yolyemezler' grubu olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında soruşturma başlatıldıİçişleri Bakanlığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında Osmanlı Devleti’ne ve padişah Vahdettin’e hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.22 Kasımİstanbul'da suya zam geldiİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde alınan kararla, suya yüzde 15 zam yapıldı.İYİ Parti, Ümit Dikbayır hakkında soruşturma başlattıİYİ Parti'nin, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında soruşturma başlatılmasına, savunmasının istenilmesine ve tedbir talebinin kabulüne oy birliğiyle karar verdiği bildirildi.Eski AK Parti Milletvekili Külünk, İBB için aday adayı olduEski AK Parti Milletvekili Metin Külünk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlığı için aday adayı olduğunu duyurdu. Külünk, "Neden adaylık yoluna çıktım? Çünkü ben bir İstanbulluyum. Yola çıkmakla emrolundum" ifadelerini kullandıGüzellik merkezi sahibi Banu Parlak gözaltına alındıGüzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, evinde ruhsatsız silah ele geçirilmesi üzerine gözaltına alındı.23 KasımİYİ Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı istifa ettiİYİ Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Güner Çiçekli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yargıtay HEDEP ismini kabul etmediYargıtay, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (Yeşil Sol Parti) isminin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirmesini kabul etmedi.FETÖ'nün üst düzey yöneticisi Mehmet Kamış tutuklandıFETÖ üst düzey yöneticileri arasında yer alan ve dün MİT ile emniyetin düzenlediği operasyonda İzmir’de yakalanarak İstanbul'a getirilen Mehmet Kamış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.24 KasımFatih Terim, Seçil Erzan’a fon için para vermediğini söylediBankacı Seçil Erzan davasında Fatih Terim’in ifadesinde “Bu fonla alakalı Seçil Erzan’a hiç para vermedim. Bahsedilen fon ile yakından uzaktan ilgim yok” dediği öne sürüldü.https://sputniknews.com.tr/20231124/1077735672.html25 KasımCumhurbaşkanı Erdoğan, çalışan emeklilerin de 5 bin TL ikramiyeyi alacağını duyurduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağkur'lu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız" dedi.Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ tutuklandıSosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan kesinleşmiş hapis cezasının bulunması nedeniyle tutuklandı.Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma başlatıldıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Hamas'ın yaptığını Türkiye'de de yapmak gerektiğini’ söyleyen Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma başlattı.26 KasımAK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 6 aday adayı başvurduİstanbul'daki aday adaylığı başvurularına ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Sekreteri Şahin "İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 255 ilçe belediye başkan aday adayımız ve büyükşehrimiz için de 6 aday adayımız müracaatlarını gerçekleştirdiler" dedi.27 KasımFutbolcuların dolandırıldığı davada, dekont almadan milyonlarca doların verildiği ortaya çıktıFatih Terim Fonu vurgununda futbolcuların milyonlarca doları verip ne dekont ne de belge almadığı ortaya çıktı. Selçuk İnan, 10 milyon dolar yazan antetli bile olmayan kağıdı savcılığa sundu.Türk denizcilerin bulunduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldıUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk denizcileri Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel’in görev yaptığı Central Park isimli kimyasal tankerin 15 saat sonra kurtarıldığını açıkladı.Zerrin Özer, Darülaceze’de tedavi altına alındıBir dönem psikolojik sorunlarla mücadele eden Zerrin Özer, tedavi görmek amacıyla Darülaceze’de bulunan fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezine yattı.Tanju Özcan dahil 13 kişinin yeniden CHP'ye dönmesine karar verildiPartisinin MYK toplantısına ilişkin açıklama yapan CHP Sözcüsü Yücel "Sayın Tanju Özcan'ın da dahil olduğu 13 kişinin af talepleri görüşüldü ve 13 arkadaşımızın Parti Meclisimizin kararıyla affedilmesine ve yeniden üyeliklerine karar verildi" dedi. Kararın ardından Özcan da gazetecilere açıklamada bulundu.28 KasımTayyar Öz ve Özlem Öz çiftine soruşturma başlatıldıDilan Polat ve Engin Polat çitini kara para aklama iddiasıyla tutuklanmasının ardından sosyal medya fenomenleri mercek altında. Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftine soruşturma başlatıldı.Dilan Polat’ın 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki isimler soruşturmaya dahil edildiDilan Polat’ın 'Şampiyonlar Ligi' adıyla paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yurtdışı çıkış yasağı talep etti.29 KasımCumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi kabul ettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi kabul etti.Merkez Bankası Başkanı 'TL'ye geçiş zamanı geldi' dediTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, TL'ye geçiş zamanının geldiğini belirterek, TL tasarruf araçlarına ve vadeli mevduata talebin arttığını kaydetti. Erkan, başta otomobil ve beyaz eşya olmak üzere fiyatlama davranışlarında bazı olumlu gelişmeler yaşandığına dikkat çekti. Özlem ve Tayyar Öz’e yurtdışına çıkış yasağı getirildiDilan Polat’ın Şampiyonlar Ligi fotoğrafında bulunan 15 kişi hakkında yurtdışına çıkış yasağı kapsamında Özlem ve Tayyar Öz’e de yurt dışına çıkış yasağı getirildi.Seçil Erzan’ın odasına gelen isimlerin görüntüleri ortaya çıktıAralarında tanınmış futbolcuların da bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın banka şubesindeki odasına gelen isimlerin banka içindeki fotoğraflarına ulaşıldı.Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye Meclis komisyonunda kabul edildiFiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.30 KasımÇocuklara ilaç vererek ailelere 'cinsel istismar' tuzağı kuran doktor hakkında iddianame hazırlandıİstanbul’da bir klinikte, çocuklara ilaç vererek ailelere ‘cinsel istismar’ tuzağı kuran doktor Süleyman Salih Zoroğlu, doktorun eşi ve beraberindeki 4 şahıs hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Zoroğlu’nun 972 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı.Türkiye'de AIDS'in son 6 yılda 4 kat arttığı açıklandıTürk Dermatoloji Derneği, 1 Aralık Dünya AIDS Günü'ne dair basın bildirisini yayınladı. Türkiye'de AIDS'e yakalanma oranının son 6 yılda 4 kat arttığı açıklandı.Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi mahkeme kararıyla görevden alındıTürk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davada karar açıklandı. TTB Merkez Konseyi, mahkeme kararıyla görevden alındı. 1 AralıkSeçil Erzan davasında yeni mesaj kayıtlarına ulaşıldı, Arda Turan ile mesajlaşmalar dosyaya girdiKamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında sanık Seçil Erzan'ın müşteki Arda Turan ile yaptığı mesajlaşmalar dava dosyasına girdi. Tutuklu sanık Seçil Erzan'ın müşteki Arda Turan ile yaptığı WhatsApp yazışmalarında, parasını almak isteyen Turan'ın yaşadığı sorunlar, sanık Erzan'ın kendisini oyalamaya çalışması yer aldı. 14 sosyal medya fenomeninin mal varlıklarına el konulduİstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen ve Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında 12 ve soruşturması ayrı dosyada devam eden 2 sosyal medya fenomeninin mal varlığı değerlerine el konuldu.2 AralıkMansur Yavaş tekrardan Ankara Belediye Başkanı adayı olduAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday olmak için adaylık başvurusunda bulundu.Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldıMASAK'ın 'kara para' incelemesi başlattığı sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra hakkında İstanbul Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 3 AralıkSosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi kurşunlandıSosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi kurşunlandı. Ronay'ın eski eşine ait araçların sergilendiği iddia edilen oto galeri de silahlı saldırıya uğradı.4 AralıkDilan ve Engin Polat soruşturmasına dahil edilen kişilerle ilgili 12 şirkete kayyum atandıDilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında dava dosyasına sonradan eklenen kişilerle ilgili 12 şirkete kayyum atandı. İYİ Parti, seçime tek başına gireceğini açıkladıİYİ Parti, Genel İdare Kurulu'nda oy çokluğuyla yerel seçimlere tek başına gitme kararı aldı. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu söz konusu karara ilişkin "Genel İdare Kurulumuz yerel seçimlere hür ve müstakil girme kararı almıştır" dedi. 5 AralıkNazlı Ilıcak yeniden cezaevine girdiYazdığı bir yazı nedeniyle 'iftira' suçundan aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezası onanan Nazlı Ilıcak, cezasının infazı için Sakarya 1 No'lu Kapalı Cezaevi'ne giderek teslim oldu. Ümit Dikbayır İYİ Parti'den ihraç edildiHakkındaki iddiaları inceleyen İYİ Parti Disiplin Kurulu, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın partiden ihracına karar verdi. 6 AralıkInterpol kırmızı bülteniyle aranan Monaghan İstanbul'da yakalandıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda KAFES-16 isimli kritik operasyona dair bilgiler paylaştı. Yerlikaya, "Interpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan Silahlı Organize Suç Örgütünün Elebaşı olan Monaghan İstanbul’da yapılan operasyonla yakalandı" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı, sınıf annesi uygulamasını yasakladıÖğretmen ile veliler arasındaki iletişimi kurmak için gönüllü olarak görev yapan ancak zaman zaman tartışmalara neden olan ‘sınıf annesi’ uygulaması Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yasaklandı.7 AralıkErdoğan ve Miçotakis arasında imzalanan 'Türk-Yunan Dostluk Bildirgesi' metni yayımlandıYunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe günü öğleden sonra Atina'da düzenlenen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 5. toplantısında iyi ve dostane komşuluk ilişkilerini sürdürme taahhüdünde bulunan ortak bir bildiri imzaladılar. 11 AralıkMKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e saldırdıMKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçının hemen sonrasında hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı. Adalet Bakanı Tunç yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. 12 AralıkAnkaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandıHakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı. Koca, Savcılıkta verdiği ifadede, “Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez” dedi.MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa ettiHakem Halil Umut Meler'e attığı yumruk atan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca "Hakem Meler’den ve tüm hakem camiasından özür diliyorum. Ankaragücü Başkanlığı'ndan istifa ettiğimi kamuoyuna duyururum" açıklamasında bulundu. 14 AralıkBakan Bayraktar kış saati uygulamasına geçilmeyeceğini söylediEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, 2016'dan beri devam eden uygulamanın süreceğini ve kış saati uygulamasına geçilmeyeceğini açıkladı.TBMM kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez hayatını kaybetti12 Aralık'ta TBMM'deki konuşması sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti. Bitmez iki gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu.İYİ Parti'de Ahmet Zeki Üçok görevden alındıİYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı. 15 AralıkSosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındıSosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay gözaltına alındı. Ronay’ın eski eşinin işyerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesi talep edildiKamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında savcılık, teknik direktör Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesini talep etti. 16 Aralıkİzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili istifa ettiİzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç partisinden istifa etti.CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi’ne geçtiCHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi’ne geçti. Dilekçe TBMM Genel Sekreterliği’ne verildi. Saadet Partisi’nin vekil sayısı yeniden 20 oldu.17 AralıkSağlık ve İçişleri bakanlıklarının 2024 bütçeleri kabul edildiSağlık ve İçişleri bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.18 AralıkMabel Matiz Altın Kelebek ödülünü satışa çıkardıMabel Matiz, 2019'da Altın Kelebek yarışmasında verilen ödülü internet üzerinden satışa çıkardı ve "Sadece bir kere ele alındı, çizik bile yok" yazdı.Sosyal medya fenomeni Ece Ronay adli kontrolle serbest kaldıEski eşinin iş yerlerine yönelik kurşunlamaya azmettirmek iddiasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.19 AralıkYeşilçam oyuncularından Cevdet Arıkan hayatını kaybettiYeşilçam oyuncularından Cevdet Arıkan, 75 yaşında Mersin'in Tarsus ilçesinde hayatını kaybetti.IŞİD'in Şam idari ve mali sorumlusu MİT'in operasyonuyla yakalandıMİT, IŞİD'in Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de düzenlenen operasyonla yakaladı. 20 AralıkYSK'nin seçim kararlarına göre 32 ilde oy kullanma saatleri değiştiYSK'nin seçim kararlarına göre 32 ilde oy kullanma saatleri değişti. Buna göre, güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılık dikkate alınarak yerel seçimlerde 32 ilde oy verme saatleri 07.00- 16.00 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiCumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail'in Filistin'e saldırıları ve Gazze'ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı. Bakan Şimşek, kur korumalı mevduattan çıkışın başladığını söylediMeclis'teki bütçe görüşmelerinde söz alan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "KKM'den çıkış başladı, 3.4 trilyon liradan 2.7 trilyon liraya düştü. Biz inanıyoruz ki önümüzdeki sene bu çıkış tamamlanacak" dedi.21 Aralıkİstifa dalgasının sürdüğü İYİ Parti’de milletvekili sayısı 44'ten 38'e düştüİYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti. Böylece İYİ Parti'de milletvekili sayısı 44'ten 38'e düşmüş oldu. AYM'den, Atalay'ın ikinci başvurusuna da 'ihlal' kararı çıktıAnayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yapılan ikinci başvuruda, "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma", "kişi hürriyeti ve güvenliği" ile "bireysel başvuruda bulunma" haklarının ihlal edildiğine karar verdi.Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42.5'e çıkardıMerkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artırarak yüzde 42.5'e çıkardı.Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolarla rekor kırdıMerkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 44,1 milyar dolar artarak 142,5 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı26 ARALIKEski bakan Okuyan hayatını kaybetti Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.DEM kısaltması kabul edildiYargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin kısa ismi olan DEM Parti’yi kabul etti.27 ARALIK 2024 yılı için asgari ücret belirlendi Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi.

