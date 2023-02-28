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https://sputniknews.com.tr/20230228/botas-acikladi-sanayide-kullanilan-dogalgaza-indirim-1067598594.html
BOTAŞ açıkladı: Sanayide kullanılan doğalgaza indirim
BOTAŞ açıkladı: Sanayide kullanılan doğalgaza indirim
BOTAŞ, mart itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın toptan satış fiyatında yüzde 20, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 20,95 ila 26,12 arasında indirime... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T13:31+0300
2023-02-28T14:09+0300
ekonomi
doğalgaz
botaş
sanayi
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), mart ayı itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 20, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 20,95 ila 26,12 arasında indirime gidildiğini açıkladı.BOTAŞ'ın internet sitesinde mart ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.Doğal gazda martta geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı.Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine martta uygulayacağı satış fiyatı 1.000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira.Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1.000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 11 bin 850 lira olarak belirlendi.Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1.000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak açıklandı.Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.
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doğalgaz, botaş, sanayi
doğalgaz, botaş, sanayi

BOTAŞ açıkladı: Sanayide kullanılan doğalgaza indirim

13:31 28.02.2023 (güncellendi: 14:09 28.02.2023)
© AAAlmanya'nın Baltık Denizi kıyısındaki Lubmin bölgesinde ilk özel sektör tarafından finanse edilen yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU), Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Başbakanı Manuela Schwesig ile Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı Parlamento Sekreteri Michael Kellner’in katılımıyla hizmete açıldı.
Almanya'nın Baltık Denizi kıyısındaki Lubmin bölgesinde ilk özel sektör tarafından finanse edilen yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU), Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Başbakanı Manuela Schwesig ile Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı Parlamento Sekreteri Michael Kellner’in katılımıyla hizmete açıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© AA
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BOTAŞ, mart itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın toptan satış fiyatında yüzde 20, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 20,95 ila 26,12 arasında indirime gidildiğini açıkladı
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), mart ayı itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 20, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 20,95 ila 26,12 arasında indirime gidildiğini açıkladı.
BOTAŞ'ın internet sitesinde mart ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.
Doğal gazda martta geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı.
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine martta uygulayacağı satış fiyatı 1.000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira.
Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1.000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 11 bin 850 lira olarak belirlendi.
Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1.000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak açıklandı.
Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.
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