https://sputniknews.com.tr/20230206/cumhurbaskani-erdogan-7-gun-sureyle-milli-yas-ilan-edildi-1066657385.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 7 gün süreyle milli yas ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 7 gün süreyle milli yas ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T20:39+0300
2023-02-06T20:39+0300
2023-02-06T20:53+0300
deprem
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
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deprem, recep tayyip erdoğan
deprem, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 7 gün süreyle milli yas ilan edildi
20:39 06.02.2023 (güncellendi: 20:53 06.02.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir.