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https://sputniknews.com.tr/20230413/voleybolcu-ebrar-karakurtun-takim-arkadasi-julia-ituma-kaldigi-otelin-6-katindan-duserek-oldu--1069621259.html
Voleybolcu Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma, kaldığı otelin 6. katından düşerek öldü
Voleybolcu Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma, kaldığı otelin 6. katından düşerek öldü
Üsküdar'da kaldığı otelin 6. katından düşen İtalyan voleybol takımı oyuncusu Julia Ituma hayatını kaybetti. Ituma aynı zamanda, milli voleybolcu Ebrar... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T12:44+0300
2023-04-13T12:44+0300
spor
voleybol
istanbul
üsküdar
otel
ölüm
şüpheli ölüm
ebrar karakurt
julia ituma
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Alınan bilgiye göre, İtalyan voleybol takımı Igor Gorgonzola Novara oyuncusu 19 yaşındaki Julia Ituma, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle Barbaros Mahallesi Seyit Ahmet Deresi Sokak'ta kaldığı otelin 6. katından düştü.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ituma'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Otelin dış kısmını gösteren kamera görüntülerini inceleyen polis, Ituma'nın saat 05.31'de otel önünde bulunan tentelere çarparak düştüğünü belirledi.Otel içerisindeki kamera görüntülerinde ise Ituma'nın takım arkadaşı İspanyol uyruklu Lucia Varela Gomez ile kaldığı odadan 22.49 sıralarında çıkarak telefonda konuştuğu, dalgın ve düşünceli şekilde odanın önünde bir saat oturduktan sonra tekrar girdiği odaya başka kimsenin girip çıkmadığı tespit edildi.Ituma'nın kaldığı odaya otel görevlisi eşliğinde giren polis ekipleri, uykuda olan takım arkadaşı Gomez'i uyandırarak durumu bildirdi.Gomez'in, Julia Ituma ile en son saat 01.30 sıralarında konuştuğunu ve sonra uyuduğunu söylediği öğrenildi.Ituma'nın diğer takım arkadaşları ve takım koçu ile yapılan görüşmede de herhangi bir sorununun olup olmadığını bilmediklerini söyledikleri bildirildi.Sorıuşturma başlatıldıOlayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde genç voleybolcunun ölü muayene işlemleri yapıldı, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ise otopsiye gönderildi. Gelecek otopsi raporunun ardından Ituma’nın ölüm sebebi ortaya çıkacak.
https://sputniknews.com.tr/20230410/gabonlu-ogrenci-dinanin-olumu-3-kez-serbest-birakilan-supheli-4-kez-gozaltina-alindi-1069462199.html
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voleybol, istanbul, üsküdar, otel, ölüm, şüpheli ölüm, ebrar karakurt, julia ituma
voleybol, istanbul, üsküdar, otel, ölüm, şüpheli ölüm, ebrar karakurt, julia ituma

Voleybolcu Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma, kaldığı otelin 6. katından düşerek öldü

12:44 13.04.2023
© İHAÜsküdar'da kaldığı otelin 6. katından düşen İtalyan voleybol takımı oyuncusu Julia Ituma hayatını kaybetti. Ituma aynı zamanda, milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un da takım arkadaşı.
Üsküdar'da kaldığı otelin 6. katından düşen İtalyan voleybol takımı oyuncusu Julia Ituma hayatını kaybetti. Ituma aynı zamanda, milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un da takım arkadaşı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© İHA
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Üsküdar'da kaldığı otelin 6. katından düşen İtalyan voleybol takımı oyuncusu Julia Ituma hayatını kaybetti. Ituma aynı zamanda, milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un da takım arkadaşı.
Alınan bilgiye göre, İtalyan voleybol takımı Igor Gorgonzola Novara oyuncusu 19 yaşındaki Julia Ituma, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle Barbaros Mahallesi Seyit Ahmet Deresi Sokak'ta kaldığı otelin 6. katından düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ituma'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Otelin dış kısmını gösteren kamera görüntülerini inceleyen polis, Ituma'nın saat 05.31'de otel önünde bulunan tentelere çarparak düştüğünü belirledi.
Otel içerisindeki kamera görüntülerinde ise Ituma'nın takım arkadaşı İspanyol uyruklu Lucia Varela Gomez ile kaldığı odadan 22.49 sıralarında çıkarak telefonda konuştuğu, dalgın ve düşünceli şekilde odanın önünde bir saat oturduktan sonra tekrar girdiği odaya başka kimsenin girip çıkmadığı tespit edildi.
Ituma'nın kaldığı odaya otel görevlisi eşliğinde giren polis ekipleri, uykuda olan takım arkadaşı Gomez'i uyandırarak durumu bildirdi.
Gomez'in, Julia Ituma ile en son saat 01.30 sıralarında konuştuğunu ve sonra uyuduğunu söylediği öğrenildi.
Ituma'nın diğer takım arkadaşları ve takım koçu ile yapılan görüşmede de herhangi bir sorununun olup olmadığını bilmediklerini söyledikleri bildirildi.

Sorıuşturma başlatıldı

Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde genç voleybolcunun ölü muayene işlemleri yapıldı, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ise otopsiye gönderildi.
Gelecek otopsi raporunun ardından Ituma’nın ölüm sebebi ortaya çıkacak.
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