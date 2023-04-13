https://sputniknews.com.tr/20230413/voleybolcu-ebrar-karakurtun-takim-arkadasi-julia-ituma-kaldigi-otelin-6-katindan-duserek-oldu--1069621259.html

Voleybolcu Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma, kaldığı otelin 6. katından düşerek öldü

Voleybolcu Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma, kaldığı otelin 6. katından düşerek öldü

Üsküdar'da kaldığı otelin 6. katından düşen İtalyan voleybol takımı oyuncusu Julia Ituma hayatını kaybetti. Ituma aynı zamanda, milli voleybolcu Ebrar... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T12:44+0300

2023-04-13T12:44+0300

2023-04-13T12:44+0300

spor

voleybol

istanbul

üsküdar

otel

ölüm

şüpheli ölüm

ebrar karakurt

julia ituma

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Alınan bilgiye göre, İtalyan voleybol takımı Igor Gorgonzola Novara oyuncusu 19 yaşındaki Julia Ituma, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle Barbaros Mahallesi Seyit Ahmet Deresi Sokak'ta kaldığı otelin 6. katından düştü.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ituma'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Otelin dış kısmını gösteren kamera görüntülerini inceleyen polis, Ituma'nın saat 05.31'de otel önünde bulunan tentelere çarparak düştüğünü belirledi.Otel içerisindeki kamera görüntülerinde ise Ituma'nın takım arkadaşı İspanyol uyruklu Lucia Varela Gomez ile kaldığı odadan 22.49 sıralarında çıkarak telefonda konuştuğu, dalgın ve düşünceli şekilde odanın önünde bir saat oturduktan sonra tekrar girdiği odaya başka kimsenin girip çıkmadığı tespit edildi.Ituma'nın kaldığı odaya otel görevlisi eşliğinde giren polis ekipleri, uykuda olan takım arkadaşı Gomez'i uyandırarak durumu bildirdi.Gomez'in, Julia Ituma ile en son saat 01.30 sıralarında konuştuğunu ve sonra uyuduğunu söylediği öğrenildi.Ituma'nın diğer takım arkadaşları ve takım koçu ile yapılan görüşmede de herhangi bir sorununun olup olmadığını bilmediklerini söyledikleri bildirildi.Sorıuşturma başlatıldıOlayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde genç voleybolcunun ölü muayene işlemleri yapıldı, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ise otopsiye gönderildi. Gelecek otopsi raporunun ardından Ituma’nın ölüm sebebi ortaya çıkacak.

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voleybol, istanbul, üsküdar, otel, ölüm, şüpheli ölüm, ebrar karakurt, julia ituma