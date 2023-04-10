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https://sputniknews.com.tr/20230410/gabonlu-ogrenci-dinanin-olumu-3-kez-serbest-birakilan-supheli-4-kez-gozaltina-alindi-1069462199.html
Gabonlu öğrenci Dina'nın ölümü: 3 kez serbest bırakılan şüpheli, 4. kez gözaltına alındı
Gabonlu öğrenci Dina'nın ölümü: 3 kez serbest bırakılan şüpheli, 4. kez gözaltına alındı
Karabük'te Filyos Çayı’nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 3 kez... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T14:36+0300
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öğrenci
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Dina'nın ölümünden önce otomobiline bindiği D.A. da geçtiğimiz hafta içinde 3 kez gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılık tarafından tutuklama talebiyle 3 kez mahkemeye sevk edilen D.A. mahkeme tarafından 3'ünde de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.D.A.'nın yeniden serbest kalmasına Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. D.A., itiraz üzerine savcılığın talimatıyla polis tarafından 4'üncü kez gözaltına alındı. Olayla ilgili yeni bir delil bulunduğu iddia edilirken D.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230410/gabonlu-dina-cinayetinde-suphelinin-3-kez-serbest-birakilmasina-tepki-bunun-adi-hukuk-garabeti-1069446693.html
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gabon, öğrenci, cinayet, jeannah danys dinabongho ibouanga, karabük
gabon, öğrenci, cinayet, jeannah danys dinabongho ibouanga, karabük

Gabonlu öğrenci Dina'nın ölümü: 3 kez serbest bırakılan şüpheli, 4. kez gözaltına alındı

14:36 10.04.2023
© İHA / RIDVAN BOSTANCI-Karabük’te Filyos Çayı’nda ölü bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga
Karabük’te Filyos Çayı’nda ölü bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© İHA / RIDVAN BOSTANCI-
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Karabük'te Filyos Çayı’nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 3 kez gözaltına alınıp mahkemede serbest bırakılan D.A., 4’üncü kez gözaltına alındı.
Dina'nın ölümünden önce otomobiline bindiği D.A. da geçtiğimiz hafta içinde 3 kez gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılık tarafından tutuklama talebiyle 3 kez mahkemeye sevk edilen D.A. mahkeme tarafından 3'ünde de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
D.A.'nın yeniden serbest kalmasına Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. D.A., itiraz üzerine savcılığın talimatıyla polis tarafından 4'üncü kez gözaltına alındı. Olayla ilgili yeni bir delil bulunduğu iddia edilirken D.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Karabük'te Filyos Çayı kenarında ölü bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın avukatı Kerim Bahadır Şeker - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
TÜRKİYE
Gabonlu Dina cinayetinde şüphelinin 3. kez serbest bırakılmasına tepki: 'Bunun adı hukuk garabeti'
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