https://sputniknews.com.tr/20230410/gabonlu-ogrenci-dinanin-olumu-3-kez-serbest-birakilan-supheli-4-kez-gozaltina-alindi-1069462199.html

Gabonlu öğrenci Dina'nın ölümü: 3 kez serbest bırakılan şüpheli, 4. kez gözaltına alındı

Gabonlu öğrenci Dina'nın ölümü: 3 kez serbest bırakılan şüpheli, 4. kez gözaltına alındı

Karabük'te Filyos Çayı’nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 3 kez... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T14:36+0300

2023-04-10T14:36+0300

2023-04-10T14:36+0300

türkiye

gabon

öğrenci

cinayet

jeannah danys dinabongho ibouanga

karabük

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Dina'nın ölümünden önce otomobiline bindiği D.A. da geçtiğimiz hafta içinde 3 kez gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılık tarafından tutuklama talebiyle 3 kez mahkemeye sevk edilen D.A. mahkeme tarafından 3'ünde de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.D.A.'nın yeniden serbest kalmasına Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. D.A., itiraz üzerine savcılığın talimatıyla polis tarafından 4'üncü kez gözaltına alındı. Olayla ilgili yeni bir delil bulunduğu iddia edilirken D.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230410/gabonlu-dina-cinayetinde-suphelinin-3-kez-serbest-birakilmasina-tepki-bunun-adi-hukuk-garabeti-1069446693.html

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gabon, öğrenci, cinayet, jeannah danys dinabongho ibouanga, karabük