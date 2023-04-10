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https://sputniknews.com.tr/20230410/gabonlu-dina-cinayetinde-suphelinin-3-kez-serbest-birakilmasina-tepki-bunun-adi-hukuk-garabeti-1069446693.html
Gabonlu Dina cinayetinde şüphelinin 3. kez serbest bırakılmasına tepki: 'Bunun adı hukuk garabeti'
Gabonlu Dina cinayetinde şüphelinin 3. kez serbest bırakılmasına tepki: 'Bunun adı hukuk garabeti'
Karabük’te Filyos Çayı’nda ölü halde bulunan Gabonlu öğrenci Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nun soruşturması kapsamında daha önce 2 kez serbest bırakılan... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
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2023-04-10T09:03+0300
türkiye
gabon
jeannah danys dinabongho ibouanga
gözaltı
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Karabük merkezine bağlı Yeşilköy köyü yakınlarındaki hatta seyreden trenin makinisti, 26 Mart’ta Filyos Çayı’nda bir kişiyi hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirmişti. Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’ya (18) ait olduğu belirlenmişti.Şüpheli D.A’nın üçüncü kez serbest bırakılmasının ardından Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Avukatı Kerim Bahadır Şeker Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.Avukat Şeker, D.A’nın üç kez serbest bırakılmasıyla ilgili “Türk hukuk tarihinde daha önce savcılık makamının üç kere tutuklamaya sevk ettiği bir kişinin üç sefer yargı makamı tarafından reddedilip serbest bırakıldığı mevcut değil. Burada tarihe tanıklık ediyoruz. Bir hukuk garabetine tanıklık ediyoruz. Hukukun ayaklar altına alınmasıyla karşı karşıyayız. Bu kararı kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu karardan geri dönülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu hatadan bu garabetten en yakın zamanda geri dönüş geri dönülmesini temenni ediyoruz. Konu hakkında kuvvetli suç şüphesi ve yeterli delillerin toplandığına ilişkin görüşümüz bulunmasına rağmen böyle bir kararı kabul etmediğimizi tekrar belirtmek istiyorum” dedi.Sürece ilişkin konuşan Şeker, “İlk başta suda boğulma ve doğal yollarla ölüm olarak açıklandı. Biz otopsi raporunda böyle bir şey olmadığını vurgulaya vurguluya ifade ettik. İlk başta, ‘boğulma’ denilerek konu kapatılmaya çalışılacaktı” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230409/gabonlu-ogrencinin-olumuyle-ilgili-supheli-yine-serbest-kaldi-1069391704.html
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gabon, jeannah danys dinabongho ibouanga, gözaltı, gözaltı kararı, serbest bırakma, serbest bırakılma
gabon, jeannah danys dinabongho ibouanga, gözaltı, gözaltı kararı, serbest bırakma, serbest bırakılma

Gabonlu Dina cinayetinde şüphelinin 3. kez serbest bırakılmasına tepki: 'Bunun adı hukuk garabeti'

09:03 10.04.2023
© İHA / RIDVAN BOSTANCIKarabük'te Filyos Çayı kenarında ölü bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın avukatı Kerim Bahadır Şeker
Karabük'te Filyos Çayı kenarında ölü bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın avukatı Kerim Bahadır Şeker - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© İHA / RIDVAN BOSTANCI
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Karabük’te Filyos Çayı’nda ölü halde bulunan Gabonlu öğrenci Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nun soruşturması kapsamında daha önce 2 kez serbest bırakılan D.A. üçüncü kez gözaltına alınarak hâkim karşısına çıkarıldı. D.A. üçüncü kez serbest bırakıldı. Cumhuriyet'e konuşan avukat Şeker, "Bunun adı hukuk garabeti" dedi.
Karabük merkezine bağlı Yeşilköy köyü yakınlarındaki hatta seyreden trenin makinisti, 26 Mart’ta Filyos Çayı’nda bir kişiyi hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirmişti. Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’ya (18) ait olduğu belirlenmişti.
Şüpheli D.A’nın üçüncü kez serbest bırakılmasının ardından Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Avukatı Kerim Bahadır Şeker Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.
Avukat Şeker, D.A’nın üç kez serbest bırakılmasıyla ilgili “Türk hukuk tarihinde daha önce savcılık makamının üç kere tutuklamaya sevk ettiği bir kişinin üç sefer yargı makamı tarafından reddedilip serbest bırakıldığı mevcut değil. Burada tarihe tanıklık ediyoruz. Bir hukuk garabetine tanıklık ediyoruz. Hukukun ayaklar altına alınmasıyla karşı karşıyayız. Bu kararı kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu karardan geri dönülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu hatadan bu garabetten en yakın zamanda geri dönüş geri dönülmesini temenni ediyoruz. Konu hakkında kuvvetli suç şüphesi ve yeterli delillerin toplandığına ilişkin görüşümüz bulunmasına rağmen böyle bir kararı kabul etmediğimizi tekrar belirtmek istiyorum” dedi.
Sürece ilişkin konuşan Şeker, “İlk başta suda boğulma ve doğal yollarla ölüm olarak açıklandı. Biz otopsi raporunda böyle bir şey olmadığını vurgulaya vurguluya ifade ettik. İlk başta, ‘boğulma’ denilerek konu kapatılmaya çalışılacaktı” dedi.
Gabonlu öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
TÜRKİYE
Gabonlu Dina’nın ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı: 3. kez serbest bırakıldı
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