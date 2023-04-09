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Gabonlu Dina’nın ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı: 3. kez serbest bırakıldı
Gabonlu Dina’nın ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı: 3. kez serbest bırakıldı
Karabük'te Filyos Çayı'nda cesedi bulunan yabancı uyruklu üniversite öğrencisi kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheli yeniden adli kontrol şartıyla... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T09:23+0300
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Karabük’te Filyos Çayı’nda ölü bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga soruşturmasında yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan üçüncü kez gözaltına alınarak hakim karşısına çıkartılan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları kamera incelemelerinde Dina'nın 100. Yıl Mahallesi'nden Dursun A.'nın aracına bindiği ve Yeşil Mahalle'deki Karabük Valiliği önünde araçtan atladığı belirlendi. Daha sonra üniversite öğrencisinin çevre yolundaki tellerden atlayıp dere kenarına indiüi tespit edilirken araç sürücüsü Dursun A.'nın da Demirçelik Kavşağı'ndan dönüş yapıp dere kenarına gittiği belirlendi. Bu gelişmelerin ardından Dursun A. yeniden gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Üçüncü kez hakim karşısına çıkan şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ne olmuştu?Yeşilköy köyü yakınlarındaki hatta seyreden trenin makinisti, 26 Mart'ta Filyos Çayı'nda bir kişiyi hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirmişti. Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi 18 yaşındaki Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya ait olduğu belirlenmişti.Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, ön otopsi raporuna göre, cinsel saldırı, kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması tespit edilmediğini, ölümün suda boğulma şeklinde gerçekleştiğinin belirlendiğini bildirmişti.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3'ü yabancı uyruklu 8 şüpheli serbest bırakılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230408/karabukte-olen-gabonlu-ogrencinin-cesedinin-bulunmasina-iliskin-buyukelcilik-avukatindan-aciklama-1069376746.html
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türkiye, gabon, öğrenci, karabük, boğulma

Gabonlu Dina’nın ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı: 3. kez serbest bırakıldı

09:23 09.04.2023 (güncellendi: 09:34 09.04.2023)
© İHA / ERSİN TURAN-AW857316Gabonlu öğrenci
Gabonlu öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© İHA / ERSİN TURAN-AW857316
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Karabük'te Filyos Çayı'nda cesedi bulunan yabancı uyruklu üniversite öğrencisi kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheli yeniden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karabük’te Filyos Çayı’nda ölü bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga soruşturmasında yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan üçüncü kez gözaltına alınarak hakim karşısına çıkartılan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları kamera incelemelerinde Dina'nın 100. Yıl Mahallesi'nden Dursun A.'nın aracına bindiği ve Yeşil Mahalle'deki Karabük Valiliği önünde araçtan atladığı belirlendi.
Daha sonra üniversite öğrencisinin çevre yolundaki tellerden atlayıp dere kenarına indiüi tespit edilirken araç sürücüsü Dursun A.'nın da Demirçelik Kavşağı'ndan dönüş yapıp dere kenarına gittiği belirlendi. Bu gelişmelerin ardından Dursun A. yeniden gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Üçüncü kez hakim karşısına çıkan şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Yeşilköy köyü yakınlarındaki hatta seyreden trenin makinisti, 26 Mart'ta Filyos Çayı'nda bir kişiyi hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirmişti. Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi 18 yaşındaki Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya ait olduğu belirlenmişti.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, ön otopsi raporuna göre, cinsel saldırı, kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması tespit edilmediğini, ölümün suda boğulma şeklinde gerçekleştiğinin belirlendiğini bildirmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3'ü yabancı uyruklu 8 şüpheli serbest bırakılmıştı.
Karabük'te Filyos Çayı kenarında ölü bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın avukatı Kerim Bahadır Şeker - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
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Karabük’te ölen Gabonlu öğrencinin cesedinin bulunmasına ilişkin Büyükelçilik avukatından açıklama
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