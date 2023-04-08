https://sputniknews.com.tr/20230408/karabukte-olen-gabonlu-ogrencinin-cesedinin-bulunmasina-iliskin-buyukelcilik-avukatindan-aciklama-1069376746.html

Karabük’te ölen Gabonlu öğrencinin cesedinin bulunmasına ilişkin Büyükelçilik avukatından açıklama

Karabük’te ölen Gabonlu öğrencinin cesedinin bulunmasına ilişkin Büyükelçilik avukatından açıklama

Gabon'un Ankara Büyükelçiliği avukatı Kerim Bahadır Şeker, Karabük'te Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisinin ölümüne ilişkin... 08.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-08T19:00+0300

2023-04-08T19:00+0300

2023-04-08T19:01+0300

türkiye

karabük

gabon

jeannah danys dinabongho ibouanga

ölüm

avukat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/08/1069376449_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5c344d972ab067e0cd8f0367ba12d871.jpg

Karabük'te Filyos Çayı kenarında ölü bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın avukatı Kerim Bahadır Şeker, soruşturma çerçevesinde tutuklama istemiyle adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden D.A.’nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi.Şeker, yaptığı açıklamada, Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 8 kişinin serbest bırakıldığını hatırlattı.Tutuklanma istemiyle iki kez mahkemeye sevk edilen şüphelinin, bakmakla yükümlü olduğu aile bireyi olması gerekçesiyle adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına tepki gösteren Şeker, "Hukuken zaten kabul edilemez fakat böylesi bir karar bizim vicdanlarımızı yaralamaktadır. Buna istinaden gerekli itirazları gerekli mercilere aynı şekilde bizler de şahsen gerçekleştireceğiz" dedi.'Asli otopsi raporu çıktı'Şeker, asli otopsi raporunun çıktığını ve toksikoloji raporlarının beklendiğini belirterek, "Biz bütün ifade tutanaklarını aldık. Savcılığın ölümün suda gerçekleşmesi ve doğal gerçekleşmesine istinaden yapmış olduğu açıklamaya itirazımız da savcılık kanadınca biliniyor" diye konuştu.Şüpheli hakkında tutuklama kararı çıkarılmasını talep eden Şeker, "Umarız ki en yakın zamanda bu sürünceme ve cinayete ilişkin sorumlular hukuk önüne çıkarılır ve en ağır şekilde cezalandırılır." ifadesini kullandı.

türkiye

karabük

gabon

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

karabük, gabon, jeannah danys dinabongho ibouanga, ölüm, avukat