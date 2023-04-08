https://sputniknews.com.tr/20230408/karabukte-olen-gabonlu-ogrencinin-cesedinin-bulunmasina-iliskin-buyukelcilik-avukatindan-aciklama-1069376746.html
Karabük’te ölen Gabonlu öğrencinin cesedinin bulunmasına ilişkin Büyükelçilik avukatından açıklama
Karabük’te ölen Gabonlu öğrencinin cesedinin bulunmasına ilişkin Büyükelçilik avukatından açıklama
Gabon'un Ankara Büyükelçiliği avukatı Kerim Bahadır Şeker, Karabük'te Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisinin ölümüne ilişkin... 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T19:00+0300
2023-04-08T19:00+0300
2023-04-08T19:01+0300
türkiye
karabük
gabon
jeannah danys dinabongho ibouanga
ölüm
avukat
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Karabük'te Filyos Çayı kenarında ölü bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın avukatı Kerim Bahadır Şeker, soruşturma çerçevesinde tutuklama istemiyle adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden D.A.’nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi.Şeker, yaptığı açıklamada, Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 8 kişinin serbest bırakıldığını hatırlattı.Tutuklanma istemiyle iki kez mahkemeye sevk edilen şüphelinin, bakmakla yükümlü olduğu aile bireyi olması gerekçesiyle adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına tepki gösteren Şeker, "Hukuken zaten kabul edilemez fakat böylesi bir karar bizim vicdanlarımızı yaralamaktadır. Buna istinaden gerekli itirazları gerekli mercilere aynı şekilde bizler de şahsen gerçekleştireceğiz" dedi.'Asli otopsi raporu çıktı'Şeker, asli otopsi raporunun çıktığını ve toksikoloji raporlarının beklendiğini belirterek, "Biz bütün ifade tutanaklarını aldık. Savcılığın ölümün suda gerçekleşmesi ve doğal gerçekleşmesine istinaden yapmış olduğu açıklamaya itirazımız da savcılık kanadınca biliniyor" diye konuştu.Şüpheli hakkında tutuklama kararı çıkarılmasını talep eden Şeker, "Umarız ki en yakın zamanda bu sürünceme ve cinayete ilişkin sorumlular hukuk önüne çıkarılır ve en ağır şekilde cezalandırılır." ifadesini kullandı.
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karabük, gabon, jeannah danys dinabongho ibouanga, ölüm, avukat
karabük, gabon, jeannah danys dinabongho ibouanga, ölüm, avukat
Karabük’te ölen Gabonlu öğrencinin cesedinin bulunmasına ilişkin Büyükelçilik avukatından açıklama
19:00 08.04.2023 (güncellendi: 19:01 08.04.2023) Abone ol
Gabon'un Ankara Büyükelçiliği avukatı Kerim Bahadır Şeker, Karabük'te Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisinin ölümüne ilişkin, tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz edeceklerini bildirdi.
Karabük'te Filyos Çayı kenarında ölü bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın avukatı Kerim Bahadır Şeker, soruşturma çerçevesinde tutuklama istemiyle adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden D.A.’nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
Şeker, yaptığı açıklamada, Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 8 kişinin serbest bırakıldığını hatırlattı.
Tutuklanma istemiyle iki kez mahkemeye sevk edilen şüphelinin, bakmakla yükümlü olduğu aile bireyi olması gerekçesiyle adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına tepki gösteren Şeker, "Hukuken zaten kabul edilemez fakat böylesi bir karar bizim vicdanlarımızı yaralamaktadır. Buna istinaden gerekli itirazları gerekli mercilere aynı şekilde bizler de şahsen gerçekleştireceğiz" dedi.
'Asli otopsi raporu çıktı'
Şeker, asli otopsi raporunun çıktığını ve toksikoloji raporlarının beklendiğini belirterek, "Biz bütün ifade tutanaklarını aldık. Savcılığın ölümün suda gerçekleşmesi ve doğal gerçekleşmesine istinaden yapmış olduğu açıklamaya itirazımız da savcılık kanadınca biliniyor" diye konuştu.
Şüpheli hakkında tutuklama kararı çıkarılmasını talep eden Şeker, "Umarız ki en yakın zamanda bu sürünceme ve cinayete ilişkin sorumlular hukuk önüne çıkarılır ve en ağır şekilde cezalandırılır." ifadesini kullandı.