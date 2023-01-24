https://sputniknews.com.tr/20230124/uykusuz-dergisi-yayin-hayatina-son-verdi-1066127086.html

Uykusuz dergisi yayın hayatına son veriyor

Uykusuz dergisi yayın hayatına son veriyor

Mizah dergisi Uykusuz yarın son sayılarının bayilerde olacağını 'Hoşçakalın' mesajıyla duyurdu. 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T19:07+0300

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uykusuz

türkiye

bayi

gazete bayi

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İlk sayısı Eylül 2007 yılında yayımlanan mizah dergisi Uykusuz'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla derginin yayın hayatının son bulduğu bildirildi.Twitter'dan yapılan duyuruda "Son sayımız yarın bayilerde. Kurulduğu günden bugüne dergimize emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve okuyucularımıza teşekkür ederiz. Hoşçakalın" ifadeleri kullanıldı.

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