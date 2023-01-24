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https://sputniknews.com.tr/20230124/uykusuz-dergisi-yayin-hayatina-son-verdi-1066127086.html
Uykusuz dergisi yayın hayatına son veriyor
Uykusuz dergisi yayın hayatına son veriyor
Mizah dergisi Uykusuz yarın son sayılarının bayilerde olacağını 'Hoşçakalın' mesajıyla duyurdu. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
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uykusuz
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İlk sayısı Eylül 2007 yılında yayımlanan mizah dergisi Uykusuz'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla derginin yayın hayatının son bulduğu bildirildi.Twitter'dan yapılan duyuruda "Son sayımız yarın bayilerde. Kurulduğu günden bugüne dergimize emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve okuyucularımıza teşekkür ederiz. Hoşçakalın" ifadeleri kullanıldı.
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uykusuz, bayi, gazete bayi
uykusuz, bayi, gazete bayi

Uykusuz dergisi yayın hayatına son veriyor

19:07 24.01.2023 (güncellendi: 19:11 24.01.2023)
© DHAMizah dergisi Uykusuz
Mizah dergisi Uykusuz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© DHA
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Mizah dergisi Uykusuz yarın son sayılarının bayilerde olacağını 'Hoşçakalın' mesajıyla duyurdu.
İlk sayısı Eylül 2007 yılında yayımlanan mizah dergisi Uykusuz'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla derginin yayın hayatının son bulduğu bildirildi.
Twitter'dan yapılan duyuruda "Son sayımız yarın bayilerde. Kurulduğu günden bugüne dergimize emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve okuyucularımıza teşekkür ederiz. Hoşçakalın" ifadeleri kullanıldı.
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