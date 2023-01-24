https://sputniknews.com.tr/20230124/uykusuz-dergisi-yayin-hayatina-son-verdi-1066127086.html
Uykusuz dergisi yayın hayatına son veriyor
Uykusuz dergisi yayın hayatına son veriyor
Mizah dergisi Uykusuz yarın son sayılarının bayilerde olacağını 'Hoşçakalın' mesajıyla duyurdu. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T19:07+0300
2023-01-24T19:07+0300
2023-01-24T19:11+0300
uykusuz
türkiye
bayi
gazete bayi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/15/1050028893_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_d1b6058611610ffe72dd00875a57c760.jpg
İlk sayısı Eylül 2007 yılında yayımlanan mizah dergisi Uykusuz'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla derginin yayın hayatının son bulduğu bildirildi.Twitter'dan yapılan duyuruda "Son sayımız yarın bayilerde. Kurulduğu günden bugüne dergimize emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve okuyucularımıza teşekkür ederiz. Hoşçakalın" ifadeleri kullanıldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/15/1050028893_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_289493eb42d1a49625673a1f8b51b183.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
uykusuz, bayi, gazete bayi
uykusuz, bayi, gazete bayi
Uykusuz dergisi yayın hayatına son veriyor
19:07 24.01.2023 (güncellendi: 19:11 24.01.2023) Abone ol
Mizah dergisi Uykusuz yarın son sayılarının bayilerde olacağını 'Hoşçakalın' mesajıyla duyurdu.
İlk sayısı Eylül 2007 yılında yayımlanan mizah dergisi Uykusuz'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla derginin yayın hayatının son bulduğu bildirildi.
Twitter'dan yapılan duyuruda "Son sayımız yarın bayilerde. Kurulduğu günden bugüne dergimize emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve okuyucularımıza teşekkür ederiz. Hoşçakalın" ifadeleri kullanıldı.