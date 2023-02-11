https://sputniknews.com.tr/20230211/deniz-baykal-hayatini-kaybetti-1066874013.html
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti
Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti. 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T08:23+0300
2023-02-11T08:23+0300
2023-02-11T08:33+0300
türkiye
deniz baykal
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ölüm
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Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ölüm haberini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu duyurdu:"Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun."
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deniz baykal, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ölüm
deniz baykal, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ölüm
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti
08:23 11.02.2023 (güncellendi: 08:33 11.02.2023) Abone ol
Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti.
Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ölüm haberini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu duyurdu:
"Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun."