https://sputniknews.com.tr/20230211/deniz-baykal-hayatini-kaybetti-1066874013.html

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti. 11.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-11T08:23+0300

2023-02-11T08:23+0300

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türkiye

deniz baykal

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ölüm

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Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ölüm haberini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu duyurdu:"Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun."

türkiye

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deniz baykal, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ölüm