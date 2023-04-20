https://sputniknews.com.tr/20230420/oyuncu-rana-cabbar-hayatini-kaybetti-1069967079.html
Oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti
Oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti
'Aşk-ı Memnu' ve 'Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı karakterlerle tanınan Rana Cabbar, 78 yaşında hayata veda etti. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T14:34+0300
2023-04-20T14:34+0300
2023-04-20T14:34+0300
ölüm
oyuncu
yaşam
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'Akrebin Yolculuğu', '72. Koğuş', 'Kabadayı' gibi sinema filmleri ve 'Aşk-ı Memnu', 'Beyaz Gelincik' gibi televizyon dizileriyle tanınan oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti.Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan 78 yaşındaki oyuncunun ölüm haberini, ajansı Sökmen Menajerlik duyurdu. Ajansın açıklamasında “Değerli oyuncumuz Rana Cabbar’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.
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ölüm, oyuncu
Oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti
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'Aşk-ı Memnu' ve 'Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı karakterlerle tanınan Rana Cabbar, 78 yaşında hayata veda etti.
'Akrebin Yolculuğu', '72. Koğuş', 'Kabadayı' gibi sinema filmleri ve 'Aşk-ı Memnu', 'Beyaz Gelincik' gibi televizyon dizileriyle tanınan oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan 78 yaşındaki oyuncunun ölüm haberini, ajansı Sökmen Menajerlik duyurdu. Ajansın açıklamasında “Değerli oyuncumuz Rana Cabbar’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.