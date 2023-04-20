https://sputniknews.com.tr/20230420/oyuncu-rana-cabbar-hayatini-kaybetti-1069967079.html

Oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti

Oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti

'Aşk-ı Memnu' ve 'Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı karakterlerle tanınan Rana Cabbar, 78 yaşında hayata veda etti. 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T14:34+0300

2023-04-20T14:34+0300

2023-04-20T14:34+0300

ölüm

oyuncu

yaşam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/14/1069967523_0:4:661:375_1920x0_80_0_0_0dd1a9664b620aaadbaa99d0eee3dfc9.jpg

'Akrebin Yolculuğu', '72. Koğuş', 'Kabadayı' gibi sinema filmleri ve 'Aşk-ı Memnu', 'Beyaz Gelincik' gibi televizyon dizileriyle tanınan oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti.Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan 78 yaşındaki oyuncunun ölüm haberini, ajansı Sökmen Menajerlik duyurdu. Ajansın açıklamasında “Değerli oyuncumuz Rana Cabbar’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ölüm, oyuncu