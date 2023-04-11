https://sputniknews.com.tr/20230411/hababa-sinifi-oyuncusu-necati-demirel-hayatini-kaybetti-1069505468.html
Hababam Sınıfı oyuncusu Necati Demirel hayatını kaybetti
Hababam Sınıfı oyuncusu Necati Demirel hayatını kaybetti
Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden olan Hababam Sınıfı'nda rol alan Necati Demirel, kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdi. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T12:24+0300
2023-04-11T12:24+0300
2023-04-11T12:25+0300
yaşam
hababam sınıfı
ölüm
oyuncu
vefat
yeşilçam
kemal sunal
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Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı. Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından olan seride rol alan Necati Demirel yaşamını yitirdi.NTV'nin haberine göre; 68 yaşındaki oyuncunun, İzmir Seferihisar'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.Oyuncu, filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Şaban karakterinin tereyağını, Halit Akçatepe'nin hayat verdiği Güdük Necmi ile çaldığı sahne ile hafızalarda yer edinmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220806/hababam-sinifinin-bacaksizi-tuncay-akca-iyi-partiye-katildi-1059585872.html
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hababam sınıfı, ölüm, oyuncu, vefat, yeşilçam, kemal sunal
hababam sınıfı, ölüm, oyuncu, vefat, yeşilçam, kemal sunal
Hababam Sınıfı oyuncusu Necati Demirel hayatını kaybetti
12:24 11.04.2023 (güncellendi: 12:25 11.04.2023) Abone ol
Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden olan Hababam Sınıfı'nda rol alan Necati Demirel, kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı. Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından olan seride rol alan Necati Demirel yaşamını yitirdi.
NTV'nin haberine göre; 68 yaşındaki oyuncunun, İzmir Seferihisar'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Oyuncu, filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Şaban karakterinin tereyağını, Halit Akçatepe'nin hayat verdiği Güdük Necmi ile çaldığı sahne ile hafızalarda yer edinmişti.