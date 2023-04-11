https://sputniknews.com.tr/20230411/hababa-sinifi-oyuncusu-necati-demirel-hayatini-kaybetti-1069505468.html

Hababam Sınıfı oyuncusu Necati Demirel hayatını kaybetti

Hababam Sınıfı oyuncusu Necati Demirel hayatını kaybetti

Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden olan Hababam Sınıfı'nda rol alan Necati Demirel, kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdi. 11.04.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

hababam sınıfı

ölüm

oyuncu

vefat

yeşilçam

kemal sunal

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Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı. Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından olan seride rol alan Necati Demirel yaşamını yitirdi.NTV'nin haberine göre; 68 yaşındaki oyuncunun, İzmir Seferihisar'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.Oyuncu, filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Şaban karakterinin tereyağını, Halit Akçatepe'nin hayat verdiği Güdük Necmi ile çaldığı sahne ile hafızalarda yer edinmişti.

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hababam sınıfı, ölüm, oyuncu, vefat, yeşilçam, kemal sunal