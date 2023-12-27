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https://sputniknews.com.tr/20231227/bakan-isikhan-asgari-ucretle-ilgili-aciklama-yapacak-1079075098.html
Asgari ücret 17 bin 2 lira oldu
Asgari ücret 17 bin 2 lira oldu
Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. 27.12.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2024 yılı için net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini bildirdi.Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında varılan sonucu, işçi ve işveren heyetlerinin katılımıyla Bakanlıkta düzenlediği toplantıyla açıkladı.Asgari ücretin esas manasıyla bir sosyal koruma ücreti olduğunu ifade eden Işıkhan, asgari ücretin çalışma hayatındaki ücret politikalarının en alt sınırını temsil ettiğini söyledi.Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun nihai hedefinin tüm tarafların görüş ve talepleri ile mevcut sosyo-ekonomik koşullarını gözeterek söz konusu sınırı belirlemek olduğunu vurgulayan Işıkhan, şöyle konuştu:'Asgari ücret desteği 700 liraya yükseltildi'Vatandaşları enflasyona ezdirmeme ve işçi, işveren ve istihdamı aynı anda koruma kararlılığına liderliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Işıkhan, yeni asgari ücretle ilgili şu bilgileri paylaştı:'Yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diliyorum'Işıkhan, yatırım, üretim, istihdam vizyonuyla geleceğin güçlü Türkiye'sinin inşası için katma değer üretmeye devam edeceklerini ifade ederek, şöyle devam etti:Erdoğan'dan açıklamaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında uygulanacak asgari ücretin hayırlı olmasını diledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
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asgari ücret ne kadar olacak? asgari ücret açıklandı mı? kim asgari ücreti açıkladı, asgari ücrette son durum
asgari ücret ne kadar olacak? asgari ücret açıklandı mı? kim asgari ücreti açıkladı, asgari ücrette son durum

Asgari ücret 17 bin 2 lira oldu

18:50 27.12.2023 (güncellendi: 21:14 27.12.2023)
© AA / Harun ÖzalpÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), 2024 yılına ilişkin asgari ücreti açıkladı. Toplantıya TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay (solda) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol (sağda) da katıldı. (
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), 2024 yılına ilişkin asgari ücreti açıkladı. Toplantıya TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay (solda) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol (sağda) da katıldı. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
© AA / Harun Özalp
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Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2024 yılı için net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini bildirdi.
Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında varılan sonucu, işçi ve işveren heyetlerinin katılımıyla Bakanlıkta düzenlediği toplantıyla açıkladı.
Asgari ücretin esas manasıyla bir sosyal koruma ücreti olduğunu ifade eden Işıkhan, asgari ücretin çalışma hayatındaki ücret politikalarının en alt sınırını temsil ettiğini söyledi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun nihai hedefinin tüm tarafların görüş ve talepleri ile mevcut sosyo-ekonomik koşullarını gözeterek söz konusu sınırı belirlemek olduğunu vurgulayan Işıkhan, şöyle konuştu:
"Bakanlık olarak bu süreçte asli görevimiz ise işçi ve işveren temsilcilerimiz arasında bir hakem rolü üstlenmektir. Ben öncelikle, bu süreci olumlu ve makul yaklaşımlarıyla ortak bir mutabakat zemininde yürüten tüm paydaşlara, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay'a ve TİSK Başkanı Sayın Özgür Burak Akkol'a ve komisyon üyelerine teşekkür ediyorum. Gerek işveren tarafımız gerekse işçi tarafımız gerçekten de hem çalışanlarımızın ve işverenlerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hem de ülkemizin mevcut şartlarını son derece rasyonel bir düzlemde ele alarak en uygun noktada fikir birliğine varmışlardır. Bu süreçte çalışanlarımızın refahı noktasında büyük özveri gösteren TİSK Başkanımız Özgür Bey'e de özel teşekkür etmek istiyorum. Burada bir asgari ücret alt sınırı belirlemenin yanı sıra, sorunların çözümü noktasında toplumsal mutabakata katkı sağlayacak her türlü yapıcı yaklaşımın sergilenmesini de çalışma hayatımızın geleceği açısından çok çok önemli bulduğumu özellikle vurgulamak istiyorum."

'Asgari ücret desteği 700 liraya yükseltildi'

Vatandaşları enflasyona ezdirmeme ve işçi, işveren ve istihdamı aynı anda koruma kararlılığına liderliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Işıkhan, yeni asgari ücretle ilgili şu bilgileri paylaştı:
"Temmuz ayında net asgari ücret devletimiz tarafından verilen 500 lira asgari ücret desteği ile birlikte 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi de 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak net asgari ücreti, 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun inşallah. Bu rakamla net asgari ücrete, önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre ise kümülatif olarak yüzde 100 oranında artış yapılmış bulunmaktadır. Yeni miktar ile çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçisinin, işverenin ve tüm vatandaşlarının yanında yer almaya devam edecektir. Türkiye Yüzyılı, emekçisinin, üretenin, işverenin ve yatırımcısının el ele verdiği birlik ve beraberlik ruhu içerisinde kararlı adımlarla ilerlemeye devam edecektir."

'Yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diliyorum'

Işıkhan, yatırım, üretim, istihdam vizyonuyla geleceğin güçlü Türkiye'sinin inşası için katma değer üretmeye devam edeceklerini ifade ederek, şöyle devam etti:
"Bugüne kadar olduğu gibi bugünden itibaren de çalışma hayatının tüm ihtiyaçlarını, tüm paydaşlarımızla istişare, ortak akıl ve güç birliği içerisinde karşılamayı sürdüreceğiz. Bu anlayışla kalkınma hamlemizin en büyük itici gücü olan sosyal barışı ve çalışma barışını korumaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, emeğin ve üretimin yüzyılı yapmaya kararlı olduğumuzu da bir kez daha buradan ifade ediyorum. Yeni asgari ücretin çalışan, üreten ve büyüyen ülkemiz için ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında uygulanacak asgari ücretin hayırlı olmasını diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
2024 yılında asgari ücret, yüzde 49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.
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