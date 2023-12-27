https://sputniknews.com.tr/20231227/bakan-isikhan-asgari-ucretle-ilgili-aciklama-yapacak-1079075098.html

Asgari ücret 17 bin 2 lira oldu

Asgari ücret 17 bin 2 lira oldu

Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T18:50+0300

2023-12-27T18:50+0300

2023-12-27T21:14+0300

ekonomi

vedat işıkhan

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

asgari ücret 2023

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2024 yılı için net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini bildirdi.Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında varılan sonucu, işçi ve işveren heyetlerinin katılımıyla Bakanlıkta düzenlediği toplantıyla açıkladı.Asgari ücretin esas manasıyla bir sosyal koruma ücreti olduğunu ifade eden Işıkhan, asgari ücretin çalışma hayatındaki ücret politikalarının en alt sınırını temsil ettiğini söyledi.Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun nihai hedefinin tüm tarafların görüş ve talepleri ile mevcut sosyo-ekonomik koşullarını gözeterek söz konusu sınırı belirlemek olduğunu vurgulayan Işıkhan, şöyle konuştu:'Asgari ücret desteği 700 liraya yükseltildi'Vatandaşları enflasyona ezdirmeme ve işçi, işveren ve istihdamı aynı anda koruma kararlılığına liderliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Işıkhan, yeni asgari ücretle ilgili şu bilgileri paylaştı:'Yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diliyorum'Işıkhan, yatırım, üretim, istihdam vizyonuyla geleceğin güçlü Türkiye'sinin inşası için katma değer üretmeye devam edeceklerini ifade ederek, şöyle devam etti:Erdoğan'dan açıklamaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında uygulanacak asgari ücretin hayırlı olmasını diledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20231227/ekonomiye-iliskin-duzenlemeler-iceren-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1079075301.html

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