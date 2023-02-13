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https://sputniknews.com.tr/20230213/marmara-denizi-25-metre-cekildi-depremle-alakasi-yok-1066962085.html
Marmara Denizi 25 metre çekildi: 'Depremle alakası yok'
Marmara Denizi 25 metre çekildi: 'Depremle alakası yok'
Marmara Denizi'nin Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında sular 25 metre çekildi. Denizin çekilmesi ile halk arasında Kral Yolu olarak bilinen... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T14:03+0300
2023-02-13T14:13+0300
marmara denizi
yaşam
deprem
denizde çekilme
tekirdağ
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Marmara Denizi'nde bu mevsimlerde zaman zaman yaşanan gel-gitler yine kendini gösterdi. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde deniz yaklaşık 25 metre çekildi. Denizin 25 metre çekildiğini fark eden bazı vatandaşlar, kısa süreli şaşkınlık geçirdi. Denizin 25 metre çekilmesi ile bölgedeki vatandaşlar arasında 'Kral Yolu' olarak bilinen denizin içindeki kayalıklarda ortaya çıktı.‘Herhangi bir korkuya gerek yok’Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'nde öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Özşahin, yaptığı açıklamada, "Özellikle Poyraz estiğinde her sene Marmara Denizi'nde görülen çekilmelerdir. Özellikle alçak kıyılarda çekilmeler belirgin bir şekilde gözükmektedir. Tekirdağ'da Kral Yolu olarak isimlendirilen Marmaraereğlisi ilçesinin alçak olduğu alanlarda bu çekilme genliği fazla olduğundan dolayı geniş alanda görülmektedir. İnsanlar bu çekilmeden tedirginlik duymakta. Bu çekilmenin bölgedeki deprem aktivitesiyle alakası yoktur. Tamamen dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle beraber ortaya çıkan hadisedir. Herhangi bir korkuya gerek yok" dedi.‘Her sene olan bir olay’Bölge sakinlerinden Sırma Yolcu, "Her sene bu aylarda deniz genellikle böyle çekilir. Yani bu Kral Yolu çıkacak kadar çekiliyor. Vatandaşların korkmasına gerek yok. Her sene olan bir olay" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230213/canli--yuzyilin-afetinde-8-gun-can-kaybi-29-bini-gecti-enkaz-altindan-gelen-mucizeler-suruyor-1066940788.html
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marmara denizi, deprem, denizde çekilme, tekirdağ
marmara denizi, deprem, denizde çekilme, tekirdağ

Marmara Denizi 25 metre çekildi: 'Depremle alakası yok'

14:03 13.02.2023 (güncellendi: 14:13 13.02.2023)
© İHAMarmara Denizi'nin Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi kıyıları
Marmara Denizi'nin Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi kıyıları - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© İHA
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Marmara Denizi'nin Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında sular 25 metre çekildi. Denizin çekilmesi ile halk arasında Kral Yolu olarak bilinen kayalıklar ortaya çıktı. Doç. Dr. Özşahin, "Bu çekilmenin bölgedeki deprem aktivitesiyle alakası yoktur. Herhangi bir korkuya gerek yok" dedi.
Marmara Denizi'nde bu mevsimlerde zaman zaman yaşanan gel-gitler yine kendini gösterdi. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde deniz yaklaşık 25 metre çekildi. Denizin 25 metre çekildiğini fark eden bazı vatandaşlar, kısa süreli şaşkınlık geçirdi. Denizin 25 metre çekilmesi ile bölgedeki vatandaşlar arasında 'Kral Yolu' olarak bilinen denizin içindeki kayalıklarda ortaya çıktı.

‘Herhangi bir korkuya gerek yok’

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'nde öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Özşahin, yaptığı açıklamada, "Özellikle Poyraz estiğinde her sene Marmara Denizi'nde görülen çekilmelerdir. Özellikle alçak kıyılarda çekilmeler belirgin bir şekilde gözükmektedir. Tekirdağ'da Kral Yolu olarak isimlendirilen Marmaraereğlisi ilçesinin alçak olduğu alanlarda bu çekilme genliği fazla olduğundan dolayı geniş alanda görülmektedir. İnsanlar bu çekilmeden tedirginlik duymakta. Bu çekilmenin bölgedeki deprem aktivitesiyle alakası yoktur. Tamamen dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle beraber ortaya çıkan hadisedir. Herhangi bir korkuya gerek yok" dedi.

‘Her sene olan bir olay’

Bölge sakinlerinden Sırma Yolcu, "Her sene bu aylarda deniz genellikle böyle çekilir. Yani bu Kral Yolu çıkacak kadar çekiliyor. Vatandaşların korkmasına gerek yok. Her sene olan bir olay" ifadelerini kullandı.
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