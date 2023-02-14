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SON DAKİKA | AFAD: Depremlerin ardından 3 bin 170 artçı deprem meydana geldi
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230214/istanbul-buyuksehir-belediyesi-olasi-deprem-senaryosunu-yayinladi-1067022949.html
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olası deprem senaryosunu yayınladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olası deprem senaryosunu yayınladı
İBB tarafından 39 ilçe için ayrı ayrı hazırlanan 'Olası deprem kayıp tahminleri' kitapçığı yeniden gündeme geldi. İstanbul'da 7.5 büyüklüğünde deprem olması... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T14:41+0300
2023-02-14T14:41+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
istanbul
hasar
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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İstanbul'da olası 7.5 büyüklüğündeki bir deprem sonrasında ilçelerde meydana gelebilecek tahmini can kaybı sayısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan raporla birlikte açıklandı.İşte İstanbul'da ilçe ilçe can kaybı tahmini;
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deprem, istanbul, hasar, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
deprem, istanbul, hasar, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olası deprem senaryosunu yayınladı

14:41 14.02.2023
© DHAİstanbul, kirli hava
İstanbul, kirli hava - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© DHA
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İBB tarafından 39 ilçe için ayrı ayrı hazırlanan 'Olası deprem kayıp tahminleri' kitapçığı yeniden gündeme geldi. İstanbul'da 7.5 büyüklüğünde deprem olması halinde can kaybı ve bina hasar sayılarının senaryo tahminleri yayınlandı.
İstanbul'da olası 7.5 büyüklüğündeki bir deprem sonrasında ilçelerde meydana gelebilecek tahmini can kaybı sayısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan raporla birlikte açıklandı.
İşte İstanbul'da ilçe ilçe can kaybı tahmini;
© Fotoğraf : İBBAdalar ilçesi için tahminler
Adalar ilçesi için tahminler - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
Adalar ilçesi için tahminler
© Fotoğraf : İBB
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