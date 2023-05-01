https://sputniknews.com.tr/20230501/turkiyede-1-mayis-dunya-emek-ve-dayanisma-gunu-kutlamalari-1070438075.html

Türkiye'de 1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları

Türkiye'de 1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları

Türkiye 1 Mayıs'ı birçok şehirde, meydanlarda kutluyor. İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarının adresi Maltepe miting alanı olurken, Ankara'da ise Anadolu... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T15:25+0300

2023-05-01T15:25+0300

2023-05-01T15:58+0300

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1 mayıs

1 mayıs emek ve dayanışma günü

1 mayıs işçi bayramı

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Türkiye 1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor.İstanbul'da kutlamaların merkezi Maltepe1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının gerçekleşeceği Maltepe miting alanına girişler 10.30'dan itibaren başladı.Sendika ve STK'ların oluşturduğu kortejle birlikte, pankart ve bayraklarla gelen binlerce kişi Maltepe Orhangazi Şehir Parkı çevresinde toplanarak, giriş noktalarına yürümeye başladı.Mitinge EYT'liler, sanatçı ve oyuncu sendikaları ve İBB çalışanları da katıldı.Canan kaftancıoğlu alana geldi, sendika başkanları ile selamlaşıyorAnkara'da Anadolu Meydanı'nda buluşulduAnkara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli sendika ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Anadolu Meydanı'nda kutlandı.Ankara 1 Mayıs kutlamalarında sanatçı İlkay Akkaya bir konser verdi. Etkinlikler, halaylarla son buldu.Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldıDİSK üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Törene DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun yanı sıra sendika üyeleri katıldı. Törende konuşan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, "Bugün 1 Mayıs. İşçi sınıfının dayanışma ve mücadele günü. Bugün sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında beş kıtada işçi sınıfı bu ülkenin değerlerini ve güzelliklerini üretenler kendi talepleri ve kendi mücadeleleri ile alanlarda. Yılın 364 günü çalışan işçiler 1 Mayıs günü yaşadığımız bu sisteme karşı itirazlarımızı ifade etmek için alanlarda buluşuyoruz. 1 Mayıs Taksim Meydanıdır. Bugün buraya DİSK yönetim kurulu olarak geldik. Çelengimizi bıraktık. 2 gün önce anmalarımızı da gerçekleştirdik. Şimdi buradan Maltepe meydanına geçeceğiz" ifadelerini kullandı. Grup yapılan basın açıklamasının ardından Taksim’den ayrıldı.Türk-İş üyeleri de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Türk-İş adına açıklama yapan TOLEYİS Sendikası Genel Başkanı Cemail Bakındı depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Bakındı, deprem bölgesindeki yaraların bir an önce sarılması için mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu ülkenin bölünmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Türk İş topluluğu vatan ve toprağımız varsa milletimiz varsa biz varız diyen bir topluluktur. Bugüne kadar kazandığımız emeklerden asla taviz vermeyeceğiz. Bu acımasız kapitalist sistem bir gün mutlaka değişecektir" dedi.Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruplara müdahale: 10 gözaltıİstanbul Emniyet Müdürlüğünün aldığı güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı ve çevresi demir bariyerlerle çevrildi.İmam Adnan Sokağı'ndan Taksim Meydanı'na yürümek isteyen bir gruba polis ekipleri müdahale etti. Çeşitli sloganlar atarak yürümekte ısrar eden gruptan 10 kişi gözaltına alındı.Beşiktaş'ta ara sokaklardan Barbaros Bulvarı'na çıkarak Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluşu Partisi üyelerine de izin verilmedi. Polis ekiplerinin durdurduğu gruptan yaklaşık 30 kişi gözaltına alındı. Grubun eylemi nedeniyle Barbaros Bulvarı Levent istikametinde trafik bir süre durdu.Beşiktaş Çarşı'da toplanan Umut-Sen üyesi bir grup da ellerinde taşıdıkları pankartla Taksim'e doğru yürüyüş yapmak istedi. Grubun geçişine izin vermeyen polis ekipleri, bazı kişileri gözaltına aldı.Şişli'den yürümek isteyenlere izin verilmediŞişli'de ara sokaklardan gelerek Elmadağ'da toplanan bir grup da halk evleri yazılı pankart taşıyarak Taksim'e yürümek istedi. Gruba izin vermeyen polis ekipleri, müdahale ederek bazı kişileri gözaltına aldı. Ara sokaklardan çıkarak Osmanbey'de toplanan bazı gruplara da izin verilmedi. Taksim'e yürümek isteyen gruplara yapılan müdahalede, bazı kişiler gözaltına alındı.Bariyerlerle kapatılan İstiklal Caddesi girişinde, Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen 2 kişiye izin verilmedi. Gözaltına alınan 2 kişi, polis aracına götürüldü.İzmir'de kutlamaların adresi Gündoğdu Meydanı olduBasmane ve Cumhuriyet meydanları ile Alsancak Garı önünde bir araya gelen sendika temsilcileri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti üyeleri, kortejler oluşturarak kutlama alanına yürüdü.Gündoğdu Meydanı'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ve Türk-İş İzmir 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak birer konuşma yaparak işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.Konuşmaların ardından sanatçı Suavi konser verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230501/diyarbakirda-1-mayis-kutlamasi-deprem-ve-ekonomi-vurgusu-1070440027.html

https://sputniknews.com.tr/20230501/istanbul-ve-ankarada-1-mayis-kutlamalari-1070434122.html

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