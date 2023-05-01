https://sputniknews.com.tr/20230501/diyarbakirda-1-mayis-kutlamasi-deprem-ve-ekonomi-vurgusu-1070440027.html
Diyarbakır’da 1 Mayıs kutlaması: Deprem ve ekonomi vurgusu
Diyarbakır’da 1 Mayıs kutlaması: Deprem ve ekonomi vurgusu
Diyarbakır’da düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarında deprem ve ekonomi vurgusu öne çıktı. Açıklamada “Gıda krizi ile karşı karşıyayız” denildi. 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T15:55+0300
2023-05-01T15:55+0300
2023-05-01T15:55+0300
türkiye
miting
diyarbakır
1 mayıs
1 mayıs emek ve dayanışma günü
1 mayıs işçi bayramı
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Türkiye’nin dört bir tarafında kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı Diyarbakır’da Dağkapı Meydanı’nda kutlandı. Aralarında sendika, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin bulunduğu Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde düzenlenen kutlama öncesi, düzenlenmek istenen yürüyüşe polis izin vermedi. Kutlamanın yapılacağı Dağkapı Meydanı’na yürümek isteyen kalabalık gruplar polis çemberine alındı. Görüşmelerin ardından kalabalığın gruplar halinde slogan atmadan Dağkapı Meydanı’na yürümesine izin verildi.‘Depremin acısını unutturamazlar’Kitlenin alana ulaşması ile kutlama programı başladı. Türkçe ve Kürtçe hazırlanan ortak metni okuyan DİSK Genel İş 2 Nolu Şube Eş Başkanı Becet Barut, açıklamaya depremde yaşamını yitirenleri anarak başladı. Barut “Her gün yaptıkları sahte açılış törenleriyle, doğalgaz aldatmacasıyla, savaş silahlarını sahneledikleri gösterileriyle bizlere depremin acısını unutturamazlar. Bizim boş laflara karnımız tok! Hiçbir hamasi nutuk kamusal hizmetlerin çöktüğü gerçeğini gizlemeye yetmez” dedi.‘Ciddi bir gıda krizi ile karşı karşıyayız’Hayat pahalılığına dikkat çeken Barut “Bereket fışkıran topraklarımızda tarım, çiftçilik, besicilik adım adım bitirildi. Sanayiden sonra tarımda da bu iktidar döneminde dış sermayeye bağımlı hale getirildik. Ciddi bir gıda krizi ile karşı karşıyayız. Gerçekten de yiğidin kuru soğana muhtaç hale geldiği günlerden geçiyoruz” şeklinde konuştu.Etkinlik davul zurna eşliğinde çekilen halayların ardından son buldu.
https://sputniknews.com.tr/20230501/turkiyede-1-mayis-dunya-emek-ve-dayanisma-gunu-kutlamalari-1070438075.html
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Sertaç Kayar
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Sertaç Kayar
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miting, diyarbakır, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs işçi bayramı
miting, diyarbakır, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs işçi bayramı
Diyarbakır’da 1 Mayıs kutlaması: Deprem ve ekonomi vurgusu
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Özel
Diyarbakır’da düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarında deprem ve ekonomi vurgusu öne çıktı. Açıklamada “Gıda krizi ile karşı karşıyayız” denildi.
Türkiye’nin dört bir tarafında kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı Diyarbakır’da Dağkapı Meydanı’nda kutlandı. Aralarında sendika, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin bulunduğu Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde düzenlenen kutlama öncesi, düzenlenmek istenen yürüyüşe polis izin vermedi. Kutlamanın yapılacağı Dağkapı Meydanı’na yürümek isteyen kalabalık gruplar polis çemberine alındı. Görüşmelerin ardından kalabalığın gruplar halinde slogan atmadan Dağkapı Meydanı’na yürümesine izin verildi.
‘Depremin acısını unutturamazlar’
Kitlenin alana ulaşması ile kutlama programı başladı. Türkçe ve Kürtçe hazırlanan ortak metni okuyan DİSK Genel İş 2 Nolu Şube Eş Başkanı Becet Barut, açıklamaya depremde yaşamını yitirenleri anarak başladı. Barut “Her gün yaptıkları sahte açılış törenleriyle, doğalgaz aldatmacasıyla, savaş silahlarını sahneledikleri gösterileriyle bizlere depremin acısını unutturamazlar. Bizim boş laflara karnımız tok! Hiçbir hamasi nutuk kamusal hizmetlerin çöktüğü gerçeğini gizlemeye yetmez” dedi.
‘Ciddi bir gıda krizi ile karşı karşıyayız’
Hayat pahalılığına dikkat çeken Barut “Bereket fışkıran topraklarımızda tarım, çiftçilik, besicilik adım adım bitirildi. Sanayiden sonra tarımda da bu iktidar döneminde dış sermayeye bağımlı hale getirildik. Ciddi bir gıda krizi ile karşı karşıyayız. Gerçekten de yiğidin kuru soğana muhtaç hale geldiği günlerden geçiyoruz” şeklinde konuştu.
Etkinlik davul zurna eşliğinde çekilen halayların ardından son buldu.