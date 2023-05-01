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İstanbul ve Ankara'da 1 Mayıs kutlamaları
İstanbul ve Ankara'da 1 Mayıs kutlamaları
Türkiye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendikalarca farklı şehirlerde kitlesel olarak kutlanıyor. İstanbul'da Maltepe miting alanında toplanmalar... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
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1 mayıs emek ve dayanışma günü
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1 mayıs emek ve dayanışma günü, fotoğraf, maltepe miting alanı, ankara, istanbul, фото
1 mayıs emek ve dayanışma günü, fotoğraf, maltepe miting alanı, ankara, istanbul, фото

İstanbul ve Ankara'da 1 Mayıs kutlamaları

14:44 01.05.2023 (güncellendi: 14:51 01.05.2023)
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Türkiye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendikalarca farklı şehirlerde kitlesel olarak kutlanıyor. İstanbul'da Maltepe miting alanında toplanmalar gerçekleşirken, Ankara'da da Anadolu meydanına girişler başladı.
© Sputnik / Selin Uludağİstanbul'da '1 Mayıs' kutlamalarının gerçekleşeceği Maltepe miting alanına girişler başladı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Sputnik Türkiye
1/5
© Sputnik / Selin Uludağ
İstanbul'da '1 Mayıs' kutlamalarının gerçekleşeceği Maltepe miting alanına girişler başladı.
© Sputnik / Selin UludağHatayın geleneği için defne ve buhardanlık taşıyan birçok kortej, depremzedeleri unutmadıklarını göstermek istediklerini söyledi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Sputnik Türkiye
2/5
© Sputnik / Selin Uludağ
Hatayın geleneği için defne ve buhardanlık taşıyan birçok kortej, depremzedeleri unutmadıklarını göstermek istediklerini söyledi.
© Sputnik / Selin UludağKortej girişlerinin kalabalıktan dolayı yavaş ilerlemesi nedeniyle programın epey gerisinde kalındı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Sputnik Türkiye
3/5
© Sputnik / Selin Uludağ
Kortej girişlerinin kalabalıktan dolayı yavaş ilerlemesi nedeniyle programın epey gerisinde kalındı.
© Sputnik / Osman Nuri CeritAnkara'da Anadolu (Tandoğan) meydanında düzenlenecek olan 1 Mayıs etkinlikleri için son hazırlıklar yapılıyor.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Sputnik Türkiye
4/5
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Ankara'da Anadolu (Tandoğan) meydanında düzenlenecek olan 1 Mayıs etkinlikleri için son hazırlıklar yapılıyor.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit11.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde toplanan olan gruplar saat 13'de alana gelmeye başladı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Sputnik Türkiye
5/5
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
11.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde toplanan olan gruplar saat 13'de alana gelmeye başladı.
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