https://sputniknews.com.tr/20230501/istanbul-ve-ankarada-1-mayis-kutlamalari-1070434122.html
İstanbul ve Ankara'da 1 Mayıs kutlamaları
İstanbul ve Ankara'da 1 Mayıs kutlamaları
Türkiye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendikalarca farklı şehirlerde kitlesel olarak kutlanıyor. İstanbul'da Maltepe miting alanında toplanmalar... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T14:44+0300
2023-05-01T14:44+0300
2023-05-01T14:51+0300
1 mayıs emek ve dayanışma günü
multimedya
fotoğraf
maltepe miting alanı
ankara
istanbul
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1 mayıs emek ve dayanışma günü, fotoğraf, maltepe miting alanı, ankara, istanbul, фото
1 mayıs emek ve dayanışma günü, fotoğraf, maltepe miting alanı, ankara, istanbul, фото
İstanbul ve Ankara'da 1 Mayıs kutlamaları 14:44 01.05.2023 (güncellendi: 14:51 01.05.2023) Abone ol
Türkiye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendikalarca farklı şehirlerde kitlesel olarak kutlanıyor. İstanbul'da Maltepe miting alanında toplanmalar gerçekleşirken, Ankara'da da Anadolu meydanına girişler başladı.
© Sputnik / Selin Uludağ İstanbul'da '1 Mayıs' kutlamalarının gerçekleşeceği Maltepe miting alanına girişler başladı.
İstanbul'da '1 Mayıs' kutlamalarının gerçekleşeceği Maltepe miting alanına girişler başladı.
© Sputnik / Selin Uludağ Hatayın geleneği için defne ve buhardanlık taşıyan birçok kortej, depremzedeleri unutmadıklarını göstermek istediklerini söyledi.
Hatayın geleneği için defne ve buhardanlık taşıyan birçok kortej, depremzedeleri unutmadıklarını göstermek istediklerini söyledi.
© Sputnik / Selin Uludağ Kortej girişlerinin kalabalıktan dolayı yavaş ilerlemesi nedeniyle programın epey gerisinde kalındı.
Kortej girişlerinin kalabalıktan dolayı yavaş ilerlemesi nedeniyle programın epey gerisinde kalındı.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit Ankara'da Anadolu (Tandoğan) meydanında düzenlenecek olan 1 Mayıs etkinlikleri için son hazırlıklar yapılıyor.
Ankara'da Anadolu (Tandoğan) meydanında düzenlenecek olan 1 Mayıs etkinlikleri için son hazırlıklar yapılıyor.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit 11.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde toplanan olan gruplar saat 13'de alana gelmeye başladı.
11.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde toplanan olan gruplar saat 13'de alana gelmeye başladı.