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Şarkıcı 'Elvan Dalton' hayatını kaybetti
Şarkıcı 'Elvan Dalton' hayatını kaybetti
'Elvan Dalton' ismiyle bilinen Ankaralı şarkıcı Elvan Yılmaz kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T15:49+0300
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yaşam
sanatçı
şarkıcı
ankara
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Sahne ismi olan 'Elvan Dalton' ile tanınan şarkıcı Elvan Yılmaz, dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.'Çalgı Çengi' filminin müzikleriyle de bilinen Elvan Yılmaz için Karşıyaka Mezarlığı’nda yer alan Ahmet Efendi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.Cenazeye Yılmaz'ın ailesi, yakınları ve müzik dünyasından pek çok isim katıldı. Yılmaz'ın cenazesi, öğle kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230201/vedat-ozkok-hayatini-kaybetti-1066433844.html
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sanatçı, şarkıcı, ankara
sanatçı, şarkıcı, ankara

Şarkıcı 'Elvan Dalton' hayatını kaybetti

15:49 01.02.2023 (güncellendi: 15:56 01.02.2023)
© Fotoğraf : Twitter 'Elvan Dalton' ismiyle bilinen şarkıcı hayatını kaybetti
'Elvan Dalton' ismiyle bilinen şarkıcı hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© Fotoğraf : Twitter
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'Elvan Dalton' ismiyle bilinen Ankaralı şarkıcı Elvan Yılmaz kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Sahne ismi olan 'Elvan Dalton' ile tanınan şarkıcı Elvan Yılmaz, dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
'Çalgı Çengi' filminin müzikleriyle de bilinen Elvan Yılmaz için Karşıyaka Mezarlığı’nda yer alan Ahmet Efendi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye Yılmaz'ın ailesi, yakınları ve müzik dünyasından pek çok isim katıldı. Yılmaz'ın cenazesi, öğle kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Vedat Özkök - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
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