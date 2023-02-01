https://sputniknews.com.tr/20230201/elvan-dalton-ismiyle-bilinen-sarkici-hayatini-kaybetti-1066452067.html
Şarkıcı 'Elvan Dalton' hayatını kaybetti
Şarkıcı 'Elvan Dalton' hayatını kaybetti
'Elvan Dalton' ismiyle bilinen Ankaralı şarkıcı Elvan Yılmaz kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T15:49+0300
2023-02-01T15:49+0300
2023-02-01T15:56+0300
yaşam
sanatçı
şarkıcı
ankara
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Sahne ismi olan 'Elvan Dalton' ile tanınan şarkıcı Elvan Yılmaz, dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.'Çalgı Çengi' filminin müzikleriyle de bilinen Elvan Yılmaz için Karşıyaka Mezarlığı’nda yer alan Ahmet Efendi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.Cenazeye Yılmaz'ın ailesi, yakınları ve müzik dünyasından pek çok isim katıldı. Yılmaz'ın cenazesi, öğle kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230201/vedat-ozkok-hayatini-kaybetti-1066433844.html
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sanatçı, şarkıcı, ankara
Şarkıcı 'Elvan Dalton' hayatını kaybetti
15:49 01.02.2023 (güncellendi: 15:56 01.02.2023) Abone ol
'Elvan Dalton' ismiyle bilinen Ankaralı şarkıcı Elvan Yılmaz kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Sahne ismi olan 'Elvan Dalton' ile tanınan şarkıcı Elvan Yılmaz, dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
'Çalgı Çengi' filminin müzikleriyle de bilinen Elvan Yılmaz için Karşıyaka Mezarlığı’nda yer alan Ahmet Efendi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye Yılmaz'ın ailesi, yakınları ve müzik dünyasından pek çok isim katıldı. Yılmaz'ın cenazesi, öğle kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.