https://sputniknews.com.tr/20230201/elvan-dalton-ismiyle-bilinen-sarkici-hayatini-kaybetti-1066452067.html

Şarkıcı 'Elvan Dalton' hayatını kaybetti

Şarkıcı 'Elvan Dalton' hayatını kaybetti

'Elvan Dalton' ismiyle bilinen Ankaralı şarkıcı Elvan Yılmaz kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T15:49+0300

2023-02-01T15:49+0300

2023-02-01T15:56+0300

yaşam

sanatçı

şarkıcı

ankara

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Sahne ismi olan 'Elvan Dalton' ile tanınan şarkıcı Elvan Yılmaz, dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.'Çalgı Çengi' filminin müzikleriyle de bilinen Elvan Yılmaz için Karşıyaka Mezarlığı’nda yer alan Ahmet Efendi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.Cenazeye Yılmaz'ın ailesi, yakınları ve müzik dünyasından pek çok isim katıldı. Yılmaz'ın cenazesi, öğle kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230201/vedat-ozkok-hayatini-kaybetti-1066433844.html

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sanatçı, şarkıcı, ankara