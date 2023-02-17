https://sputniknews.com.tr/20230217/danistay-saldirisini-duzenleyen-alparslan-arslan-cezaevinde-intihar-etti-1067158279.html

Danıştay saldırısını düzenleyen Alparslan Arslan cezaevinde intihar etti

Danıştay saldırısını düzenleyen Alparslan Arslan cezaevinde intihar etti

Danıştay'a 2006'da saldırı düzenleyen Alparslan Arslan, hükümlü bulunduğu İstanbul Maltepe Cezaevi’nde intihar etti. Arslan, cenazesi otopsi işlemleri için... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T12:13+0300

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türkiye

intihar

cezaevi

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Alparslan Arslan 17 Mayıs 2006 yılında, avukat kimliğini göstererek üst araması yapılmadan girdiği Danıştay binasında toplantı halinde olan 5 kişilik, 2'nci daire heyetine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda hâkim Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetti, 4 üye ise yaralandı.Psikolojik tedavi görmüştüHabertürk'te yer alan habere göre, kaçmak isterken yakalanan Arslan, saldırıyı tek başına yaptığı iddia etti. Yargılama Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Yargılama sırasında saldırının Ergenekon örgütü tarafından azmettirildiği ileri sürüldü. Saldırı dosyasının Ergenekon davasıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle birleştirilmesi istendi. Mahkemenin aksi yöndeki kararı, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından Aralık 2008'de bozularak, Ergenekon davası ile birleştirilmesine karar verildi. Bu nedenle Danıştay ve Ergenekon davaları birleştirildi. Arslan, 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 25 Kasım 2020'de ise Arslan'a verilen cezayı onadı. Arslan cezası onandıktan sonra Maltepe Cezaevi'ne konuldu. Alparslan Arslan, bu süreçte psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne de sevk edildi. Arslan burada bir süre tedavi edildikten sonra yeniden cezaevine konuldu.Yemek yememiş, koğuşu yakmıştıAlparslan Arslan, saldırı sonrası cezaevindeki ilk döneminde uzun süre yemek yemediği için hastaneye kaldırılmıştı. Arslan, Sincan F Tipi Cezaevi'nde kaldığı dönemde de koğuşunu ateşe vermiş, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı. Saldırgan hareketlerde bulunması nedeniyle sürekli olarak doktor kontrolünde tutulmuştu. Arslan yargılama aşamasında da akli dengesinin yerinde olmadığı iddiasıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiş ancak, aksi yönde karar verilmişti.İntiharla ilgili soruşturma başlatıldıİstanbul Maltepe Cezaevi'nde hükümlü bulunan Arslan'ın koğuşunda kendisini asarak intihar ettiği öğrenildi. Arslan'ın intiharıyla ilgili inceleme başlatıldı. Alparslan Arslan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılacak inceleme sonucunda kesin ölüm nedeni belirlenecek.

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intihar, cezaevi