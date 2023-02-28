https://sputniknews.com.tr/20230228/cumhurbaskani-erdogan-15-bin-lira-tasinma-yardimini-bugun-itibariyla-odemeye-basliyoruz-1067609671.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zorluklar olsa da ilk günden bu yana yanınızda olduk" açıklamasında bulundu. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T17:01+0300
2023-02-28T17:01+0300
2023-02-28T17:18+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki çadır kentte açıklamalarda bulunuyor.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:- Zorluklar olsa da ilk günden bu yana yanınızda olduk.15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz.
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz
17:01 28.02.2023 (güncellendi: 17:18 28.02.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zorluklar olsa da ilk günden bu yana yanınızda olduk" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki çadır kentte açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
- Zorluklar olsa da ilk günden bu yana yanınızda olduk.
15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz.