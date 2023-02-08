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https://sputniknews.com.tr/20230208/sinan-ates-cinayetinde-tetikci-eray-ozyagci-tutuklandi-1066757294.html
Sinan Ateş cinayetinde tetikçi Eray Özyağcı tutuklandı
Sinan Ateş cinayetinde tetikçi Eray Özyağcı tutuklandı
Sinan Ateş cinayeti soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan tetikçi Eray Özyağcı tutuklandı. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T16:38+0300
2023-02-08T16:52+0300
sinan ateş
cinayet
türkiye
tutuklama
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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan tetikçi Eray Özyağcı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Özyağcı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230202/iyi-parti-genel-baskani-aksenerden-sinan-atesin-ailesine-taziye-ziyareti-1066509409.html
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sinan ateş, cinayet, tutuklama
sinan ateş, cinayet, tutuklama

Sinan Ateş cinayetinde tetikçi Eray Özyağcı tutuklandı

16:38 08.02.2023 (güncellendi: 16:52 08.02.2023)
© İHAÜlkücü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş
Ülkücü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
© İHA
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Sinan Ateş cinayeti soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan tetikçi Eray Özyağcı tutuklandı.
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması devam ediyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan tetikçi Eray Özyağcı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Özyağcı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
TÜRKİYE
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti
2 Şubat, 22:37
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