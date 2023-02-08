https://sputniknews.com.tr/20230208/sinan-ates-cinayetinde-tetikci-eray-ozyagci-tutuklandi-1066757294.html

Sinan Ateş cinayetinde tetikçi Eray Özyağcı tutuklandı

Sinan Ateş cinayetinde tetikçi Eray Özyağcı tutuklandı

Sinan Ateş cinayeti soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan tetikçi Eray Özyağcı tutuklandı. 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T16:38+0300

2023-02-08T16:38+0300

2023-02-08T16:52+0300

sinan ateş

cinayet

türkiye

tutuklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/04/1065387931_0:24:752:447_1920x0_80_0_0_138c10d52ab8fb9a73c744d90f7bf1e0.jpg

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan tetikçi Eray Özyağcı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Özyağcı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

https://sputniknews.com.tr/20230202/iyi-parti-genel-baskani-aksenerden-sinan-atesin-ailesine-taziye-ziyareti-1066509409.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sinan ateş, cinayet, tutuklama