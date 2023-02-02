https://sputniknews.com.tr/20230202/iyi-parti-genel-baskani-aksenerden-sinan-atesin-ailesine-taziye-ziyareti-1066509409.html
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in ailesine taziye... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T22:37+0300
2023-02-02T22:37+0300
2023-02-02T22:38+0300
türkiye
meral akşener
iyi parti
sinan ateş
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Çankaya’da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş'in Bursa Osmangazi’deki baba evini ziyaret etti.İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Akşener'in, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Ateş'in Bursa'daki ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu bildirildi.
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meral akşener, iyi parti, sinan ateş
meral akşener, iyi parti, sinan ateş
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti
22:37 02.02.2023 (güncellendi: 22:38 02.02.2023) Abone ol
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
, Ankara Çankaya’da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş
'in Bursa Osmangazi’deki
baba evini ziyaret etti.
İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Akşener'in, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Ateş'in Bursa'daki ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu bildirildi.