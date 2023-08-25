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Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi: Durumları ağır
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi: Durumları ağır
İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'da denizde kaza geçirdi. Çiftin ağır yaralandığı belirtildi. Ali Sabancı'nın Türkiye'ye... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T11:19+0300
2023-08-25T11:38+0300
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Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'da denizde kaza geçirdi. Leros Adası'nda zodyakla kayalıklara çarpan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın ağır yaralandığı öğrenildi.Habertürk'ün haberine göre, olayda Ali Sabancı'nın dalağının alındığı, AORT damarında sorun olduğu öğrenildi.Yatlarıyla Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında tatilde olan Sabancı çiftinin, akşam yemeği için zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarptığı belirtildi. Ağır yaralanan Sabancı çiftini, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti. Teknedekilerin kurtardığı Sabancı çifti, adadaki hastaneye kaldırıldı.Bodrum'dan İstanbul'a getirildiAdada ilk müdahaleleri yapılan çift, daha sonra Bodrum'a getirildi. Ali Sabancı'nın ise saat 10.15 sıralarında ambulans helikopterle Bodrum'dan İstanbul'a Amerikan Hastanesi'ne getirildiği öğrenildi.Yapılan müdahalede Ali Sabancı'nın durumunun stabil olduğu, dalağının alındığı, kaza sırasında ie yüzünden ağır darbeler aldığı belirtti. Sağlık durumu iyiye giden Vuslat Doğan Sabancı'nın da saat 11.30'da ambulans helikopterle yine Amerikan Hastanesi'ne getirileceği öğrenildi.Başından darbe alan Vuslat Doğan Sabancı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı da gelen bilgiler arasında.Sağlık durumlarına ilişkin yeni açıklamaEsas Holding'den Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği kazaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir."
https://sputniknews.com.tr/20230825/demet-akalin-kaza-gecirdi-tekne-saniyeler-icinde-batti-nasil-sag-ciktik-bilmiyorum-1074927070.html
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Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi: Durumları ağır

11:19 25.08.2023 (güncellendi: 11:38 25.08.2023)
© İHAAli Sabancı
Ali Sabancı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© İHA
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İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'da denizde kaza geçirdi. Çiftin ağır yaralandığı belirtildi. Ali Sabancı'nın Türkiye'ye getirildiği öğrenildi.
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'da denizde kaza geçirdi.
Leros Adası'nda zodyakla kayalıklara çarpan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın ağır yaralandığı öğrenildi.
Habertürk'ün haberine göre, olayda Ali Sabancı'nın dalağının alındığı, AORT damarında sorun olduğu öğrenildi.
Yatlarıyla Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında tatilde olan Sabancı çiftinin, akşam yemeği için zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarptığı belirtildi. Ağır yaralanan Sabancı çiftini, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti. Teknedekilerin kurtardığı Sabancı çifti, adadaki hastaneye kaldırıldı.

Bodrum'dan İstanbul'a getirildi

Adada ilk müdahaleleri yapılan çift, daha sonra Bodrum'a getirildi. Ali Sabancı'nın ise saat 10.15 sıralarında ambulans helikopterle Bodrum'dan İstanbul'a Amerikan Hastanesi'ne getirildiği öğrenildi.
Yapılan müdahalede Ali Sabancı'nın durumunun stabil olduğu, dalağının alındığı, kaza sırasında ie yüzünden ağır darbeler aldığı belirtti. Sağlık durumu iyiye giden Vuslat Doğan Sabancı'nın da saat 11.30'da ambulans helikopterle yine Amerikan Hastanesi'ne getirileceği öğrenildi.
Başından darbe alan Vuslat Doğan Sabancı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı da gelen bilgiler arasında.

Sağlık durumlarına ilişkin yeni açıklama

Esas Holding'den Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği kazaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir."
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