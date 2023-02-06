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AFAD: Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde, Gaziantep'te 6.4 büyüklüğünde deprem
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AFAD: Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde, Gaziantep'te 6.4 büyüklüğünde deprem
AFAD: Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde, Gaziantep'te 6.4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş ve Gaziantep'te depremler meydana geldi. AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ta saat 04:17'de 7,4 büyüklüğünde, Gaziantep'te ise 04.26'da 6.4... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
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kahramanmaraş
deprem
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kahramanmaraş, deprem, adana, diyarbakır, adıyaman, новый онлайн для белой редактуры
kahramanmaraş, deprem, adana, diyarbakır, adıyaman, новый онлайн для белой редактуры
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem Adana'da da hissedildi. Deprem nedeniyle Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir apartman yıkıldı. - Sputnik Türkiye

AFAD: Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde, Gaziantep'te 6.4 büyüklüğünde deprem

04:41 06.02.2023 (güncellendi: 05:47 06.02.2023)
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Ayrıntılar geliyor
Kahramanmaraş ve Gaziantep'te depremler meydana geldi. AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ta saat 04:17'de 7,4 büyüklüğünde, Gaziantep'te ise 04.26'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde de hissedildi.
Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi.
Şehir merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da bazı binalar yıkıldı.
Ara ara sarsıntıların hissedildiği bölge illerinde valilikler koordinasyonunda kriz masaları oluşturuldu.
Yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Ekiplerin sahada çalışmaları sürüyor.
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Osmaniye Valisi: 5 kişi hayatını kaybetti
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
05:46 06.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş depremine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir" dedi.
05:40 06.02.2023
İçişleri Bakanı Soylu: 6'nın üzerinde 6 deprem oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İçişleri Bakanı Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kahramanmaraş depreminin ardından çalışmaları AFAD Koordinasyon Merkezinde koordine ediyor.
İçişleri Bakanı Soylu "Şu ana kadar 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6.6. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" açıklamasında bulundu.
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