AFAD: Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde, Gaziantep'te 6.4 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanı Soylu: 6'nın üzerinde 6 deprem oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İçişleri Bakanı Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kahramanmaraş depreminin ardından çalışmaları AFAD Koordinasyon Merkezinde koordine ediyor.

İçişleri Bakanı Soylu "Şu ana kadar 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6.6. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" açıklamasında bulundu.