https://sputniknews.com.tr/20230206/afad-depremlerden-etkilenen-10-ilde-7003-kisi-yaralandi-1066637980.html

AFAD: Depremlerden etkilenen 10 ilde 7003 kişi yaralandı

AFAD: Depremlerden etkilenen 10 ilde 7003 kişi yaralandı

AFAD, şimdiye kadar toplam 2824 binanın yıkıldığının ihbarının alındığını belirterek, "Depremlerden etkilenen 10 ilde 7003 kişi yaralandı" açıklamasında... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T16:05+0300

2023-02-06T16:05+0300

2023-02-06T16:05+0300

türkiye

afad

deprem

türkiye

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AFAD bugün Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde yaşanan 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki iki depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı.AFAD, Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi Birimi (SAKOM) verilerine göre Kahramanmaraş’ta 191, Gaziantep’te 200, Şanlıurfa’da 27, Diyarbakır’da 41, Adana’da 43, Adıyaman’da 20, Osmaniye’de 131, Hatay’da 250 Kilis’te 13 ve Malatya’da 98 olmak üzere toplam 1014 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Bu verilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 7003 kişi yaralandı. Şimdiye kadar 2824 binanın yıkıldığı ihbarı alındı.Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:"Bölgede görevlendirilen toplam arama ve kurtarma personel sayısı 9698, görevlendirilen araç sayısı 216 ‘dır."Şimdiye kadar toplam 2824 binanın yıkıldığı ihbarı alınmıştır."Genelkurmay Başkanlığı tarafından 6 adet A400M, 5 adet C130, 7 adet C235 uçak ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den bölgeye personel sevkiyatı planlanmış, 6 uçak bölgeye ulaşmıştır. Malatya’ya 500 komando ve 600 asker gönderilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Adana’ya 200 asker gönderilmiştir."

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