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https://sputniknews.com.tr/20230206/rtuk-deprem-bolgesindeki-yayincilarin-mali-yukumluluklerini-3-ay-erteledi-1066639469.html
RTÜK, deprem bölgesindeki yayıncıların mali yükümlülüklerini 3 ay erteledi
RTÜK, deprem bölgesindeki yayıncıların mali yükümlülüklerini 3 ay erteledi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli şiddetli depremlerden sonra bölgedeki yerel yayıncıların mali... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T16:25+0300
2023-02-06T16:25+0300
türkiye
rtük
deprem
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
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Üst Kurul kararıyla deprem bölgesinde faaliyet gösteren radyo ve televizyon yayıncılarının RTÜK’e ödemek zorunda oldukları ücretler 3 ay askıya alındı.Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana illerinde faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların kanal/frekans ve yıllık kullanım ücretleri, kablo-uydu lisans taksitleri ve gecikme zamları 3 ay ertelendi.Şubat, Mart Nisan aylarını kapsayan düzenlemeye göre, ayrıca yayıncıların “reklam geliri Üst Kurul payı” da 3 ay boyunca tahsil edilmeyecek.Karara göre, depremzede medya hizmet sağlayıcıları 6112 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesince yerine getirilmesi gereken ticari iletişim geliri beyannamelerinin verilme süreleri de Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayacak şekilde 4 ay ötelendi.
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rtük, deprem, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
rtük, deprem, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

RTÜK, deprem bölgesindeki yayıncıların mali yükümlülüklerini 3 ay erteledi

16:25 06.02.2023
© AARTÜK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
RTÜK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© AA
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli şiddetli depremlerden sonra bölgedeki yerel yayıncıların mali yükümlülüklerini hafifleten bir dizi karar aldıklarını açıkladı.
Üst Kurul kararıyla deprem bölgesinde faaliyet gösteren radyo ve televizyon yayıncılarının RTÜK’e ödemek zorunda oldukları ücretler 3 ay askıya alındı.
Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana illerinde faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların kanal/frekans ve yıllık kullanım ücretleri, kablo-uydu lisans taksitleri ve gecikme zamları 3 ay ertelendi.
Şubat, Mart Nisan aylarını kapsayan düzenlemeye göre, ayrıca yayıncıların “reklam geliri Üst Kurul payı” da 3 ay boyunca tahsil edilmeyecek.
Karara göre, depremzede medya hizmet sağlayıcıları 6112 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesince yerine getirilmesi gereken ticari iletişim geliri beyannamelerinin verilme süreleri de Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayacak şekilde 4 ay ötelendi.
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