https://sputniknews.com.tr/20230206/ankara-ve-cevresinde-hissedilen-deprem-meydana-geldi-1066632412.html

Kahramanmaraş'ta 7.6, Malatya'da 6.0 büyüklüğünde yeni depremler yaşandı

Kahramanmaraş'ta 7.6, Malatya'da 6.0 büyüklüğünde yeni depremler yaşandı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 13.24 saatinde Kahramanmaraş'ta ikinci bir depremin olduğunu açıkladı. AFAD depremin büyüklüğünün 7.6 olduğunu... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T13:36+0300

2023-02-06T13:36+0300

2023-02-06T14:47+0300

türkiye

deprem

kahramanmaraş

malatya

kandilli rasathanesi

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabaha karşı saat 04.17'de AFAD verilerine göre 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından ikinci büyük depremde yerel saat ile 13.24'te yaşandı. Merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Gözpınar ilçesi olduğu depremin büyüklüğü 7.6 olarak açıklandı.AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, "Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler." dedi.Malatya'da 6.0 büyüklüğünde depremBoğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 6.0 büyüklüğünde depremin yaşandığını açıkladı. Deprem yerel saatle 13.35'te meydana geldi.Canlı yayında depremMalatya’daki depreme A Haber muhabiri canlı yayında yakalandı.

https://sputniknews.com.tr/20230206/sporcular-enkaz-altinda-kaldi-1066632915.html

türkiye

kahramanmaraş

malatya

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