https://sputniknews.com.tr/20230206/ankara-ve-cevresinde-hissedilen-deprem-meydana-geldi-1066632412.html
Kahramanmaraş'ta 7.6, Malatya'da 6.0 büyüklüğünde yeni depremler yaşandı
Kahramanmaraş'ta 7.6, Malatya'da 6.0 büyüklüğünde yeni depremler yaşandı
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 13.24 saatinde Kahramanmaraş'ta ikinci bir depremin olduğunu açıkladı. AFAD depremin büyüklüğünün 7.6 olduğunu... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T13:36+0300
2023-02-06T13:36+0300
2023-02-06T14:47+0300
türkiye
deprem
kahramanmaraş
malatya
kandilli rasathanesi
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabaha karşı saat 04.17'de AFAD verilerine göre 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından ikinci büyük depremde yerel saat ile 13.24'te yaşandı. Merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Gözpınar ilçesi olduğu depremin büyüklüğü 7.6 olarak açıklandı.AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, "Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler." dedi.Malatya'da 6.0 büyüklüğünde depremBoğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 6.0 büyüklüğünde depremin yaşandığını açıkladı. Deprem yerel saatle 13.35'te meydana geldi.Canlı yayında depremMalatya’daki depreme A Haber muhabiri canlı yayında yakalandı.
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deprem, kahramanmaraş, malatya, kandilli rasathanesi
deprem, kahramanmaraş, malatya, kandilli rasathanesi
Kahramanmaraş'ta 7.6, Malatya'da 6.0 büyüklüğünde yeni depremler yaşandı
13:36 06.02.2023 (güncellendi: 14:47 06.02.2023) Abone ol
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 13.24 saatinde Kahramanmaraş'ta ikinci bir depremin olduğunu açıkladı. AFAD depremin büyüklüğünün 7.6 olduğunu açıkladı. Yerel saat 13.35'te de Malatya'da 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabaha karşı saat 04.17'de AFAD verilerine göre 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından ikinci büyük depremde yerel saat ile 13.24'te yaşandı.
Merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Gözpınar ilçesi olduğu depremin büyüklüğü 7.6 olarak açıklandı.
AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, "Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler." dedi.
Malatya'da 6.0 büyüklüğünde deprem
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 6.0 büyüklüğünde depremin yaşandığını açıkladı. Deprem yerel saatle 13.35'te meydana geldi.
Canlı yayında deprem
Malatya’daki depreme A Haber muhabiri canlı yayında yakalandı.