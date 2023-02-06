Sporcular enkaz altında: Hatay Kadın Voleybol Takımı ve güreşçiler için yardım çağrısı
14:04 06.02.2023 (güncellendi: 14:15 06.02.2023)
© AAvoleybol
© AA
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremin ardından Hatay Kadın Voleybol Takımı oyuncularının enkaz altında kaldığı belirtildi. Öte yandan, milli güreşçi Taha Akgül, 30 ile 40 arasında güreşçinin enkaz altında kaldığını belirterek yardım çağrısında bulundu.
Alanya Belediyespor oyuncusu Eneshan Can, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay Kadın Voleybol Takımı'nda oynayan 14 oyuncunun kaldıkları binanın yıkılması üzerine enkaz altında kaldıklarını duyurdu. Eneshan Can, oyuncuların, Cumhuriyet Mahallesi Bostan Sok. No: 1 numarada bulunan Antakya Spor Salonu'nda kaldıklarını ve kendilerine ulaşılamadığını belirtti. Can, oyunculara ulaşılmasının sağlanması için çağrıda bulundu.
Lütfen burada yaşayan birinden bilgiye ihtiyacımız var Antakya spor salonu karşısı Cumhuriyet mah. Bostan Sk. No 1 orada yaşayan voleybolcu kızlarımıza ulaşamıyoruz. Binanın yıkıldığını söylüyorlar. Lütfen elden ele ulaştıralım lütfen. #hataydeprem #afad #antakya #deprem— Eneshan Can (@eneshncan) February 6, 2023
Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken bir açıklama yaparak, oyunculara ulaşılması için gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi. Erken, "Yüreğimiz yandı. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın bir an önce çıkarılmasını umut ediyoruz. Sporcularımız da umarım en kısa zamanda ulaşılır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı dilerim" dedi.
Milli güreşçi Akgül: Maraş'ta 40'a yakın güreşçi enkaz altında kaldı
Milli güreşçi Taha Akgül, yaşanan deprem için yardım çağrısında bulunarak, "Kahramanmaraş’taki güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır. Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz" dedi.
Milli güreşçi Taha Akgül, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Akgül paylaşımında, "Kahramanmaraş’taki güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır. Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz. Allah’ım sen yardım et Yarabbi!" ifadelerini kullandı.
Türkiye Güreş Federasyonu: Kahramanmaraş'taki kafilelerle ilgili olumsuz bir durum bulunmamaktadır
Öte yandan Türkiye Güreş Federasyonu, 12 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan Uluslararası U20 Güreş Turnuvası için Kahramanmaraş'ta bulunan kafilelerle ilgili olumsuz bir durum bulunmadığını duyurdu.
"Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde dün gece 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Türkiye Güreş Federasyonu ile Kahramanmaraş Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği "Uluslararası U20 Güreş Turnuvası" nedeniyle kentte bulunan Fransa, Kosova ve Özbekistan kafileleriyle ilgili olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Sporcu, antrenör ve kafile üyelerinin tüm ihtiyaçları ile yakından ilgilenilmektedir. Kafileler güvenli bir şekilde ülkelerine doğru yolculuğa çıkmaya başlamıştır. Federasyon Başkanımız Şeref Eroğlu da bizzat Kahramanmaraş'ta kafilelerin tahliyesini organize etmiştir. Başkan Eroğlu ayrıca, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne mensup güreşçilerimize yardım çalışmalarına şahsen katılmakta, ilgili resmi kurumlarla iletişimi yürütmektedir. Gelişmelerle ilgili olarak federasyonumuzun resmi hesaplarından bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz."