Sporcular enkaz altında: Hatay Kadın Voleybol Takımı ve güreşçiler için yardım çağrısı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremin ardından Hatay Kadın Voleybol Takımı oyuncularının enkaz altında kaldığı belirtildi. Öte yandan, milli... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

Alanya Belediyespor oyuncusu Eneshan Can, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay Kadın Voleybol Takımı'nda oynayan 14 oyuncunun kaldıkları binanın yıkılması üzerine enkaz altında kaldıklarını duyurdu. Eneshan Can, oyuncuların, Cumhuriyet Mahallesi Bostan Sok. No: 1 numarada bulunan Antakya Spor Salonu'nda kaldıklarını ve kendilerine ulaşılamadığını belirtti. Can, oyunculara ulaşılmasının sağlanması için çağrıda bulundu.Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken bir açıklama yaparak, oyunculara ulaşılması için gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi. Erken, "Yüreğimiz yandı. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın bir an önce çıkarılmasını umut ediyoruz. Sporcularımız da umarım en kısa zamanda ulaşılır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı dilerim" dedi.Milli güreşçi Akgül: Maraş'ta 40'a yakın güreşçi enkaz altında kaldıMilli güreşçi Taha Akgül, yaşanan deprem için yardım çağrısında bulunarak, "Kahramanmaraş’taki güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır. Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz" dedi.Milli güreşçi Taha Akgül, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Akgül paylaşımında, "Kahramanmaraş’taki güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır. Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz. Allah’ım sen yardım et Yarabbi!" ifadelerini kullandı.Türkiye Güreş Federasyonu: Kahramanmaraş'taki kafilelerle ilgili olumsuz bir durum bulunmamaktadırÖte yandan Türkiye Güreş Federasyonu, 12 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan Uluslararası U20 Güreş Turnuvası için Kahramanmaraş'ta bulunan kafilelerle ilgili olumsuz bir durum bulunmadığını duyurdu.

