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Sporcular enkaz altında: Hatay Kadın Voleybol Takımı ve güreşçiler için yardım çağrısı
Sporcular enkaz altında: Hatay Kadın Voleybol Takımı ve güreşçiler için yardım çağrısı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremin ardından Hatay Kadın Voleybol Takımı oyuncularının enkaz altında kaldığı belirtildi. Öte yandan, milli... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T14:04+0300
2023-02-06T14:15+0300
sporcu
güreşçi
spor
enkaz
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Alanya Belediyespor oyuncusu Eneshan Can, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay Kadın Voleybol Takımı'nda oynayan 14 oyuncunun kaldıkları binanın yıkılması üzerine enkaz altında kaldıklarını duyurdu. Eneshan Can, oyuncuların, Cumhuriyet Mahallesi Bostan Sok. No: 1 numarada bulunan Antakya Spor Salonu'nda kaldıklarını ve kendilerine ulaşılamadığını belirtti. Can, oyunculara ulaşılmasının sağlanması için çağrıda bulundu.Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken bir açıklama yaparak, oyunculara ulaşılması için gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi. Erken, "Yüreğimiz yandı. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın bir an önce çıkarılmasını umut ediyoruz. Sporcularımız da umarım en kısa zamanda ulaşılır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı dilerim" dedi.Milli güreşçi Akgül: Maraş'ta 40'a yakın güreşçi enkaz altında kaldıMilli güreşçi Taha Akgül, yaşanan deprem için yardım çağrısında bulunarak, "Kahramanmaraş’taki güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır. Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz" dedi.Milli güreşçi Taha Akgül, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Akgül paylaşımında, "Kahramanmaraş’taki güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır. Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz. Allah’ım sen yardım et Yarabbi!" ifadelerini kullandı.Türkiye Güreş Federasyonu: Kahramanmaraş'taki kafilelerle ilgili olumsuz bir durum bulunmamaktadırÖte yandan Türkiye Güreş Federasyonu, 12 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan Uluslararası U20 Güreş Turnuvası için Kahramanmaraş'ta bulunan kafilelerle ilgili olumsuz bir durum bulunmadığını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230206/hatayspor-teknik-direktoru-demirelden-yardim-cagrisi-ne-kadar-imkan-varsa-hepsini-gonderin-1066622582.html
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sporcu, güreşçi, enkaz, voleybol
sporcu, güreşçi, enkaz, voleybol

Sporcular enkaz altında: Hatay Kadın Voleybol Takımı ve güreşçiler için yardım çağrısı

14:04 06.02.2023 (güncellendi: 14:15 06.02.2023)
© AAvoleybol
voleybol - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© AA
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremin ardından Hatay Kadın Voleybol Takımı oyuncularının enkaz altında kaldığı belirtildi. Öte yandan, milli güreşçi Taha Akgül, 30 ile 40 arasında güreşçinin enkaz altında kaldığını belirterek yardım çağrısında bulundu.
Alanya Belediyespor oyuncusu Eneshan Can, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay Kadın Voleybol Takımı'nda oynayan 14 oyuncunun kaldıkları binanın yıkılması üzerine enkaz altında kaldıklarını duyurdu. Eneshan Can, oyuncuların, Cumhuriyet Mahallesi Bostan Sok. No: 1 numarada bulunan Antakya Spor Salonu'nda kaldıklarını ve kendilerine ulaşılamadığını belirtti. Can, oyunculara ulaşılmasının sağlanması için çağrıda bulundu.
Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken bir açıklama yaparak, oyunculara ulaşılması için gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi. Erken, "Yüreğimiz yandı. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın bir an önce çıkarılmasını umut ediyoruz. Sporcularımız da umarım en kısa zamanda ulaşılır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı dilerim" dedi.

Milli güreşçi Akgül: Maraş'ta 40'a yakın güreşçi enkaz altında kaldı

Milli güreşçi Taha Akgül, yaşanan deprem için yardım çağrısında bulunarak, "Kahramanmaraş’taki güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır. Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz" dedi.
Milli güreşçi Taha Akgül, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Akgül paylaşımında, "Kahramanmaraş’taki güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır. Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz. Allah’ım sen yardım et Yarabbi!" ifadelerini kullandı.

Türkiye Güreş Federasyonu: Kahramanmaraş'taki kafilelerle ilgili olumsuz bir durum bulunmamaktadır

Öte yandan Türkiye Güreş Federasyonu, 12 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan Uluslararası U20 Güreş Turnuvası için Kahramanmaraş'ta bulunan kafilelerle ilgili olumsuz bir durum bulunmadığını duyurdu.
"Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde dün gece 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Türkiye Güreş Federasyonu ile Kahramanmaraş Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği "Uluslararası U20 Güreş Turnuvası" nedeniyle kentte bulunan Fransa, Kosova ve Özbekistan kafileleriyle ilgili olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Sporcu, antrenör ve kafile üyelerinin tüm ihtiyaçları ile yakından ilgilenilmektedir. Kafileler güvenli bir şekilde ülkelerine doğru yolculuğa çıkmaya başlamıştır. Federasyon Başkanımız Şeref Eroğlu da bizzat Kahramanmaraş'ta kafilelerin tahliyesini organize etmiştir. Başkan Eroğlu ayrıca, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne mensup güreşçilerimize yardım çalışmalarına şahsen katılmakta, ilgili resmi kurumlarla iletişimi yürütmektedir. Gelişmelerle ilgili olarak federasyonumuzun resmi hesaplarından bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz."
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'den yardım çağrısı: 'Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum lütfen' - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
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Hatayspor Teknik Direktörü Demirel'den yardım çağrısı: Ne kadar imkan varsa hepsini gönderin
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