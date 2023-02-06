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Hatayspor Teknik Direktörü Demirel'den yardım çağrısı: Ne kadar imkan varsa hepsini gönderin
Hatayspor Teknik Direktörü Demirel'den yardım çağrısı: Ne kadar imkan varsa hepsini gönderin
Hatayspor Teknik Direktörü Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı yayın üzerinden deprem bölgesine yardım istedi. 06.02.2023, Sputnik Türkiye
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hatay
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takaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve Hatay'ın da arasında yer aldığı birçok ili etkileyen depremden zarar gören vatandaşlar için yardım çağrısında bulundu.Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan ve gözyaşlarını tutamayan Demirel, "Yardım, yardım. Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum. Lütfen. Çevre iller de aynı şekilde. Sadece Hatay ve Antakya değil. Rica ediyorum. Allah rızası için. Buradaki insanlar kötü." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230206/yeni-malatyasporun-kalecisi-gocuk-altinda-kaldi-1066620831.html
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volkan demirel, hatay, deprem

Hatayspor Teknik Direktörü Demirel'den yardım çağrısı: Ne kadar imkan varsa hepsini gönderin

11:27 06.02.2023 (güncellendi: 11:53 06.02.2023)
© İHAHatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'den yardım çağrısı: 'Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum lütfen'
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'den yardım çağrısı: 'Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum lütfen' - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© İHA
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Hatayspor Teknik Direktörü Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı yayın üzerinden deprem bölgesine yardım istedi.
takaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve Hatay'ın da arasında yer aldığı birçok ili etkileyen depremden zarar gören vatandaşlar için yardım çağrısında bulundu.
Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan ve gözyaşlarını tutamayan Demirel, "Yardım, yardım. Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum. Lütfen. Çevre iller de aynı şekilde. Sadece Hatay ve Antakya değil. Rica ediyorum. Allah rızası için. Buradaki insanlar kötü." ifadelerini kullandı.
Yeni Malatyaspor'un kalecisi göçük altında kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
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Yeni Malatyaspor'un kalecisi göçük altında kaldı
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