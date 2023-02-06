https://sputniknews.com.tr/20230206/hatayspor-teknik-direktoru-demirelden-yardim-cagrisi-ne-kadar-imkan-varsa-hepsini-gonderin-1066622582.html
Hatayspor Teknik Direktörü Demirel'den yardım çağrısı: Ne kadar imkan varsa hepsini gönderin
Hatayspor Teknik Direktörü Demirel'den yardım çağrısı: Ne kadar imkan varsa hepsini gönderin
Hatayspor Teknik Direktörü Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı yayın üzerinden deprem bölgesine yardım istedi. 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T11:27+0300
2023-02-06T11:27+0300
2023-02-06T11:53+0300
türkiye
volkan demirel
hatay
deprem
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takaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve Hatay'ın da arasında yer aldığı birçok ili etkileyen depremden zarar gören vatandaşlar için yardım çağrısında bulundu.Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan ve gözyaşlarını tutamayan Demirel, "Yardım, yardım. Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum. Lütfen. Çevre iller de aynı şekilde. Sadece Hatay ve Antakya değil. Rica ediyorum. Allah rızası için. Buradaki insanlar kötü." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230206/yeni-malatyasporun-kalecisi-gocuk-altinda-kaldi-1066620831.html
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volkan demirel, hatay, deprem
volkan demirel, hatay, deprem
Hatayspor Teknik Direktörü Demirel'den yardım çağrısı: Ne kadar imkan varsa hepsini gönderin
11:27 06.02.2023 (güncellendi: 11:53 06.02.2023) Abone ol
Hatayspor Teknik Direktörü Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı yayın üzerinden deprem bölgesine yardım istedi.
takaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve Hatay'ın da arasında yer aldığı birçok ili etkileyen depremden zarar gören vatandaşlar için yardım çağrısında bulundu.
Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan ve gözyaşlarını tutamayan Demirel, "Yardım, yardım. Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum. Lütfen. Çevre iller de aynı şekilde. Sadece Hatay ve Antakya değil. Rica ediyorum. Allah rızası için. Buradaki insanlar kötü." ifadelerini kullandı.