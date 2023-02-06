https://sputniknews.com.tr/20230206/hatayspor-teknik-direktoru-demirelden-yardim-cagrisi-ne-kadar-imkan-varsa-hepsini-gonderin-1066622582.html

Hatayspor Teknik Direktörü Demirel'den yardım çağrısı: Ne kadar imkan varsa hepsini gönderin

Hatayspor Teknik Direktörü Demirel'den yardım çağrısı: Ne kadar imkan varsa hepsini gönderin

Hatayspor Teknik Direktörü Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı yayın üzerinden deprem bölgesine yardım istedi. 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T11:27+0300

2023-02-06T11:27+0300

2023-02-06T11:53+0300

türkiye

volkan demirel

hatay

deprem

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takaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve Hatay'ın da arasında yer aldığı birçok ili etkileyen depremden zarar gören vatandaşlar için yardım çağrısında bulundu.Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan ve gözyaşlarını tutamayan Demirel, "Yardım, yardım. Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum. Lütfen. Çevre iller de aynı şekilde. Sadece Hatay ve Antakya değil. Rica ediyorum. Allah rızası için. Buradaki insanlar kötü." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230206/yeni-malatyasporun-kalecisi-gocuk-altinda-kaldi-1066620831.html

türkiye

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