https://sputniknews.com.tr/20230206/cumhurbaskani-erdogan-afad-genel-merkezde-aciklamalarda-bulunuyor-1066630006.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde 912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5385 vatandaşımız yaralanmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde 912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5385 vatandaşımız yaralanmıştır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki 7.7 büyüklüğündeki depremde 912 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 385 kişinin de yaralandığını... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T13:06+0300
2023-02-06T13:06+0300
2023-02-06T13:21+0300
politika
recep tayyip erdoğan
deprem
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"Bu gece saat 04.17'de son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 2 bin 470'i bulmuştur. Yıkıldığı tespit edilen bina sayısı 2 bin 818'dir" ifadelerini kullandı.AFAD Genel Merkezde konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Devletimiz deprem anından itibaren harekete geçmiştir. Valiliklerimiz tüm imkanları seferber etmiştir. Depremden etkilenen 10 ilimize ilave onlarla birlikte çalışacak 10 vali daha görevlendirilmiştir. AFAD ve diğer kurumlarımız ekiplerini göndermiştir. TSK ve belediyelerimiz afet çalışmaları konusunda altyapısı olan kurumlarımız göreve çağrılmıştır.Önceliğimizi arama kurtarma çalışmalarına verdik. 9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütmekte, bu sayı sürekli artmaktadır. Depremin hasara yol açtığı illerimizde yıkılan binaların altında kalan vatandaşlarımızı kurtarma faaliyetleri sürüyor.Bakanlarımız deprem bölgesindeki şehirlerimize giderek çalışmaları koordine etmeye başladılar. Ülkemizin dört bir yanından deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ve ekipmanları sevk edildi, ediliyor. AFAD tarafından yapılan planlamaya göre arama kurtarma ve yardım ekiplerine vatandaşlarımız da yardımcı oluyor. Herkes canla başla çalışarak olabilecek en hızlı refleksi vermiştir.912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5385 vatandaşımız yaralanmıştır. 2 bin 470 kişi enkaz altından kurtarılmıştır. 2 bin 818 bina yıkılmıştır."
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recep tayyip erdoğan, deprem
recep tayyip erdoğan, deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde 912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5385 vatandaşımız yaralanmıştır
13:06 06.02.2023 (güncellendi: 13:21 06.02.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki 7.7 büyüklüğündeki depremde 912 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 385 kişinin de yaralandığını söyledi. Erdoğan, ""Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 2 bin 470'i bulmuştur. Yıkıldığı tespit edilen bina sayısı 2 bin 818'dir" dedi.
"Bu gece saat 04.17'de son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 2 bin 470'i bulmuştur. Yıkıldığı tespit edilen bina sayısı 2 bin 818'dir" ifadelerini kullandı.
AFAD Genel Merkezde konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Devletimiz deprem anından itibaren harekete geçmiştir. Valiliklerimiz tüm imkanları seferber etmiştir. Depremden etkilenen 10 ilimize ilave onlarla birlikte çalışacak 10 vali daha görevlendirilmiştir. AFAD ve diğer kurumlarımız ekiplerini göndermiştir. TSK ve belediyelerimiz afet çalışmaları konusunda altyapısı olan kurumlarımız göreve çağrılmıştır.
Önceliğimizi arama kurtarma çalışmalarına verdik. 9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütmekte, bu sayı sürekli artmaktadır. Depremin hasara yol açtığı illerimizde yıkılan binaların altında kalan vatandaşlarımızı kurtarma faaliyetleri sürüyor.
Bakanlarımız deprem bölgesindeki şehirlerimize giderek çalışmaları koordine etmeye başladılar. Ülkemizin dört bir yanından deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ve ekipmanları sevk edildi, ediliyor. AFAD tarafından yapılan planlamaya göre arama kurtarma ve yardım ekiplerine vatandaşlarımız da yardımcı oluyor. Herkes canla başla çalışarak olabilecek en hızlı refleksi vermiştir.
912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5385 vatandaşımız yaralanmıştır. 2 bin 470 kişi enkaz altından kurtarılmıştır. 2 bin 818 bina yıkılmıştır."