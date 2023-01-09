Ankara'da toplu taşımaya zam
16:33 09.01.2023 (güncellendi: 16:43 09.01.2023)
© AAAnkara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yılbaşı akşamı şehrin birçok noktasında hizmet verecek. Metro ve Ankaray işletmelerinin son sefer saatlerine uygun olarak 43 metro ring güzergahında saat 02.30'a kadar 88 ilave servis, 28 gece servisi güzergahında saat 03.00'e kadar 28 ilave servis olmak üzere toplam 116 ilave servisle hizmet sunacak.
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Ankara'da toplu ulaşım ücretlerine 15 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Buna göre; tam bilet fiyatı 6.5 liradan 9.5 liraya, öğrenci bileti 3.5 liradan 4.75 liraya, öğrenci abonmanı ise 90 liradan 140 liraya çıkacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan yeni karara göre, 15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla tam biletin 9,5, öğrenci biletinin 4,75, öğrenci abonmanının ise aylık sınırsız 140 lira olarak belirlendiğini duyurdu.
ABB'den yapılan açıklamada, EGO Genel Müdürlüğü otobüslerinde kullanılan 1 metreküp CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) fiyatının 2019'un Nisan ayında 1,67 lira iken 20,77 liraya yükseldiği, maliyetin yüzde binden fazla arttığı belirtildi.
EGO Genel Müdürlüğü'nün 2022'nin kasım ayı toplam giderinin 382 milyon lira, bilet gelirinin ise 120 milyon lira olduğu aktarılan açıklamada, aylık zararın 262 milyon lira olduğu ifade edildi.
ABB'den yapılan açıklamada, EGO Genel Müdürlüğü otobüslerinde kullanılan 1 metreküp CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) fiyatının 2019'un Nisan ayında 1,67 lira iken 20,77 liraya yükseldiği, maliyetin yüzde binden fazla arttığı belirtildi.
EGO Genel Müdürlüğü'nün 2022'nin kasım ayı toplam giderinin 382 milyon lira, bilet gelirinin ise 120 milyon lira olduğu aktarılan açıklamada, aylık zararın 262 milyon lira olduğu ifade edildi.
Açıklamada, bu zararın aylarca vatandaşlar için ABB bütçesinden sübvanse edildiği, ancak maliyet yükünün ve vergilerin günden güne arttığı belirtildi.
'Tam bilet 9 buçuk lira'
Yakıt maliyetinin düşüklüğü ve çevreci olması nedeniyle CNG'li otobüs filosu kurulduğu, bu konunun, yüzde 84 ile en büyük CNG'li otobüs filosuna sahip belediye olması nedeniyle en fazla ABB'yi etkilediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şu anda tam bilet 6,5 lira, öğrenci bileti 3,5 lira, öğrenci abonmanı ise aylık 90 liradır. UKOME toplantısında alınan yeni karara göre, 15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla, üzülerek belirtiyoruz ki tam bilet 9,5 lira, öğrenci bileti 4,75 lira, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 140 lira olarak belirlenmiştir. Bu süreçte kamu toplu ulaşımında kullanılan CNG fiyatında vatandaşlarımızın lehine yeni tarife düzenlemesi yapılması için Sayın Cumhurbaşkanına, ilgili Bakanlıklara ve BOTAŞ'a durum arz edilmiştir. Bu düzenlemenin yapılmaması halinde bilet fiyatlarına tekraren zam yapılması zorunlu olacaktır. Aksi halde EGO'nun, faaliyetlerini sürdürmesi mümkün gözükmemektedir."
26 Ekim 2022, 16:55