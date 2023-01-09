https://sputniknews.com.tr/20230109/ankarada-toplu-tasimaya-zam-1065553747.html

Ankara'da toplu taşımaya zam

Ankara'da toplu taşımaya zam

Ankara'da toplu ulaşım ücretlerine 15 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Buna göre; tam bilet fiyatı 6.5 liradan 9.5 liraya, öğrenci bileti 3.5... 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T16:33+0300

2023-01-09T16:33+0300

2023-01-09T16:43+0300

ekonomi

ankara

metro

otobüs

zam

ekonomi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan yeni karara göre, 15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla tam biletin 9,5, öğrenci biletinin 4,75, öğrenci abonmanının ise aylık sınırsız 140 lira olarak belirlendiğini duyurdu.ABB'den yapılan açıklamada, EGO Genel Müdürlüğü otobüslerinde kullanılan 1 metreküp CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) fiyatının 2019'un Nisan ayında 1,67 lira iken 20,77 liraya yükseldiği, maliyetin yüzde binden fazla arttığı belirtildi.EGO Genel Müdürlüğü'nün 2022'nin kasım ayı toplam giderinin 382 milyon lira, bilet gelirinin ise 120 milyon lira olduğu aktarılan açıklamada, aylık zararın 262 milyon lira olduğu ifade edildi.Açıklamada, bu zararın aylarca vatandaşlar için ABB bütçesinden sübvanse edildiği, ancak maliyet yükünün ve vergilerin günden güne arttığı belirtildi.'Tam bilet 9 buçuk lira'Yakıt maliyetinin düşüklüğü ve çevreci olması nedeniyle CNG'li otobüs filosu kurulduğu, bu konunun, yüzde 84 ile en büyük CNG'li otobüs filosuna sahip belediye olması nedeniyle en fazla ABB'yi etkilediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20221026/istanbulda-toplu-ulasima-zam-teklifine-ret-1062731208.html

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ankara, metro, otobüs, zam, ekonomi