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https://sputniknews.com.tr/20221026/istanbulda-toplu-ulasima-zam-teklifine-ret-1062731208.html
İstanbul'da toplu ulaşıma zam teklifine ret
İstanbul'da toplu ulaşıma zam teklifine ret
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi teklifinde istenen yüzde... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T16:55+0300
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toplu ulaşım
ekonomi
zam
istanbul
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toplu ulaşım, zam, istanbul
toplu ulaşım, zam, istanbul

İstanbul'da toplu ulaşıma zam teklifine ret

16:55 26.10.2022 (güncellendi: 16:57 26.10.2022)
© AAİstanbul, metrobüs
İstanbul, metrobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi teklifinde istenen yüzde 24.79'luk zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi.
Ayrıntılar geliyor...
İstanbulKart - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
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İstanbulkart bedellerine yüzde 100'e varan zam
18 Temmuz, 14:04
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