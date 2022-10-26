https://sputniknews.com.tr/20221026/istanbulda-toplu-ulasima-zam-teklifine-ret-1062731208.html
İstanbul'da toplu ulaşıma zam teklifine ret
İstanbul'da toplu ulaşıma zam teklifine ret
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi teklifinde istenen yüzde... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T16:55+0300
2022-10-26T16:55+0300
2022-10-26T16:57+0300
toplu ulaşım
ekonomi
zam
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/06/1054469993_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_031c12cd7043f87037c05a9d15304ae8.jpg
Ayrıntılar geliyor...
https://sputniknews.com.tr/20220718/istanbulkart-bedellerine-yuzde-100e-varan-zam-1058832705.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/06/1054469993_134:0:782:486_1920x0_80_0_0_e3b1f2c24ac84df756da07a08e21e9f8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
toplu ulaşım, zam, istanbul
toplu ulaşım, zam, istanbul
İstanbul'da toplu ulaşıma zam teklifine ret
16:55 26.10.2022 (güncellendi: 16:57 26.10.2022) Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi teklifinde istenen yüzde 24.79'luk zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi.