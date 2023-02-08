https://sputniknews.com.tr/20230208/rusya-doktorlarini-turkiyeye-gonderecek-1066746181.html

Rusya, doktorlarını Türkiye’ye gönderecek

Rusya, doktorlarını Türkiye’ye gönderecek

Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Aleksey Kuznetsov, 11 Rus doktorun, depremlerde yaralananlara tıbbi yardım sağlamak için Türkiye’ye gideceklerini duyurdu. 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T13:52+0300

2023-02-08T13:52+0300

2023-02-08T13:52+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

rusya

deprem

türkiye

doktor

yardım

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“(Rusya) Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görevlendirmesi üstüne depremde yaralananlara tıbbi yardım sağlamak için bugün Türkiye’ye bir grup doktor gönderilecek” diyen Kuznetsov, grup içerisinde çocuk doktorları, beyin cerrahisi, travmatoloji ve anestezi uzmanlarının bulunacağını kaydetti.Rusya'dan Türkiye'ye 50'den fazla arama-kurtarma uzmanı daha geliyorRusya Acil Durumlar Bakanlığı Danışmanı Daniil Martınov, 50'den fazla arama-kurtarma uzmanından oluşan bir grubun daha Türkiye'ye gönderileceğini açıkladı.Rossiya-24 televizyonuna demeç veren Martınov, "50'den fazla kişiden oluşan üçüncü grup, ekibimizin güçlendirilmesi için tam olarak şu anda yola çıkıyor. Tsentrospas arama-kurtarma ekibimiz, üç teçhizata ve gereken tüm malzemelere sahip olup bu, yardımı artırma imkanı sunuyor" dedi.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı daha önce Türkiye’ye 100 kişinin yer aldığı İl-76 tipi iki uçak ve bir sahra hastanesi göndermişti. Söz konusu Rus arama-kurtarma ekibi salı günü Adana’ya vardı ve şu anda Kahramanmaraş’taki arama-kurtarma çalışmalarına katılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230208/dunya-turkiye-icin-seferber-oldu-depremzedeler-icin-yardimlar-gelmeye-devam-ediyor-1066731949.html

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