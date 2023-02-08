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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230208/rusya-doktorlarini-turkiyeye-gonderecek-1066746181.html
Rusya, doktorlarını Türkiye’ye gönderecek
Rusya, doktorlarını Türkiye’ye gönderecek
Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Aleksey Kuznetsov, 11 Rus doktorun, depremlerde yaralananlara tıbbi yardım sağlamak için Türkiye’ye gideceklerini duyurdu. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T13:52+0300
2023-02-08T13:52+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
rusya
deprem
türkiye
doktor
yardım
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“(Rusya) Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görevlendirmesi üstüne depremde yaralananlara tıbbi yardım sağlamak için bugün Türkiye’ye bir grup doktor gönderilecek” diyen Kuznetsov, grup içerisinde çocuk doktorları, beyin cerrahisi, travmatoloji ve anestezi uzmanlarının bulunacağını kaydetti.Rusya'dan Türkiye'ye 50'den fazla arama-kurtarma uzmanı daha geliyorRusya Acil Durumlar Bakanlığı Danışmanı Daniil Martınov, 50'den fazla arama-kurtarma uzmanından oluşan bir grubun daha Türkiye'ye gönderileceğini açıkladı.Rossiya-24 televizyonuna demeç veren Martınov, "50'den fazla kişiden oluşan üçüncü grup, ekibimizin güçlendirilmesi için tam olarak şu anda yola çıkıyor. Tsentrospas arama-kurtarma ekibimiz, üç teçhizata ve gereken tüm malzemelere sahip olup bu, yardımı artırma imkanı sunuyor" dedi.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı daha önce Türkiye’ye 100 kişinin yer aldığı İl-76 tipi iki uçak ve bir sahra hastanesi göndermişti. Söz konusu Rus arama-kurtarma ekibi salı günü Adana’ya vardı ve şu anda Kahramanmaraş’taki arama-kurtarma çalışmalarına katılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230208/dunya-turkiye-icin-seferber-oldu-depremzedeler-icin-yardimlar-gelmeye-devam-ediyor-1066731949.html
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rusya, deprem, türkiye, doktor, yardım
rusya, deprem, türkiye, doktor, yardım

Rusya, doktorlarını Türkiye’ye gönderecek

13:52 08.02.2023
© AAKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
© AA
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Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Aleksey Kuznetsov, 11 Rus doktorun, depremlerde yaralananlara tıbbi yardım sağlamak için Türkiye’ye gideceklerini duyurdu.
“(Rusya) Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görevlendirmesi üstüne depremde yaralananlara tıbbi yardım sağlamak için bugün Türkiye’ye bir grup doktor gönderilecek” diyen Kuznetsov, grup içerisinde çocuk doktorları, beyin cerrahisi, travmatoloji ve anestezi uzmanlarının bulunacağını kaydetti.

Rusya'dan Türkiye'ye 50'den fazla arama-kurtarma uzmanı daha geliyor

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Danışmanı Daniil Martınov, 50'den fazla arama-kurtarma uzmanından oluşan bir grubun daha Türkiye'ye gönderileceğini açıkladı.
Rossiya-24 televizyonuna demeç veren Martınov, "50'den fazla kişiden oluşan üçüncü grup, ekibimizin güçlendirilmesi için tam olarak şu anda yola çıkıyor. Tsentrospas arama-kurtarma ekibimiz, üç teçhizata ve gereken tüm malzemelere sahip olup bu, yardımı artırma imkanı sunuyor" dedi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı daha önce Türkiye’ye 100 kişinin yer aldığı İl-76 tipi iki uçak ve bir sahra hastanesi göndermişti. Söz konusu Rus arama-kurtarma ekibi salı günü Adana’ya vardı ve şu anda Kahramanmaraş’taki arama-kurtarma çalışmalarına katılıyor.
Diyarbakır - deprem - enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Dünya Türkiye için seferber oldu: Depremzedeler için yardımlar gelmeye devam ediyor
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