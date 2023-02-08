https://sputniknews.com.tr/20230208/dunya-turkiye-icin-seferber-oldu-depremzedeler-icin-yardimlar-gelmeye-devam-ediyor-1066731949.html

Dünya Türkiye için seferber oldu: Depremzedeler için yardımlar gelmeye devam ediyor

Dünya Türkiye için seferber oldu: Depremzedeler için yardımlar gelmeye devam ediyor

Kahramaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen şiddetli depremin ardından dünyadan Türkiye'ye yardımlar gelmeye devam ediyor. 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T09:29+0300

2023-02-08T09:29+0300

2023-02-08T09:38+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

yardım

destek

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Kanada, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 10 milyon dolar yardımda bulunma kararı aldı.Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Harjit Sajjan, parlamentoda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, 10 milyon dolarlık miktarın Kanada'nın 'ilk tepkisini' temsil ettiğini söyledi.Bakan Sajjan, federal hükümetin daha fazla yardım için bir ihtiyaç değerlendirmesi yaptığını ve ayrıca kurtarma operasyonlarına yardımcı olması için ülkenin afet yardımı müdahale ekibini görevlendirmeyi düşündüğünü ifade etti.Depremzedelerin ihtiyaçlarını tespit etmeye çalıştıklarını söyleyen Sajjan, "Bunun için deprem bölgelerinde çalışan BM ekiplerinden bilgi alıyoruz" diye konuştu.Sajjan, kendilerine ulaşan ilk bilgiler sonrası 10 milyon dolarlık ilk yardım kararını aldıklarını, ilerleyen günlerde yeni kararlar almalarının bölgeden gelecek bilgilere dayalı olacağını kaydetti.İran, insani yardım malzemeleri gönderdiİran resmi ajansı IRNA’ya göre, çadır ve gıda paketi gibi malzemelerin bulunduğu kargo uçağı Türkiye’ye gönderildi.Depremden etkilenen bölgelere destek için yola çıkan kargo uçağının Gaziantep Havalimanı’na inmesinin planlandığı kaydedildi.İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Reisi, gerekli her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını belirtmişti.Tunus, insani yardım ve arama kurtarma ekibi gönderdiTunus İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin, 14 tonluk acil yardım malzemesi gönderdiklerini belirterek, Türkiye’de görev yapacak ekipte 41 arama ve kurtarma personeli ile özel eğitimli 4 köpeğin yer aldığını söyledi.Tayvan'dan 44 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'daKurtarma faaliyetlerinde gerekli araç gereç ve arama köpekleriyle Tayvan'dan Türkiye'ye gelen 44 kişilik ekip, Adıyaman'da çalışmalara başladı.Ekipler, arama köpeklerinin de yardımıyla farklı noktalarda enkaz altındaki insanlara ulaşmaya çalışıyor.Tayvanlı ekibin arama kurtarma çalışmaları sonlandırılana kadar Türkiye'de kalacakları öğrenildi.Azerbaycanlı ekipler Kahramanmaraş'ta 3'ü çocuk 16 kişiyi enkaz altından kurtardıAzerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı ekiplerin Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.Açıklamada, ekiplerin enkaz altında kalan 3'ü çocuk 16 kişiyi kurtardığı, 29 kişinin ise cansız bedenine ulaştığı bildirildi.Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında 400'den fazla Azerbaycanlı personel görev alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230207/rus-arama-kurtarma-ekipleri-turkiyedeki-deprem-bolgesinde-calismalara-devam-ediyor-1066717535.html

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