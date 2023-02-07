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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/rus-arama-kurtarma-ekipleri-turkiyedeki-deprem-bolgesinde-calismalara-devam-ediyor-1066717535.html
Rus arama-kurtarma ekipleri, Türkiye’deki deprem bölgesinde çalışmalara devam ediyor
Rus arama-kurtarma ekipleri, Türkiye’deki deprem bölgesinde çalışmalara devam ediyor
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı danışmanı Danila Martınov, Türkiye’ye gönderilen arama-kurtarma ekiplerinin deprem bölgesinde çalışmalara katılmaya devam... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T21:17+0300
2023-02-07T21:19+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
rusya
türkiye
deprem
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Martınov, basın mensuplarına demecinde Bakan Aleksandr Kurenkov’un Rus arama-kurtarma ekiplerinin halka yardım ettiği deprem bölgesindeki gelişmeleri bizzat kontrol altında tuttuğunu aktardı.“Yöneticimiz Aleksandr Kurenkov sürekli olarak bizimle iletişim halinde, her bir etabımız kontrol altında” diyen Martınov, “Günün sonuçlarına göre yapılmış olan işlerle ilgili rapor genişletilecek” diye sözlerini sürdürdü.Çok sayıda yıkım nedeniyle arama-kurtarma ekiplerinin vardiyalarının da uzatıldığına dikkat çeken Martınov, bakanlık tarafından gönderilecek ikinci bir arama-kurtarma kademesinin mevcut iş yükünün azaltılmasına yardımcı olacağına olan güvenini dile getirdi.Martınov, “Şehir çok fazla hasar almış durumda, bu nedenle Kahramanmaraş’ta büyük trafik sıkışıklığı var. Vardiyaların uzatılması gerekiyordu, bu çalışanlarımız için ek bir yük. Belki de ikinci ekipler yükün azaltılmasına yardımcı olacak” vurgusunu yaptı.Rusya Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Aleksandr Çupriyan ise bakanlık çalışanlarının, Türkiye'nin afetten etkilenen nüfusuna yardım için mobil hastaneler kuracağını söyledi.Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çupriyan, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait sahra hastanesini sağlık uzmanları ile birlikte özel olarak belirlenmiş bir yerde kuracağız. Bunu Türk tarafıyla görüştük, son derece ilgililer” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230207/rus-arama-ve-kurtarma-ekipleri-kahramanmarasta-calismalara-basladi-1066712100.html
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rusya, türkiye, deprem
rusya, türkiye, deprem

Rus arama-kurtarma ekipleri, Türkiye’deki deprem bölgesinde çalışmalara devam ediyor

21:17 07.02.2023 (güncellendi: 21:19 07.02.2023)
© SputnikRus arama ve kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta çalışmalara başladı
Rus arama ve kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta çalışmalara başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı danışmanı Danila Martınov, Türkiye’ye gönderilen arama-kurtarma ekiplerinin deprem bölgesinde çalışmalara katılmaya devam ettiğini belirtti.
Martınov, basın mensuplarına demecinde Bakan Aleksandr Kurenkov’un Rus arama-kurtarma ekiplerinin halka yardım ettiği deprem bölgesindeki gelişmeleri bizzat kontrol altında tuttuğunu aktardı.
Yöneticimiz Aleksandr Kurenkov sürekli olarak bizimle iletişim halinde, her bir etabımız kontrol altında” diyen Martınov, “Günün sonuçlarına göre yapılmış olan işlerle ilgili rapor genişletilecek” diye sözlerini sürdürdü.
Çok sayıda yıkım nedeniyle arama-kurtarma ekiplerinin vardiyalarının da uzatıldığına dikkat çeken Martınov, bakanlık tarafından gönderilecek ikinci bir arama-kurtarma kademesinin mevcut iş yükünün azaltılmasına yardımcı olacağına olan güvenini dile getirdi.
Martınov, “Şehir çok fazla hasar almış durumda, bu nedenle Kahramanmaraş’ta büyük trafik sıkışıklığı var. Vardiyaların uzatılması gerekiyordu, bu çalışanlarımız için ek bir yük. Belki de ikinci ekipler yükün azaltılmasına yardımcı olacak” vurgusunu yaptı.
Rusya Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Aleksandr Çupriyan ise bakanlık çalışanlarının, Türkiye'nin afetten etkilenen nüfusuna yardım için mobil hastaneler kuracağını söyledi.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çupriyan, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait sahra hastanesini sağlık uzmanları ile birlikte özel olarak belirlenmiş bir yerde kuracağız. Bunu Türk tarafıyla görüştük, son derece ilgililer” diye konuştu.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığına ait arama kurtarma ekipleri ile arama köpekleri deprem bölgesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
MULTİMEDYA
Rus arama-kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta çalışmalara başladı: En az 10 gün bölgede olacaklar
18:42
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