https://sputniknews.com.tr/20230207/rus-arama-kurtarma-ekipleri-turkiyedeki-deprem-bolgesinde-calismalara-devam-ediyor-1066717535.html
Rus arama-kurtarma ekipleri, Türkiye’deki deprem bölgesinde çalışmalara devam ediyor
Rus arama-kurtarma ekipleri, Türkiye’deki deprem bölgesinde çalışmalara devam ediyor
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı danışmanı Danila Martınov, Türkiye’ye gönderilen arama-kurtarma ekiplerinin deprem bölgesinde çalışmalara katılmaya devam... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T21:17+0300
2023-02-07T21:17+0300
2023-02-07T21:19+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
rusya
türkiye
deprem
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Martınov, basın mensuplarına demecinde Bakan Aleksandr Kurenkov’un Rus arama-kurtarma ekiplerinin halka yardım ettiği deprem bölgesindeki gelişmeleri bizzat kontrol altında tuttuğunu aktardı.“Yöneticimiz Aleksandr Kurenkov sürekli olarak bizimle iletişim halinde, her bir etabımız kontrol altında” diyen Martınov, “Günün sonuçlarına göre yapılmış olan işlerle ilgili rapor genişletilecek” diye sözlerini sürdürdü.Çok sayıda yıkım nedeniyle arama-kurtarma ekiplerinin vardiyalarının da uzatıldığına dikkat çeken Martınov, bakanlık tarafından gönderilecek ikinci bir arama-kurtarma kademesinin mevcut iş yükünün azaltılmasına yardımcı olacağına olan güvenini dile getirdi.Martınov, “Şehir çok fazla hasar almış durumda, bu nedenle Kahramanmaraş’ta büyük trafik sıkışıklığı var. Vardiyaların uzatılması gerekiyordu, bu çalışanlarımız için ek bir yük. Belki de ikinci ekipler yükün azaltılmasına yardımcı olacak” vurgusunu yaptı.Rusya Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Aleksandr Çupriyan ise bakanlık çalışanlarının, Türkiye'nin afetten etkilenen nüfusuna yardım için mobil hastaneler kuracağını söyledi.Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çupriyan, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait sahra hastanesini sağlık uzmanları ile birlikte özel olarak belirlenmiş bir yerde kuracağız. Bunu Türk tarafıyla görüştük, son derece ilgililer” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230207/rus-arama-ve-kurtarma-ekipleri-kahramanmarasta-calismalara-basladi-1066712100.html
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rusya, türkiye, deprem
Rus arama-kurtarma ekipleri, Türkiye’deki deprem bölgesinde çalışmalara devam ediyor
21:17 07.02.2023 (güncellendi: 21:19 07.02.2023) Abone ol
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı danışmanı Danila Martınov, Türkiye’ye gönderilen arama-kurtarma ekiplerinin deprem bölgesinde çalışmalara katılmaya devam ettiğini belirtti.
Martınov, basın mensuplarına demecinde Bakan Aleksandr Kurenkov’un Rus arama-kurtarma ekiplerinin halka yardım ettiği deprem bölgesindeki gelişmeleri bizzat kontrol altında tuttuğunu aktardı.
“Yöneticimiz Aleksandr Kurenkov sürekli olarak bizimle iletişim halinde, her bir etabımız kontrol altında” diyen Martınov, “Günün sonuçlarına göre yapılmış olan işlerle ilgili rapor genişletilecek” diye sözlerini sürdürdü.
Çok sayıda yıkım nedeniyle arama-kurtarma ekiplerinin vardiyalarının da uzatıldığına dikkat çeken Martınov, bakanlık tarafından gönderilecek ikinci bir arama-kurtarma kademesinin mevcut iş yükünün azaltılmasına yardımcı olacağına olan güvenini dile getirdi.
Martınov, “Şehir çok fazla hasar almış durumda, bu nedenle Kahramanmaraş’ta büyük trafik sıkışıklığı var. Vardiyaların uzatılması gerekiyordu, bu çalışanlarımız için ek bir yük. Belki de ikinci ekipler yükün azaltılmasına yardımcı olacak” vurgusunu yaptı.
Rusya Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Aleksandr Çupriyan ise bakanlık çalışanlarının, Türkiye'nin afetten etkilenen nüfusuna yardım için mobil hastaneler kuracağını söyledi.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çupriyan, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait sahra hastanesini sağlık uzmanları ile birlikte özel olarak belirlenmiş bir yerde kuracağız. Bunu Türk tarafıyla görüştük, son derece ilgililer” diye konuştu.