https://sputniknews.com.tr/20230207/rus-arama-kurtarma-ekipleri-turkiyedeki-deprem-bolgesinde-calismalara-devam-ediyor-1066717535.html

Rus arama-kurtarma ekipleri, Türkiye’deki deprem bölgesinde çalışmalara devam ediyor

Rus arama-kurtarma ekipleri, Türkiye’deki deprem bölgesinde çalışmalara devam ediyor

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı danışmanı Danila Martınov, Türkiye’ye gönderilen arama-kurtarma ekiplerinin deprem bölgesinde çalışmalara katılmaya devam... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T21:17+0300

2023-02-07T21:17+0300

2023-02-07T21:19+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

rusya

türkiye

deprem

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Martınov, basın mensuplarına demecinde Bakan Aleksandr Kurenkov’un Rus arama-kurtarma ekiplerinin halka yardım ettiği deprem bölgesindeki gelişmeleri bizzat kontrol altında tuttuğunu aktardı.“Yöneticimiz Aleksandr Kurenkov sürekli olarak bizimle iletişim halinde, her bir etabımız kontrol altında” diyen Martınov, “Günün sonuçlarına göre yapılmış olan işlerle ilgili rapor genişletilecek” diye sözlerini sürdürdü.Çok sayıda yıkım nedeniyle arama-kurtarma ekiplerinin vardiyalarının da uzatıldığına dikkat çeken Martınov, bakanlık tarafından gönderilecek ikinci bir arama-kurtarma kademesinin mevcut iş yükünün azaltılmasına yardımcı olacağına olan güvenini dile getirdi.Martınov, “Şehir çok fazla hasar almış durumda, bu nedenle Kahramanmaraş’ta büyük trafik sıkışıklığı var. Vardiyaların uzatılması gerekiyordu, bu çalışanlarımız için ek bir yük. Belki de ikinci ekipler yükün azaltılmasına yardımcı olacak” vurgusunu yaptı.Rusya Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Aleksandr Çupriyan ise bakanlık çalışanlarının, Türkiye'nin afetten etkilenen nüfusuna yardım için mobil hastaneler kuracağını söyledi.Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çupriyan, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait sahra hastanesini sağlık uzmanları ile birlikte özel olarak belirlenmiş bir yerde kuracağız. Bunu Türk tarafıyla görüştük, son derece ilgililer” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230207/rus-arama-ve-kurtarma-ekipleri-kahramanmarasta-calismalara-basladi-1066712100.html

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