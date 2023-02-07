Rus arama-kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta çalışmalara başladı: En az 10 gün bölgede olacaklar
18:42 07.02.2023 (güncellendi: 19:17 07.02.2023)
© SputnikRusya Acil Durumlar Bakanlığına ait arama kurtarma ekipleri ile arama köpekleri deprem bölgesinde
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye'ye gelen bakanlığa bağlı arama-kurtarma ekiplerinin depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çalışmalara başladığını açıkladı.
Rus uzmanlar, deprem sonrası Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarda arama-kurtarma faaliyetleri yürütmeye başladı. Rus ekip, çalışmalara katılmak için bölgede kamp kurdu.
Rus ekiplerin yıkımlarda mağdurların hayatlarının kurtarılması için en az 10 gün boyunca bölgede çalışacakları belirtildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, depremin ardından dün Türkiye'ye 100'den fazla uzmanın yanı sıra özel eğitimli köpekler ve sahra hastanesi göndermişti.
Rus ekiplerin yıkımlarda mağdurların hayatlarının kurtarılması için en az 10 gün boyunca bölgede çalışacakları belirtildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, depremin ardından dün Türkiye'ye 100'den fazla uzmanın yanı sıra özel eğitimli köpekler ve sahra hastanesi göndermişti.
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