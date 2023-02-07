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Rus arama-kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta çalışmalara başladı: En az 10 gün bölgede olacaklar
Rus arama-kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta çalışmalara başladı: En az 10 gün bölgede olacaklar
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye'ye gelen bakanlığa bağlı arama-kurtarma ekiplerinin depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çalışmalara başladığını... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T18:42+0300
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Rus uzmanlar, deprem sonrası Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarda arama-kurtarma faaliyetleri yürütmeye başladı. Rus ekip, çalışmalara katılmak için bölgede kamp kurdu.Rus ekiplerin yıkımlarda mağdurların hayatlarının kurtarılması için en az 10 gün boyunca bölgede çalışacakları belirtildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, depremin ardından dün Türkiye'ye 100'den fazla uzmanın yanı sıra özel eğitimli köpekler ve sahra hastanesi göndermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230207/rusya-buyukelciligi-diplomatlarimiz-deprem-bolgesindeki-rus-arama-kurtarma-ekiplerine-yardim-ediyor-1066693916.html
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türkiye, rusya, deprem, fotoğraf
türkiye, rusya, deprem, fotoğraf

Rus arama-kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta çalışmalara başladı: En az 10 gün bölgede olacaklar

18:42 07.02.2023 (güncellendi: 19:17 07.02.2023)
© SputnikRusya Acil Durumlar Bakanlığına ait arama kurtarma ekipleri ile arama köpekleri deprem bölgesinde
Rusya Acil Durumlar Bakanlığına ait arama kurtarma ekipleri ile arama köpekleri deprem bölgesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© Sputnik
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye'ye gelen bakanlığa bağlı arama-kurtarma ekiplerinin depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çalışmalara başladığını açıkladı.
Rus uzmanlar, deprem sonrası Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarda arama-kurtarma faaliyetleri yürütmeye başladı. Rus ekip, çalışmalara katılmak için bölgede kamp kurdu.

Rus ekiplerin yıkımlarda mağdurların hayatlarının kurtarılması için en az 10 gün boyunca bölgede çalışacakları belirtildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, depremin ardından dün Türkiye'ye 100'den fazla uzmanın yanı sıra özel eğitimli köpekler ve sahra hastanesi göndermişti.
© Sputnik
Rusya Acil Durumlar Bakanlığına ait arama kurtarma ekipleri ile arama köpekleri deprem bölgesinde - Sputnik Türkiye
1/10
© Sputnik
© Sputnik
Rusya Acil Durumlar Bakanlığına ait arama kurtarma ekipleri ile arama köpekleri deprem bölgesinde - Sputnik Türkiye
2/10
© Sputnik
© Sputnik
Rusya Acil Durumlar Bakanlığına ait arama kurtarma ekipleri ile arama köpekleri deprem bölgesinde - Sputnik Türkiye
3/10
© Sputnik
© Sputnik
Rusya Acil Durumlar Bakanlığına ait arama kurtarma ekipleri ile arama köpekleri deprem bölgesinde - Sputnik Türkiye
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© Sputnik
© Sputnik / MAXIM GRIGORYEV
Rusya Acil Durumlar Bakanlığına ait arama kurtarma ekipleri ile arama köpekleri deprem bölgesinde - Sputnik Türkiye
5/10
© Sputnik / MAXIM GRIGORYEV
© Sputnik / MAXIM GRIGORYEV
Rusya Acil Durumlar Bakanlığına ait arama kurtarma ekipleri ile arama köpekleri deprem bölgesinde - Sputnik Türkiye
6/10
© Sputnik / MAXIM GRIGORYEV
© Sputnik / MAXIM GRIGORYEV
Rusya Acil Durumlar Bakanlığına ait arama kurtarma ekipleri ile arama köpekleri deprem bölgesinde - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / MAXIM GRIGORYEV
© Sputnik
Rus arama ve kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta çalışmalara başladı - Sputnik Türkiye
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© Sputnik
© Sputnik
Rus arama ve kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta çalışmalara başladı - Sputnik Türkiye
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Rus arama ve kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta çalışmalara başladı - Sputnik Türkiye
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Kahramanmaraş- Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Rusya Büyükelçiliği: Diplomatlarımız deprem bölgesindeki Rus arama-kurtarma ekiplerine yardım ediyor
13:33
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