https://sputniknews.com.tr/20230207/rus-arama-ve-kurtarma-ekipleri-kahramanmarasta-calismalara-basladi-1066712100.html

Rus arama-kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta çalışmalara başladı: En az 10 gün bölgede olacaklar

Rus arama-kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta çalışmalara başladı: En az 10 gün bölgede olacaklar

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye'ye gelen bakanlığa bağlı arama-kurtarma ekiplerinin depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çalışmalara başladığını... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T18:42+0300

2023-02-07T18:42+0300

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Rus uzmanlar, deprem sonrası Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarda arama-kurtarma faaliyetleri yürütmeye başladı. Rus ekip, çalışmalara katılmak için bölgede kamp kurdu.Rus ekiplerin yıkımlarda mağdurların hayatlarının kurtarılması için en az 10 gün boyunca bölgede çalışacakları belirtildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, depremin ardından dün Türkiye'ye 100'den fazla uzmanın yanı sıra özel eğitimli köpekler ve sahra hastanesi göndermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230207/rusya-buyukelciligi-diplomatlarimiz-deprem-bolgesindeki-rus-arama-kurtarma-ekiplerine-yardim-ediyor-1066693916.html

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