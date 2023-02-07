https://sputniknews.com.tr/20230207/rusya-buyukelciligi-diplomatlarimiz-deprem-bolgesindeki-rus-arama-kurtarma-ekiplerine-yardim-ediyor-1066693916.html

Rusya Büyükelçiliği: Diplomatlarımız deprem bölgesindeki Rus arama-kurtarma ekiplerine yardım ediyor

Rusya Büyükelçiliği: Diplomatlarımız deprem bölgesindeki Rus arama-kurtarma ekiplerine yardım ediyor

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rus diplomatlardan oluşan bir grubun Kahramanmaraş'a giderek Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı arama-kurtarma ekiplerine... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T13:33+0300

2023-02-07T13:33+0300

2023-02-07T13:37+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

rusya

deprem

kahramanmaraş

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Deprem bölgesindeki Rusya vatandaşlarının durumu hakkında bir açıklama yapan elçilik, "Büyükelçiliğe, afet bölgesinde bulunma ihtimali bulunan akrabalarıyla iletişim kurmakta güçlük çeken Rus vatandaşlarının sorularının yanı sıra Rusların aranmasına yardım sunulması konusunda talepler de geliyor. Buna paralel olarak, medyada Rus vatandaşlarının öldüğüne dair doğrulanmamış bilgiler görüyoruz" dedi. Gelen tüm başvuruları titizlikle incelediklerini ve yanıt verilmesi için derhal Türk makamlarına ilettiklerini belirten elçilik, "Ne yazık ki, trajedinin kapsamı göz önüne alındığında, bu aşamada Türk makamları belirli bir vatandaşın akıbeti ve ölüler arasında Ruslar olup olmadığı hakkında bizleri gerçek zamanlı bilgilendirme imkanına sahip değil" ifadelerini kullandı.Depremin yıkıma yol açtığı kentlerde Rus konsolosluğu bulunmadığını ancak Rus diplomatlardan oluşan bir grubun depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a hemen hareket ettiğini bildiren elçilik, diplomatların Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı arama-kurtarma ekiplerine lojistik ve tercüme desteği sağladığının altını çizdi. Elçilik, herhangi bir bilgi elde edildiğinde ilgili kişilere bilgi verileceğini kaydederek, "Yakınları deprem bölgesinde bulunan herkesin acısını içtenlikle paylaşıyoruz" diye ekledi.

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rusya, deprem, kahramanmaraş